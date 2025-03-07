Cosa sono i workflow basati su agenti?

Un aneddoto personale di Andrew Ng, un leader nel settore dell'AI, evidenzia l'adattabilità dei workflow agentici. Andrew ricorda la sua dimostrazione della creazione degli agenti AI, in cui uno dei tanti strumenti di intelligenza artificiale, un'API di ricerca web, fallì. Il sistema AI è stato in grado di gestire rapidamente l'errore di dipendenza utilizzando invece uno strumento di ricerca di Wikipedia disponibile. Il sistema ha completato l'attività e ha continuato ad adattarsi all'ambiente in evoluzione. La minore necessità di supervisione umana potrebbe consentire di spendere meno i nostri sforzi in attività banali e ripetitive e più in lavori complessi che richiedono intelligenza umana.
Andrew spiega anche che i workflow agentici sono significativi non solo per l'esecuzione delle attività, ma anche per la formazione della prossima generazione di LLM. Nei workflow tradizionali e non agentici, è stato riscontrato che l'utilizzo dell'output di un LLM per addestrarne un altro non porti a risultati efficaci. Tuttavia, l'utilizzo di un workflow agentico che produce dati di alta qualità porta a un addestramento utile.