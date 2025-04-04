Che cos'è la comunicazione tra agenti AI?

Autori

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

Che cos'è la comunicazione tra agenti AI?

La comunicazione tra agenti AI si riferisce al modo in cui gli agenti di intelligenza artificiale interagiscono tra loro, con gli esseri umani o con sistemi esterni per scambiare informazioni, prendere decisioni e completare attività. Questa comunicazione è particolarmente importante nei sistemi multiagente, in cui collaborano più agenti AI, e nell'interazione tra uomo e AI.

Modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM): algoritmi di machine learning addestrati su grandi quantità di dati, forniscono agli agenti la capacità di ragionare. Con le funzionalità di AI generativa, gli agenti possono condividere le informazioni che conoscono con altre entità. Quando gli agenti hanno la capacità di comunicare tra loro, un sistema agentico diventa più della somma delle sue parti.

Un sistema multi-agente può essere pensato come un team di esseri umani, ognuno con esperienza nel proprio campo. Gli agenti autonomi condividono informazioni che solo loro possono percepire sul loro ambiente, a beneficio della comprensione dell'intero gruppo. Man mano che sempre più agenti saranno in grado di "parlare" tra loro attraverso workflow agentici complessi, possiamo aspettarci che interi ecosistemi di agenti che lavorano insieme in armonia autonoma approdino online.

Newsletter di settore

Le ultime notizie nel campo della tecnologia, supportate dalle analisi degli esperti

Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.

Grazie per aver effettuato l'iscrizione!

L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.

Vantaggi della comunicazione tra agenti AI

Gli agenti AI in rete possono lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune in modo più efficiente rispetto a un singolo agente AI. Ma per coordinare le loro azioni, devono essere in grado di comunicare efficacemente.

Una comunicazione efficace tra gli agenti AI porta a una migliore consapevolezza della situazione e a processi decisionali più informati. Quando gli agenti condividono i dati, possono affinare le loro strategie e risposte sulla base di informazioni in tempo reale.

Nei sistemi complessi, l'AI distribuita può dividere le attività tra più agenti, portando a una risoluzione più rapida dei problemi. Invece di un'unica AI che cerca di elaborare tutto, più agenti possono specializzarsi in diversi aspetti di un problema e comunicare le proprie scoperte.

Gli agenti AI che comunicano possono imparare gli uni dagli altri, migliorando l'adattabilità nel tempo. Scambiandosi insight, perfezionano i loro comportamenti sulla base delle esperienze condivise. I sistemi di AI multi-agente possono anche scalare in modo efficiente, gestendo grandi quantità di dati e attività più complesse.

Agenti AI

5 tipi di agenti AI: funzioni autonome e applicazioni nel mondo reale

Scopri come l'AI basata sugli obiettivi e sulle utilità si adatta ai workflow e agli ambienti complessi.
Sviluppa, distribuisci e monitora gli agenti AI

Tipi di comunicazione tra gli agenti AI

Gli agenti AI comunicano in vari modi, a seconda del loro ruolo, dell'ambiente e degli obiettivi. La comunicazione può essere esplicita o implicita, comportare scambi diretti di messaggi o osservazione indiretta delle azioni.

Alcuni sistemi si basano su un controllo centralizzato, in cui un'unica AI elabora e distribuisce i dati ad altri agenti. Altri utilizzano la comunicazione decentralizzata, in cui gli agenti AI interagiscono peer-to-peer.

Comunicazione da agente ad agente

La maggior parte degli agenti sono alimentati da LLM, quindi spesso parlano tra loro in linguaggio umano naturale. Gli agenti devono essere in grado non solo di condividere informazioni, ma anche di esprimere intenzioni, coordinarsi all'interno di una gerarchia e negoziare l'allocazione delle risorse.

I ricercatori stanno lavorando su modalità più efficienti di comunicazione tra agenti, come "DroidSpeak" di Microsoft, che mira a consentire agli agenti di comunicare più velocemente con una perdita minima di precisione.Due protocolli dominanti per la comunicazione tra agenti sono KQML (Knowledge Query and Manipulation Language) e FIPA-ACL (Foundation for Intelligent Physical Agents – Agent Communication Language).2

La Defense Advanced Research Projects Agency degli Stati Uniti ha sviluppato KQML negli anni '90, gettando le basi per la comunicazione da agente a agente molto prima che gli agenti AI fossero fattibili. Poco dopo, gli sviluppatori di FIPA hanno ampliato questo lavoro, apportando miglioramenti alla standardizzazione e alla chiarezza semantica.

Molti agenti AI si affidano al cloud computing e ai dispositivi Internet of Things (IoT) per scambiare dati in tempo reale. I sistemi AI nel cloud memorizzano, recuperano e analizzano dataset su larga scala, mentre i dispositivi connessi all'IoT condividono informazioni dei sensori attraverso le reti.

Comunicazione uomo-AI

Gli agenti AI comunicano anche con gli esseri umani utilizzando l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP), il riconoscimento vocale e le interfacce visive. Gli assistenti virtuali come ChatGPT di OpenAI, Siri di Apple e Alexa di Amazon utilizzano la PNL per interpretare le richieste umane e generare risposte significative.

Nell'supporto clienti, i chatbot AI forniscono assistenza automatica comprendendo e rispondendo alle richieste degli utenti. Alcuni modelli AI incorporano anche la comunicazione multimodale, combinando testo, voce e immagini per migliorare l'interazione.

Sfide per la comunicazione tra agenti AI

Gli agenti AI devono affrontare diverse sfide che possono influire su precisione, efficienza, sicurezza e scalabilità.

Mancanza di protocolli standardizzati

Gli agenti AI spesso operano su piattaforme diverse, ognuna utilizzando protocolli, formati di dati e linguaggi di comunicazione unici. I protocolli includono informazioni sulla sintassi e sulla semantica dei messaggi. I protocolli possono essere predefiniti da programmatori umani, o emergenti, derivanti organicamente dalla comunicazione tra agenti.

Senza framework di messaggistica standardizzati, gli agenti potrebbero avere difficoltà a interpretare e rispondere ai messaggi degli altri, con conseguenti inefficienze. Ad esempio, nelle città intelligenti, i sistemi di gestione del traffico e i veicoli autonomi potrebbero utilizzare protocolli di comunicazione diversi, impedendo la condivisione e il coordinamento dei dati senza interruzioni.

Ambiguità e interpretazioni errate

Gli agenti AI devono elaborare le informazioni con precisione, tuttavia l'ambiguità nell'interpretazione dei messaggi rimane una sfida. Gli agenti potrebbero interpretare erroneamente i messaggi, portando ad azioni errate. Nei customer service chatbot, domande vaghe degli utenti come "Voglio modificare il mio ordine" potrebbero essere fraintese, con conseguenti modifiche o cancellazioni errate.

Latenza

Molti casi d'uso dell'intelligenza artificiale richiedono comunicazioni in tempo reale, ma la latenza di rete e i vincoli computazionali possono rallentare i tempi di risposta. Ciò è particolarmente problematico nei sistemi autonomi che richiedono un processo decisionale in una frazione di secondo. Nelle auto a guida autonoma, gli agenti AI devono elaborare istantaneamente i dati provenienti da fotocamere, sensori e GPS. Qualsiasi ritardo nello scambio di dati potrebbe comportare decisioni di navigazione sbagliate.

Sicurezza e privacy

Gli agenti AI che comunicano tramite reti sono vulnerabili ad attacchi informatici, violazioni dei dati e manipolazioni avversarie. Gli attori malintenzionati potrebbero intercettare o alterare le comunicazioni AI, portando a processi decisionali errati e guasti del sistema.

L'autenticazione, la sicurezza degli endpoint e la corretta gestione dei dati sensibili sono fondamentali. Nei sistemi AI del settore sanitario, ad esempio, se un utente malintenzionato modifica i dati diagnostici scambiati tra gli agenti AI, potrebbe portare a terapie errate.

Scalabilità

Con l'aumentare del numero di agenti AI in un sistema di comunicazione, il sovraccarico di comunicazione aumenta, con conseguenti sfide di scalabilità. Gli agenti devono gestire in modo efficiente le interazioni su larga scala senza sovraccaricare le risorse computazionali.

Nei mercati finanziari, migliaia di bot di trading con AI comunicano e reagiscono ai cambiamenti del mercato. Se troppi bot scambiano dati contemporaneamente, potrebbe verificarsi una congestione della rete.

Adattabilità

Gli agenti AI devono comunicare in modo efficace in ambienti dinamici, dove sono necessari aggiornamenti delle informazioni in tempo reale. Se gli agenti AI non riescono ad adattarsi alle nuove condizioni, cambiamenti imprevisti possono interrompere il loro processo decisionale.

Nella risposta ai disastri, l'AI, i droni autonomi e i robot devono adattare continuamente le loro strategie di comunicazione in base a ostacoli imprevedibili, come edifici crollati o segnali di rete persi.

Comprensione del linguaggio umano

Quando gli agenti AI interagiscono con gli esseri umani, sorgono problemi di comunicazione dovuti alle differenze nella comprensione del linguaggio, nel contesto emotivo e negli stili di ragionamento. L'intelligenza artificiale deve interpretare correttamente l'intento umano fornendo risposte chiare.

Negli assistenti virtuali, capire il sarcasmo, i dialetti regionali o le richieste implicite continua a essere una sfida. Ad esempio, se un utente dice: "Qui dentro fa freddissimo", un assistente AI potrebbe non riconoscere che l'utente desidera alzare la temperatura del termostato.

Note a piè di pagina

1 Droidspeak: KV Cache Sharing for Cross-LLM Communication and Multi-LLM Serving, Liu et al, University of Chicago, Microsoft, 19 dicembre 2024.

2 The current landscape of Agent Communication Languages, Labrou et al, University of Maryland, marzo 1999.

Risorse

Aumenta la produttività con agenti AI progettati per la tua azienda

Esplora il potenziale rivoluzionario degli agenti AI che possono integrarsi facilmente nelle tue operazioni aziendali.

Guida all'acquisto degli agenti AI 2025

Immergiti in questa guida completa che analizza i principali casi d'uso, le funzionalità di base e i consigli dettagliati per aiutarti a scegliere le soluzioni giuste per la tua attività.
Reinventa la produttività aziendale con agenti e assistenti AI

Scopri come gli agenti e gli assistenti basati su AI possono collaborare per raggiungere nuovi livelli di produttività.
Rapporto Omdia sull'intelligenza potenziata: l'impatto degli agenti AI

Scopri come sbloccare il pieno potenziale della gen AI con gli agenti AI.

Arriva l'agentic enterprise: mettere l'AI al servizio di tutta la tua tecnologia

Rimani aggiornato sui nuovi agenti AI emergenti, un punto di svolta fondamentale nella rivoluzione dell'AI.
Prova watsonx Orchestrate

Esplora come gli assistenti di AI generativa possono alleggerire il tuo workload e migliorare la produttività.
Come gli agenti AI reinventeranno la produttività

Impara come usare l'AI per essere più creativo ed efficiente e iniziare ad adattarti a un futuro che implica la collaborazione a stretto contatto con gli agenti AI.
Il futuro degli agenti, il consumo energetico dell'AI, l'utilizzo di computer Anthropic e la filigrana di Google sul testo generato dall'AI

Rimani sempre un passo avanti grazie ai nostri esperti di AI in questa puntata di Mixture of Experts, nel corso della quale approfondiranno il futuro degli agenti AI e molto altro.

Come Comparus utilizza un "assistente bancario"

Comparus ha utilizzato le soluzioni di IBM watsonx.ai e ha dimostrato in modo impressionante il potenziale del conversational banking come nuovo modello di interazione.
Soluzioni correlate
Agenti AI per il Business

Crea, implementa e gestisci assistenti e agenti AI potenti che automatizzano workflow e processi con l'AI generativa.

         Scopri watsonx Orchestrate
    Soluzioni per agenti AI IBM

    Costruisci il futuro della tua azienda con soluzioni AI di cui puoi fidarti.

         Esplora le soluzioni basate su agenti AI
    Servizi AI di IBM Consulting

    I servizi di AI di IBM Consulting aiutano a reinventare il modo in cui le aziende lavorano con l'AI per la trasformazione.

         Esplora i servizi di intelligenza artificiale
    Prossimi passi

    Sia che tu scelga di personalizzare app e competenze precostituite o di creare e implementare servizi di agenti personalizzati utilizzando uno studio di AI, la piattaforma IBM watsonx è la soluzione che fa per te.

         Scopri watsonx Orchestrate Esplora watsonx.ai