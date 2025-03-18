La memoria degli agenti AI si riferisce alla capacità di un sistema di intelligenza artificiale (AI) di memorizzare e richiamare esperienze passate per migliorare il processo decisionale, la percezione e le prestazioni complessive.



A differenza dei modelli AI tradizionali che elaborano ogni compito in modo indipendente, gli agenti AI dotati di memoria sono in grado di memorizzare informazioni sul contesto, riconoscere schemi nel tempo e adattarsi in base alle interazioni passate. Questa funzionalità è essenziale per le applicazioni AI orientate agli obiettivi, in cui sono richiesti cicli di feedback, basi di conoscenza e apprendimento adattivo.

La memoria è un sistema che ricorda qualcosa delle interazioni precedenti. Gli agenti AI non hanno necessariamente bisogno di sistemi di memoria. Gli agenti con riflessi semplici, ad esempio, percepiscono informazioni in tempo reale sul loro ambiente e agiscono di conseguenza o trasmettono tali informazioni.

Un semplice termostato non ha bisogno di ricordare qual era la temperatura il giorno precedente. Ma un termostato "intelligente" più avanzato, dotato di memoria, può fare di più che regolare la temperatura, imparando schemi, adattandosi al comportamento dell'utente e ottimizzando l'efficienza energetica. Anziché limitarsi a reagire alla temperatura corrente, può memorizzare e analizzare i dati passati per prendere decisioni più intelligenti.

I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) non sono in grado, da soli, di ricordare le cose. È necessario aggiungere il componente della memoria. Tuttavia, una delle maggiori sfide nella progettazione delle memorie AI è l'ottimizzazione dell'efficienza del recupero, poiché l'archiviazione di una quantità eccessiva di dati può portare a tempi di risposta più lenti.



Una gestione ottimizzata della memoria aiuta a garantire che i sistemi AI memorizzino solo le informazioni più rilevanti, mantenendo un'elaborazione a bassa latenza per le applicazioni in tempo reale.