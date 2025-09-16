La valutazione dell'agente AI è il processo di test e convalida dell'agentic AI per garantire che raggiunga i suoi obiettivi e funzioni come previsto. Richiede un set di dati di test o convalida diverso dal set di dati di formazione e sufficientemente diversificato da coprire tutti i possibili casi di test e riflettere gli scenari del mondo reale.

Condurre test in una sandbox o in un ambiente simulato può aiutare a individuare tempestivamente i miglioramenti delle prestazioni e identificare eventuali problemi di sicurezza e rischi etici prima di distribuire gli agenti agli utenti effettivi.

Come i benchmark LLM, anche gli agenti AI hanno una serie di metriche di valutazione. Le metriche più comuni includono metriche funzionali come la percentuale di successo o il completamento delle attività, il tasso di errore e la latenza e metriche etiche come la distorsione e il punteggio di equità e la vulnerabilità dell'iniezione di prompt. Gli agenti e i bot che interagiscono con gli utenti vengono valutati in base al flusso conversazionale, al tasso di coinvolgimento e al punteggio di soddisfazione degli utenti.

Dopo aver misurato le metriche e analizzato i risultati dei test, i team di sviluppo degli agenti possono procedere con il debug degli algoritmi, la modifica delle architetture agentiche, il perfezionamento della logica e l'ottimizzazione delle prestazioni.