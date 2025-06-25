Usa questo input utente di esempio:

Inserisci l'azienda cliente: azienda A

Inserisci il nome dell'azienda appaltatrice: azienda B

Inserisci il nome del file del rapporto sul bilancio per l'azienda A (nello stesso livello di directory): budget_data.csv

Inserisci il nome del file del contratto tra l'azienda A e l'azienda B (nello stesso livello di directory): contract.txt

Inserisci il settore del servizio descritto in questo contratto (ad esempio, finanza, edilizia o altro): paesaggistica

Il testo seguente mostra un esempio di output che abbiamo ricevuto dall'esecuzione di questo workflow multiagente.

Output

-> La fase "Consulente di bilancio" è stata completata con il seguente risultato.

Il bilancio dell'azienda A per il periodo mostra una varianza totale di -12.700 USD. Le variazioni maggiori riguardano gli stipendi dei dipendenti (-5000 USD), la pubblicità online (-3000 USD), la pubblicità su carta stampata (-2000 USD) e la manutenzione e le riparazioni (-1000 USD). Ci sono anche variazioni minori riguardanti affitto, elettricità, acqua, paesaggistica e servizi di pulizia. -> La fase "Sintetizzatore di contratti" è stata completata con il seguente risultato.

Il contratto tra l'azienda A e B riguarda i servizi paesaggistici presso la proprietà del cliente nel Delaware. Il pagamento totale che l'azienda A dovrà effettuare è di 5.500 USD al termine dei lavori. Entrambe le parti hanno accettato di rispettare le leggi e i regolamenti applicabili nel Delaware.

-> La fase "Ricerca sul Web" è stata completata con il seguente risultato.

Oggetto: Proposta di negoziazione per servizi di paesaggistica

Gentile team dell'azienda B,

spero vada tutto bene.

Dopo un'attenta analisi dei nostri dati sul bilancio interno e delle tendenze del mercato nel settore del paesaggio, abbiamo identificato le aree in cui riteniamo sia possibile apportare modifiche per allinearci meglio ai nostri vincoli finanziari, pur mantenendo standard di servizio di alta qualità.

Portata del lavoro: proponiamo una riduzione della portata del lavoro, concentrandoci sui servizi essenziali che hanno un impatto diretto sull'attrattiva e sul valore della proprietà. Ciò può includere la potatura degli alberi, degli arbusti e la manutenzione dei prati, con qualche piantumazione colorata per aumentare l'interesse visivo. Termini di pagamento: alla luce delle attuali tendenze del mercato, che indicano una leggera diminuzione dei costi paesaggistici dovuta all'aumento della concorrenza, chiediamo gentilmente di riconsiderare l'importo totale del pagamento. Proponiamo un pagamento totale rivisto di 4.800 USD al termine dei lavori, che riflette una riduzione del 12%. Tempistica: per ottimizzare l'allocazione delle risorse e ridurre al minimo le interruzioni delle nostre operazioni, suggeriamo di allungare i tempi del progetto di due settimane. Questo adeguamento ci consentirà di gestire meglio i nostri vincoli di bilancio interni senza compromettere la qualità del servizio.

Riteniamo che questi adeguamenti consentiranno a entrambe le parti di ottenere un risultato reciprocamente vantaggioso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili nel Delaware. Apprezziamo la vostra comprensione e siamo aperti a ulteriori discussioni per raggiungere un accordo in linea con le attuali tendenze del mercato e i nostri vincoli di bilancio interni.

Grazie per l'attenzione prestata alla questione. Vi preghiamo di farci sapere se le modifiche da noi proposte sono accettabili o se avete delle controproposte.

Cordiali saluti.

[Nome]

Azienda A

-> La fase "Consulente per gli approvvigionamenti" è stata completata con il seguente risultato.

La risposta finale è stata inviata alla società B, proponendo un pagamento totale rivisto di 4.800 USD al termine dei lavori, con una riduzione del 12%. La proposta include anche una riduzione della portata del lavoro e un'estensione della tempistica del progetto.

E-mail finale: la risposta finale è stata inviata all'azienda B, proponendo un pagamento totale rivisto di 4.800 USD al termine dei lavori, con una riduzione del 12%. La proposta include anche una riduzione della portata del lavoro e un'estensione della tempistica del progetto.

Com'è evidente, gli agenti hanno correttamente richiamato gli strumenti disponibili per leggere e sintetizzare i dati del contratto e del bilancio per poi formulare un'e-mail efficace in cui i termini del contratto sono negoziati a favore del cliente. Possiamo vedere l'output di ogni agente all'interno del workflow e l'importanza del ruolo di ognuno di loro. I dettagli chiave come l'ambito dei lavori paesaggistici, i termini di pagamento e la tempistica del contratto sono evidenziati nell'e-mail. Possiamo anche notare che la negoziazione sfrutta le tendenze del mercato nel settore paesaggistico a beneficio del cliente. Infine, il pagamento totale rivisto di 4.800 USD proposto nell'e-mail rientra nel bilancio paesaggistico del cliente di 5.200 USD. Sembra fantastico!