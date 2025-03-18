Quando e come terminare il ciclo di ragionamento è un aspetto importante da considerare nella progettazione di un agente ReAct. Stabilire un numero massimo di iterazioni del ciclo è un modo semplice per limitare la latenza, i costi e l'uso dei token, evitando così la possibilità di un ciclo infinito.



Al contrario, è possibile impostare il ciclo in modo che termini quando viene soddisfatta una determinata condizione, ad esempio quando il modello ha identificato una potenziale risposta finale che supera una certa soglia di confidenza.

Per implementare questo tipo di ciclo di ragionamento e azione, gli agenti ReAct utilizzano tipicamente una variante del ReAct prompting, sia all'interno del prompt di sistema fornito al modello linguistico (LLM), sia nel contesto stesso della query dell'utente.