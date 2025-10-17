ChatDev è un'implementazione basata sui ruoli dell'AI collaborativa, in cui i singoli agenti assumono ruoli specializzati per lavorare con un obiettivo comune. Questo modello riflette i principi dell'intelligenza collettiva (essenzialmente, una collaborazione efficace) e rende ChatDev una risorsa preziosa per studiare e far progredire questo campo.

ChatDev è un framework multiagente open source sviluppato da OpenBMB, un'iniziativa basata sulla ricerca e incentrata sul progresso degli strumenti AI e dell'intelligenza artificiale generale (AGI). Il framework utilizza il processo di sviluppo software come ambito pratico per studiare gli agenti AI collaborativi. Ogni agente è basato su un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) e riceve prompt per assumere ruoli specifici, come quelli di CEO, CTO, progettatore, responsabile dei test e programmatore.1

A partire da un breve input descrittivo dell'utente, questi agenti collaborano per progettare, implementare e testare in modo iterativo un progetto software completo. Ogni agente è implementato come una classe Python che comunica in sequenza utilizzando prompt strutturati in linguaggio naturale. Questi prompt seguono modelli predefiniti che includono il ruolo dell'agente, le istruzioni specifiche dell'attività e il contesto pertinente delle interazioni precedenti. Questa strategia aiuta a garantire continuità e coerenza incorporando l'identità del ruolo e la memoria condivisa all'interno del prompt stesso.

Il team di agenti specializzati di ChatDev collabora per generare una soluzione software semplice a partire da un input di una riga fornito dall'utente, che descrive la sua idea.

Input dell'utente: "Crea un'app per la lista delle cose da fare" → Il CEO delega al CTO → Il CTO assegna l'attività allo sviluppatore → Lo sviluppatore scrive il codice → Il responsabile dei test convalida