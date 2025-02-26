Ora che abbiamo categorizzato ogni articolo di abbigliamento e di scarpe, sarà molto più facile per il modello di ragionamento generare un outfit per l'occasione selezionata. Istanziamo e interroghiamo il modello di ragionamento.

reasoning_model = ModelInference(

model_id="ibm/granite-3-2-8b-instruct",

credentials=credentials,

project_id=WATSONX_PROJECT_ID

)

Per allineare i nomi dei file con le descrizioni delle immagini, possiamo enumerare la lista delle descrizioni delle immagini e creare una lista di dizionari in cui archiviare la descrizione, la categoria, l'occasione e il nome del file di ogni elemento nei rispettivi campi.

# Add filenames to the image descriptions

closet = []

for i, desc in enumerate(image_descriptions):

desc_dict = json.loads(desc)

desc_dict['filename'] = filenames[i]

image_descriptions[i] = json.dumps(desc_dict)



closet = [json.loads(js) for js in image_descriptions]

Ora, interroghiamo il modello Granite 3.2 con il ragionamento per produrre un abito per i criteri da noi specificati, utilizzando closet l'elenco.

occasion = input("Enter the occasion") #casual or formal (e.g. "casual")

time_of_day = input("Enter the time of day") #morning, afternoon or evening (e.g. "morning")

location = input("Enter the location") #any location (e.g. "park")

season = input("Enter the season") #spring, summer, fall or winter (e.g. "fall")



prompt = f"""Use the description, category, and occasion of the clothes in my closet to put together an outfit for a {occasion} {time_of_day} at the {location}. The event takes place in the {season} season. Make sure to return only one shirt, bottoms, and shoes. Use the description, category, and occasion provided. Do not classify the items yourself. Include the file name of each image in your output along with the file extension. Here are the items in my closet: {closet}"""



messages = [

{"role": "control",

"content": "thinking"},

{"role": "user",

"content": [

{"type": "text",

"text": f"{prompt}"}

]}

]

outfit = reasoning_model.chat(messages=messages)['choices'][0]['message']['content']

print(outfit)

Output:

Ecco il mio ragionamento:

- L'outfit deve essere adatto a una mattina informale al parco in autunno.

- Selezionerò una camicia, un paio di pantaloni e un paio di scarpe adatti alla categoria "casual".

- Eviterò capi formali o troppo eleganti e sceglierò capi comodi per le attività del parco.



Ecco la mia risposta:



Per una mattinata informale al parco in autunno, ti suggerisco il seguente abbigliamento:



1. **Camicia**: una camicia a quadri blu con colletto e maniche lunghe (file: 'image13.jpeg')

- Il motivo a quadri è un classico dell'autunno e si abbina bene a un'uscita casual nel parco. Le maniche lunghe offrono una certa protezione dalle temperature più fresche del mattino.



2. **Pantaloni**: Pantaloni kaki con cintura e abbottonatura sul davanti (file: 'image7.jpeg')

- Il kaki è una scelta versatile che si adatta all'atmosfera casual e offre anche un bel equilibrio con la camicia a quadri. Sono pratici e comodi per camminare.



3. **Scarpe**: Un paio di stivali in pelle marrone con suola spessa (file: 'image3.jpeg')

- Gli stivali in pelle marrone offrono un'opzione elegante e confortevole. La suola robusta offre una buona aderenza e un buon sostegno, ideale per percorrere i sentieri del parco o i terreni irregolari.



Questa combinazione offre un look rilassato e completo, adatto a un'uscita mattutina informale, tenendo conto anche del comfort e della praticità.

Con questa descrizione dell'outfit, possiamo anche mostrare i capi di abbigliamento consigliati dal modello! Per farlo, possiamo semplicemente estrarre i nomi dei file. Nel caso in cui il modello menzioni due volte lo stesso nome del file, è importante verificare che l'immagine non sia già stata visualizzata mentre iteriamo la lista delle immagini. Possiamo farlo memorizzando le immagini visualizzate selected_items nell'elenco. Infine, mostriamo gli elementi selezionati.

selected_items = []

#extract the images of clothing that the model recommends

for item, uploaded_file in zip(closet, images):

if item['filename'].lower() in outfit.lower() and not any(key['filename'] == item['filename'] for key in selected_items):

selected_items.append({

'image': uploaded_file,

'category': item['category'],

'filename': item['filename']

})



#display the selected clothing items

if len(selected_items) > 0:

for item in selected_items:

display(Image.open(directory + '/' + item['filename']))