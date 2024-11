Standard aperti e open source: una spiegazione di base

Sia l'open source che gli standard aperti possono contribuire a proteggere i clienti dal blocco da fornitore, ma lo fanno in modi diversi.

Cominciamo con un esempio di standard aperto. Un'azienda potrebbe acquistare un lettore ed editor PDF da un fornitore. Nel corso del tempo, il team è riuscito a creare un numero enorme di documenti PDF. Magari questi documenti diventano un asset prezioso per l'azienda. Poiché il formato PDF è uno standard aperto, l'azienda non avrebbe problemi a passare da un software PDF all'altro. Non c'è da preoccuparsi che non sia in grado di accedere ai suoi documenti. Anche se il software di lettura PDF non è open source, il formato PDF è uno standard aperto. Tutti usano questo formato.

Ora diamo invece un'occhiata ai benefici dell'open source. Immagina che un'azienda abbia speso milioni di dollari per scrivere codice software interno per un sistema operativo proprietario. Tale impresa non avrebbe più la possibilità di cambiare fornitore. Rimarrebbe bloccata con quel sistema operativo, a meno che non voglia fare un investimento significativo riscrivendo quel codice per farlo funzionare su un altro sistema.

L'adozione di un software open source avrebbe potuto evitare questo problema. Poiché il software open source non appartiene a nessuna azienda in particolare, i clienti non sono vincolati a nessun fornitore in particolare.

In entrambi questi esempi, il cliente sarebbe in grado di evitare il blocco da fornitore. In un caso, è dovuto al fatto che un software chiuso seguiva uno standard aperto comune. Nell'altro caso, il motivo è che il software stesso apparteneva a una comunità open source.

Sebbene si tratti di cose fondamentalmente diverse, entrambi contribuiscono a promuovere l'innovazione e offrono più opzioni ai clienti. Scopri di più sulla potenza della tecnologia aperta di IBM.