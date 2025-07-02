Cos'è la personalizzazione LLM?

La messa a punto di un LLM comporta l'esecuzione di regolazioni iterative delle impostazioni interne che ne guidano il comportamento. Queste impostazioni sono note come pesi o parametri del modello e controllano il modo in cui il modello elabora e valuta i dati.

Durante l'addestramento, l'algoritmo di apprendimento di un modello regola i parametri fino a raggiungere le prestazioni ottimali. A quel punto, il processo di addestramento si considera concluso con successo.

Gli LLM avanzati, in particolare trasformatori come GPT di OpenAI e Llama 2 di Meta, possono avere miliardi di parametri. Poiché questi modelli sono così grandi, la messa a punto completa è spesso proibitiva e richiede molto tempo.

Metodi di messa a punto più dettagliati regolano alcuni parametri del modello o ne aggiungono di nuovi con l'obiettivo sia di preservarne le prestazioni di addestramento ,sia di aumentare la competenza in attività specifiche.

Tra i metodi di messa a punto più degni di nota figurano: