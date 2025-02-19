Le reti neurali a grafo (GNN) sono un'architettura di rete neurale profonda, popolare sia nelle applicazioni pratiche che nella ricerca all'avanguardia sul machine learning. Utilizzano un modello di rete neurale per rappresentare i dati sulle entità e le loro relazioni. Sono utili per il data mining nel mondo reale, la comprensione dei social network, i grafi della conoscenza, i sistemi di raccomandazione e la bioinformatica.

Lo sviluppo delle GNN si è ispirato ad algoritmi di deep learning come le reti neurali convoluzionali (CNN) e le reti neurali ricorrenti (RNN), ma presentano diverse differenze chiave. Le CNN sono progettate per i dati che hanno una struttura simile a una griglia, come i pixel di un'immagine. Ogni pixel può essere collegato al massimo ad altri otto pixel. Al contrario, le RNN sono adattate a strutture di sequenza in cui ogni elemento può essere collegato al massimo ad altri due elementi, come una stringa di parole in un testo. Nei dati strutturati a grafo, tuttavia, qualsiasi elemento può avere una o più connessioni e potrebbe non avere coerenza tra il numero di connessioni per un elemento specifico.

Le reti neurali a grafo sono un'implementazione del deep learning geometrico1, classificato in quattro categories:

Apprendimento basato su grafi: apprende dati simili a grafi.

Apprendimento basato su griglia: apprende informazioni su immagini simili a dati, e altri tipi di dati, che possono essere rappresentati tramite griglie.

Apprendimento basato su gruppo: apprende come le informazioni si relazionano con un gruppo di riferimento. Questa funzionalità è molto utile quando i dati vengono acquisiti da un gruppo come una sfera, ad esempio dati geologici provenienti da diverse fonti sparse sulla Terra.

Apprendimento basato su maglie: apprende come le informazioni si distribuiscono su una maglia irregolare, come ad esempio l'analisi e la previsione degli elementi di un modello 3D di un oggetto.

Le GNN sono un'area di ricerca attiva sull'intelligenza artificiale, ma sono ben supportate da librerie e toolkit realizzati in linguaggi come Python e framework tra cui TensorFlow e PyTorch.