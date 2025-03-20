Che cos'è l'agentic reasoning?

Gli agenti AI semplici seguono una serie di regole pre-programmate di condizione-azione. Queste regole di solito assumono la forma di dichiarazioni "if-then", in cui la parte "if" specifica la condizione e la parte "then" indica l'azione. Quando una condizione viene soddisfatta, l'agente esegue l'azione corrispondente.
Questa metodologia di ragionamento è particolarmente adatta per casi d'uso specifici del dominio. Nella finanza, ad esempio, un agente per il rilevamento delle frodi contrassegna una transazione come fraudolenta in base a una serie di criteri definiti da una banca.
Con la logica condizionale, l'agentic AI non può agire di conseguenza se si imbatte in uno scenario che non riconosce. Per ridurre questa inflessibilità, gli agenti basati su modelli usano la memoria e la percezione per memorizzare un modello o uno stato attuale del loro ambiente. Questo stato viene aggiornato quando l'agente riceve nuove informazioni. Gli agenti basati su modello, tuttavia, sono ancora vincolati dalle loro regole di condizione-azione.
Ad esempio, un robot si sposta in un magazzino per collocare un prodotto su uno scaffale. Consulta un modello del magazzino per il percorso da seguire, ma quando rileva un ostacolo, può modificare il suo percorso per evitarlo e continuare il suo tragitto.