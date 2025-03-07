Cosa sono i workflow basati su agenti?

I workflow agentici sono processi guidati dall'AI in cui agenti AI autonomi prendono decisioni, intraprendono azioni e coordinano attività con un minimo intervento umano. Questi workflow utilizzano i componenti di agenti intelligenti come il ragionamento, la pianificazione e l'uso degli strumenti per eseguire attività complesse in modo efficiente. L'automazione tradizionale, come la Robotic Process Automation (RPA), segue regole e modelli di progettazione predefiniti. Questo approccio può essere sufficiente per le attività ripetitive che seguono una struttura standard. I workflow agentici sono dinamici, offrendo una maggiore flessibilità grazie all'adattamento ai dati in tempo reale e alle condizioni impreviste. I workflow di agentic AI affrontano problemi complessi in modo multistep e iterativo, consentendo agli agenti AI di scomporre i processi aziendali, adattarsi dinamicamente e raffinare le proprie azioni nel tempo.

Consentendo all'AI generativa di gestire workflow complessi, le organizzazioni traggono beneficio da una migliore efficienza operativa, scalabilità e processi decisionali informati. Mentre continuiamo a vedere progressi nel machine learning e nell'elaborazione del linguaggio naturale (NLP), la tecnologia AI sta diventando sempre più comune nei settori che cercano di automatizzare e ottimizzare i processi riducendo al contempo la dipendenza dalla supervisione umana. Gli impatti dell'evoluzione dei modelli AI non riguardano solo lo sviluppo di software, ma anche settori come l'assistenza sanitaria, la finanza, le risorse umane e molto altro.