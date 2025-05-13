Cos'è l'apprendimento continuo?

L'apprendimento incrementale per domini copre le sfide in cui la distribuzione dei dati cambia, ma il tipo di sfida rimane lo stesso. Le condizioni che circondano l'attività sono cambiate in qualche modo, ma i potenziali output non sono cambiati. A differenza dell'apprendimento incrementale per attività, il modello non è necessario per identificare l'attività specifica da risolvere.

Ad esempio, un modello costruito per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) dovrebbe riconoscere diversi formati di documenti e stili di carattere. Non è importante sapere come o perché l'ambiente è cambiato, ma riconoscerlo e completare l'attività a prescindere.

I cambiamenti nella distribuzione dei dati sono una sfida di lunga data nell'apprendimento automatico perché i modelli sono in genere addestrati su un set di dati statico e discreto. Quando le distribuzioni dei dati cambiano dopo la distribuzione, l'apprendimento incrementale per domini può aiutare i modelli a mitigare le perdite di prestazioni.