Che cos'è la comunicazione tra agenti AI?

La maggior parte degli agenti sono alimentati da LLM, quindi spesso parlano tra loro in linguaggio umano naturale. Gli agenti devono essere in grado non solo di condividere informazioni, ma anche di esprimere intenzioni, coordinarsi all'interno di una gerarchia e negoziare l'allocazione delle risorse.



I ricercatori stanno lavorando su modalità più efficienti di comunicazione tra agenti, come "DroidSpeak" di Microsoft, che mira a consentire agli agenti di comunicare più velocemente con una perdita minima di precisione.1 Due protocolli dominanti per la comunicazione tra agenti sono KQML (Knowledge Query and Manipulation Language) e FIPA-ACL (Foundation for Intelligent Physical Agents – Agent Communication Language).2

La Defense Advanced Research Projects Agency degli Stati Uniti ha sviluppato KQML negli anni '90, gettando le basi per la comunicazione da agente a agente molto prima che gli agenti AI fossero fattibili. Poco dopo, gli sviluppatori di FIPA hanno ampliato questo lavoro, apportando miglioramenti alla standardizzazione e alla chiarezza semantica.

Molti agenti AI si affidano al cloud computing e ai dispositivi Internet of Things (IoT) per scambiare dati in tempo reale. I sistemi AI nel cloud memorizzano, recuperano e analizzano dataset su larga scala, mentre i dispositivi connessi all'IoT condividono informazioni dei sensori attraverso le reti.