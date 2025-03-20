Che cos'è l'agentic reasoning?

L'agentic AI può anche includere l'autoriflessione come parte della valutazione e del perfezionamento delle sue funzionalità di ragionamento. Un esempio di ciò è la Language Agent Tree Search (LATS), che condivide delle somiglianze con il ragionamento basato sull'albero del pensiero negli LLM.

La LATS si è ispirata al metodo Monte Carlo di apprendimento per rinforzo, con i ricercatori che hanno adattato la Monte Carlo Tree Search per agenti basati su LLM.4 La LATS crea un albero decisionale che rappresenta uno stato come nodo e un edge come azione, cerca nell'albero le potenziali opzioni di azione e impiega un valutatore di stato per scegliere un'azione particolare.2 Applica anche una fase di ragionamento autoriflessivo, che incorpora le proprie osservazioni e il feedback di un modello linguistico per identificare eventuali errori di ragionamento e consigliare alternative.2 Gli errori di ragionamento e le riflessioni vengono memorizzati in memoria, fungendo da contesto aggiuntivo per riferimenti futuri.4

La LATS eccelle in attività più complesse come la codifica e la risposta interattiva alle domande e nell'automazione del workflow, comprese la ricerca e la navigazione sul web.4 Tuttavia, un approccio più coinvolto e un'ulteriore fase di autoriflessione rendono la LATS più dispendiosa in termini di risorse e tempo rispetto a metodi come ReAct.2