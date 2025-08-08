Cosa sono i protocolli degli agenti AI?

Introdotto da Anthropic, il Model Context Protocol (MCP) fornisce un metodo standardizzato affinché i modelli AI ottengano il contesto di cui hanno bisogno per svolgere le attività. In ambito agentico, l'MCP funge da livello per consentire agli agenti AI di connettersi e comunicare con servizi e strumenti esterni, come API, database, file, ricerche web e altre fonti di dati.
L'MCP comprende questi tre elementi architettonici chiave:
L'host MCP contiene la logica di orchestrazione e può connettere ogni client MCP a un server MCP. Può ospitare più client.
Un client MCP converte le richieste degli utenti in un formato strutturato che il protocollo può elaborare. Ogni client ha una relazione uno a uno con un server MCP. I client gestiscono le sessioni, analizzano e verificano le risposte e gestiscono gli errori.
Il server MCP converte le richieste degli utenti in azioni del server. I server sono in genere repository GitHub disponibili in vari linguaggi di programmazione e forniscono l'accesso agli strumenti. Possono anche essere usati per connettere l'inferenza LLM all'SDK MCP tramite fornitori di piattaforme AI come IBM e OpenAI.
Nel livello di trasporto tra client e server, i messaggi vengono trasmessi in formato JSON-RPC 2.0 utilizzando uno standard input/output (stdio) per una messaggistica sincrona leggera o SSE per chiamate asincrone basate su eventi.