Cos'è l'apprendimento continuo?

Il mondo è in un costante stato di flusso. Gli esseri umani e gli altri animali hanno sviluppato la capacità di apprendere per riuscire a sopravvivere alle avversità. Ad esempio, se una scorta di cibo si esaurisce, capire come mangiare qualcos'altro può garantire la sopravvivenza.
Ma non tutti gli animali sono altrettanto capaci. I koala non riescono nemmeno a riconoscere la loro fonte di cibo principale, le foglie di eucalipto, se le foglie vengono rimosse da un albero e messe in una pila su un piatto. Mentre i koala a volte mangiano altre foglie di altri alberi, possono concepire il cibo solo come "foglie sugli alberi". I loro cervelli lucidi non possono discostarsi da questa aspettativa.
Consideriamo un modello di computer vision pensato per essere utilizzato nelle auto a guida autonoma. Il modello deve saper riconoscere gli altri veicoli sulla strada, ma anche pedoni, ciclisti, motociclisti, animali e pericoli. Deve percepire e adattarsi perfettamente ai cambiamenti delle condizioni meteorologiche e del traffico, come un acquazzone improvviso o se un veicolo di emergenza si avvicina con le luci e la sirena accese.
Le lingue cambiano nel tempo. Un modello di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) dovrebbe essere in grado di elaborare i cambiamenti nel significato delle parole e nel modo in cui vengono utilizzate. Allo stesso modo, un modello progettato per la robotica deve essere in grado di adattarsi se l'ambiente del robot cambia.