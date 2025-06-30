Agenti AI nel marketing

Per capire come i marketer utilizzano gli agenti AI, è utile prima capire gli agenti AI stessi. Per prima cosa bisogna conoscere la differenza tra due tipi principali di AI: AI generativa e agentic AI. L'AI generativa crea contenuti originali basati su un prompt dell'utente. L'agentic AI può decidere e agire da sola, perseguendo obiettivi complessi con poca supervisione.

Gli assistenti AI esistono lungo un continuum. Da un lato ci sono i chatbot basati su regole che seguono script predefiniti. Seguiti da assistenti virtuali più avanzati e poi assistenti alimentati da AI generativa e modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), in grado di gestire compiti in un'unica fase. Al vertice di questa progressione ci sono gli agenti alimentati dall'AI, che operano in modo autonomo. Questi agenti prendono decisioni, progettano workflow e utilizzano le chiamate di funzione per connettersi a strumenti esterni e colmare eventuali lacune nelle loro conoscenze.

Gli agenti AI vanno ben oltre la semplice automazione del marketing. Mentre gli strumenti AI come i chatbot di base possono fornire risposte basate su script, gli agenti AI possono interpretare l'input, ragionare attraverso le opzioni e prendere decisioni consapevoli del contesto su più piattaforme. Adattano il loro comportamento nel tempo e possono suddividere grandi obiettivi in fasi più piccole, supportando strategie di marketing complesse con una supervisione minima.

Ad esempio, il team di trasformazione di IBM ha collaborato con le risorse umane di IBM per offrire un'esperienza self-service per i dipendenti semplificata, personalizzata e basata sui dati. Ora il nostro agente digitale AskHR risponde al 94% delle domande sulle risorse umane di IBM a livello aziendale e di livello inferiore, permettendo ai professionisti delle risorse umane di concentrarsi su questioni più complesse.2

Per ottenere tali risultati, gli agenti AI si affidano a una combinazione di tecnologie. Il machine learning li aiuta a riconoscere i modelli e a fare previsioni. L'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) consente loro di comprendere e generare il linguaggio umano e l'AI generativa dà loro la capacità di creare contenuti originali.

Questi agenti sono in genere alimentati da modelli AI addestrati su grandi set di dati per supportare il ragionamento e la personalizzazione. Altrettanto importante è la loro connessione a sistemi esterni, come la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e l'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API), che consente loro di estrarre dati pertinenti, personalizzare le interazioni e agire in ambienti reali.

Piuttosto che rispondere semplicemente a una domanda sul prodotto, ad esempio, un agente AI potrebbe riconoscere l'intenzione di acquisto di un cliente in base alla serie di domande e ai dati del cliente raccolti. L'agente può quindi riassumere le caratteristiche principali, offrire uno sconto e dare seguito con consigli personalizzati sui prodotti. L'agente esegue questi passaggi senza ricevere prompt espliciti.

Un singolo agente AI potrebbe gestire un'attività ripetitiva relativamente semplice come l'aggiornamento dei record CRM o la risposta a una domanda del cliente. Nelle applicazioni più avanzate, i sistemi multiagente si comportano come team intelligenti. Questi agenti possono delegare attività secondarie, condividere informazioni e coordinarsi tra gli strumenti per completare workflow complessi, tra cui la pianificazione di campagne, la generazione di variazioni di contenuto, la distribuzione di materiali e l'analisi delle prestazioni.

Questa capacità di collaborare distingue gli agenti AI dagli assistenti tradizionali. Condividendo insight e dividendo le responsabilità, gli agenti possono gestire attività interdipendenti e trasferire il contesto da un processo all'altro, rendendo le operazioni di marketing più intelligenti, adattive ed efficienti.