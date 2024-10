L'AI open source si riferisce alle tecnologie AI in cui il codice sorgente è liberamente disponibile per chiunque per l'uso, la modifica e la distribuzione. Quando gli algoritmi di AI, i modelli pre-addestrati e i set di dati sono disponibili per l'uso pubblico e la sperimentazione, le applicazioni di AI creativa emergono come una comunità di appassionati volontari che si basa sul lavoro esistente e accelera lo sviluppo di soluzioni di AI pratiche. Di conseguenza, queste tecnologie sono spesso i migliori strumenti per gestire sfide complesse in numerosi casi d'uso aziendali.

I progetti e le librerie di AI open source, disponibili gratuitamente su piattaforme come GitHub, alimentano l'innovazione digitale in settori come l'assistenza sanitaria, la finanza e l'istruzione. I framework e gli strumenti prontamente disponibili consentono agli sviluppatori di risparmiare tempo e di concentrarsi sulla creazione di soluzioni su misura per soddisfare i requisiti specifici del progetto. Utilizzando le librerie e gli strumenti esistenti, piccoli team di sviluppatori possono creare applicazioni preziose per diverse piattaforme come Microsoft Windows, Linux, iOS e Android.

La diversità e l'accessibilità dell'AI open source consentono un'ampia gamma di casi d'uso vantaggiosi, come la protezione dalle frodi in tempo reale, l'analisi delle immagini mediche, i consigli personalizzati e l'apprendimento personalizzato. Questa disponibilità rende i progetti open source e i modelli di AI popolari tra sviluppatori, ricercatori e organizzazioni. Utilizzando l'AI open source, le organizzazioni ottengono di fatto l'accesso a un'ampia e diversificata comunità di sviluppatori che contribuisce costantemente allo sviluppo e al miglioramento ininterrotti degli strumenti di AI. Questo ambiente collaborativo promuove la trasparenza e il miglioramento costante, dando vita a strumenti ricchi di funzionalità, affidabili e modulari. Inoltre, la neutralità del fornitore dell'AI open source garantisce che le organizzazioni non siano legate a un fornitore specifico.

Sebbene l'AI open source offra possibilità allettanti, la sua accessibilità gratuita pone rischi che le organizzazioni devono affrontare con attenzione. Approfondire lo sviluppo di un'AI personalizzata senza obiettivi e traguardi ben definiti può portare a risultati non allineati, spreco di risorse e fallimento del progetto. Inoltre, gli algoritmi distorti possono produrre risultati inutilizzabili e perpetuare ipotesi dannose. La natura prontamente disponibile dell'AI open source pone inoltre problemi di sicurezza; i soggetti malintenzionati potrebbero sfruttare gli stessi strumenti per manipolare i risultati o creare contenuti dannosi.

La distorsione di dati di addestramento può portare a risultati discriminatori, mentre la deriva dei dati può rendere inefficaci i modelli e gli errori di etichettatura possono portare a modelli inaffidabili. Le aziende possono esporre a rischi i propri stakeholder se utilizzano tecnologie che non sono state costruite internamente. Questi problemi evidenziano la necessità di un'attenta considerazione e di un'implementazione responsabile dell'AI open source.

Al momento della scrittura di questo articolo, i giganti della tecnologia non condividono lo stesso pensiero sull'argomento (link esterno a IBM). Attraverso l'AI Alliance, aziende come Meta e IBM sostengono l'AI open source, enfatizzando lo scambio scientifico aperto e l'innovazione. Al contrario, Google, Microsoft e OpenAI sono a favore di un approccio chiuso, facendo loro le preoccupazioni sulla sicurezza e sull'uso improprio dell'AI. Governi come quello degli Stati Uniti e l'UE stanno indagando dei modi per trovare un equilibrio nell'innovazione tra sicurezza e preoccupazioni etiche.