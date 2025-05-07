Un prompt è l'input fornito a un modello AI, come un modello linguistico di grandi dimensioni, per generare una risposta. Serve come meccanismo principale per guidare il comportamento del modello, definire il compito e impostare il contesto per l'interazione. La progettazione di un prompt influisce in modo significativo sulla qualità e sulla pertinenza dell'output, rendendo essenziale la scelta del tipo di prompt giusto per attività specifiche.

Per ottenere i migliori risultati dai modelli AI, è essenziale comprendere i vari modi in cui i prompt possono essere strutturati per adattarsi ad attività e obiettivi diversi. Esistono tre modi principali per strutturare il prompt: istruzioni dirette, istruzioni aperte e istruzioni specifiche per l'attività.

Le istruzioni dirette sono comandi chiari e specifici che dicono all'AI esattamente cosa fare. Questi prompt sono ideali per le attività semplici in cui l'utente ha una chiara aspettativa per l'output. I prompt diretti si basano sulla capacità del modello di analizzare istruzioni esplicite e generare risposte che si allineano strettamente al comando. Più dettagliate sono le istruzioni, più è probabile che l'output soddisfi le aspettative.

Esempio:

Write a poem about nature.

In questo caso, l'AI conosce il formato esatto [una poesia] e l'argomento [la natura] per generare il testo.

Le istruzioni aperte sono meno restrittive e incoraggiano l'AI a esplorare idee più ampie o a fornire risposte creative e interpretative. Queste istruzioni sono utili per il brainstorming, la narrazione o le discussioni esplorative in cui l'utente apprezza la varietà e l'originalità dell'output. I prompt aperti attingono alle funzionalità generative del modello senza imporre vincoli. Il modello si basa sui dati di addestramento per dedurre l'approccio migliore al prompt, che può produrre risultati diversi o inaspettati.

Esempio:

Tell me about the universe.

Qui l'AI ha la libertà di decidere quali aspetti dell'universo discutere, come origine, struttura o teorie scientifiche.

Le istruzioni specifiche per l'attività sono progettate per attività precise e orientate agli obiettivi, come traduzioni, riassunti o calcoli. Questi prompt sono spesso formulati con chiarezza e possono includere contesto o esempi aggiuntivi per garantire risposte accurate. I prompt specifici per l'attività utilizzano la comprensione di attività specifiche da parte del modello.. Possono incorporare tecniche di prompting come generazione di prompt few-shot (fornendo esempi) o generazione di prompt zero-shot (senza fornire esempi ma basandosi sulle conoscenze pre-addestrate del modello).

Esempio:

Translate this text into French: ‘Hello.’

Il modello comprende sia l'attività di traduzione linguistica sia il testo di input specifico, producendo l'output desiderato: "Bonjour".

Comprendendo questi tipi di prompt e le sfumature tecniche alla base, gli utenti possono creare prompt in grado di guidare efficacemente i modelli AI, ottimizzando la qualità e la pertinenza delle risposte.