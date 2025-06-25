In questo tutorial, creerai un sistema multi-agente completamente locale con IBM® Granite utilizzando BeeAI in Python. Questi agenti collaboreranno per negoziare un accordo contrattuale per i servizi paesaggistici tra due società tenendo conto delle tendenze del mercato e dei vincoli di bilancio interni. Il workflow sarà composto da un agente consulente per il budget, un agente per la sintesi dei contratti, un agente per la ricerca web e un agente consulente per l'approvvigionamento. Dati il contratto, i dati sul bilancio, il settore dei servizi e i nomi delle società forniti dall'utente, gli agenti collaborano per produrre un'e-mail per negoziare i termini del contratto a favore del cliente.
BeeAI, rilasciata da IBM Research e ora donata alla Linux Foundation, è una piattaforma di agentic AI open source che offre agli sviluppatori la possibilità di creare agenti AI da qualsiasi framework.1
Un agente di intelligenza artificiale (AI) si riferisce a un sistema o programma sviluppato con l'utilizzo di un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) per eseguire autonomamente attività per conto di un utente o di un altro sistema progettandone il workflow e utilizzando gli strumenti disponibili. Gli agenti AI sono più avanzati dei tradizionali chatbot LLM, in quanto possono accedere a strumenti predefiniti, pianificare azioni future e richiedono poco o nessun intervento umano per risolvere e automatizzare problemi complessi.
Il predecessore di BeeAI è il Bee Agent Framework, un framework open source specifico per la creazione di agenti LLM singoli. Dal suo canto, BeeAI fornisce un ecosistema più avanzato per costruire e orchestrare workflow multiagente.
BeeAI è:
Questa guida dettagliata è disponibile nel nostro repository GitHub sotto forma di Jupyter Notebook.
Per prima cosa, è necessario configurare il nostro ambiente soddisfacendo alcuni prerequisiti.
1. In questo tutorial, non utilizzeremo un'application programming interface (API) come quelle disponibili tramite IBM watsonx.ai e OpenAI. Invece, installeremo l'ultima versione di Ollama per eseguire il modello localmente.
Il modo più semplice per installare Ollama per macOS, Linux e Windows è tramite la pagina web: https://ollama.com/download. Questo passaggio permetterà l'installazione di un'app per eseguire il server Ollama in background e l'aggiornamento delle ultime versioni.
In alternativa, puoi installare Ollama con homebrew nel tuo terminale:
Se l'installazione è effettuata da brew o la compilazione da sorgenti, è necessario avviare il server centrale:
2. Esistono diversi LLM che supportano le chiamate tramite strumenti come gli ultimi modelli Llama di Meta e i modelli Mistral di Mistral AI. Per questo tutorial, utilizzeremo il modello open source Granite 3.3 di IBM. Questo modello presenta caratteristiche avanzate di ragionamento e funzionalità di esecuzione delle istruzioni.3 Scegli l'ultimo modello di Granite 3.3, eseguendo il seguente comando nel tuo terminale.
3. Al fine di evitare conflitti di dipendenza dei pacchetti, creiamo un ambiente virtuale. Per creare un ambiente virtuale con Python versione 3.11.9, esegui il seguente comando nel tuo terminale.
Quindi, per attivare l'ambiente, esegui:
4. Il file
Per installare questi pacchetti, esegui il seguente comando nel tuo terminale.
5. Crea un nuovo file Python intitolato
Nella parte superiore del nuovo file Python, includi le istruzioni di importazione delle librerie e dei moduli necessari.
In un metodo principale asincrono che utilizza
Per un'immagine del workflow agentico, fai riferimento al diagramma seguente.
Assembleremo ogni componente di questo workflow nei passaggi seguenti.
Il workflow si basa sull'input dell'utente. Gli input iniziali richiesti sono i nomi sia del cliente che delle aziende appaltatrici. All'utente verrà dato il prompt del seguente testo al momento dell'esecuzione del workflow in un passaggio successivo. Aggiungi il codice seguente al metodo principale.
Avremo bisogno anche dei nomi dei file contenenti il report di bilancio dell'azienda cliente,
Nel codice seguente, verifichiamo anche le estensioni dei file per assicurarci che siano allineate al formato previsto. Se uno dei file è di tipo errato, all'utente verrà chiesto di riprovare.
L'ultimo input richiesto dall'utente è il settore del servizio descritto nel contratto. Questo input può essere finanziario, edilizio o altro.
Il primo strumento che possiamo creare nel nostro sistema multi-agente è per l'agente consulente di bilancio. Questo agente è responsabile della lettura dei dati del bilancio del cliente. La funzione fornita all'agente è
Ora, configuriamo la forza trainante dell'agente,
Per contribuire a garantire l'uso appropriato di questo strumento, utilizziamo
Utilizzando l'adattatore LangChain di BeeAI, LangChainTool, possiamo finalizzare l'inizializzazione del nostro primo strumento.
Il prossimo strumento che possiamo creare è destinato all'agente sintetizzatore di contratti. Questo agente è responsabile della lettura del contratto tra il cliente e l'appaltatore. La funzione fornita all'agente è
In questo passaggio, possiamo aggiungere i vari agenti al nostro workflow. Forniamo al consulente per il bilancio e agli agenti sintetizzatori di contratti i loro strumenti personalizzati corrispondenti. Possiamo anche impostare il nome dell'agente, il ruolo, le istruzioni, l'elenco degli strumenti e l'LLM.
Per cercare sul web le tendenze del mercato nel settore in questione, possiamo creare un agente con accesso alla LangChain predefinita
Il quarto e ultimo agente del nostro sistema multiagente è il consulente per il procurement. Questo agente è responsabile dell'utilizzo delle informazioni recuperate e sintetizzate dagli altri agenti per formulare un'e-mail convincente per la società appaltatrice a favore del cliente. L'e-mail dovrebbe considerare le tendenze del mercato e i vincoli di bilancio interni del cliente per negoziare i termini del contratto. Questo agente non richiede strumenti esterni, ma è guidato dalle proprie istruzioni.
Ora possiamo finalizzare il nostro metodo principale con tutto il codice scritto finora.m A conclusione del metodo principale, possiamo includere l'esecuzione del workflow agentico. Data
Per un esempio di dati sul contratto e sul bilancio, nonché per lo script finale, consulta il repository GitHub. Per avviare il progetto, possiamo eseguire il seguente comando nel terminale.
Usa questo input utente di esempio:
Il testo seguente mostra un esempio di output che abbiamo ricevuto dall'esecuzione di questo workflow multiagente.
Output
-> La fase "Consulente di bilancio" è stata completata con il seguente risultato.
Il bilancio dell'azienda A per il periodo mostra una varianza totale di -12.700 USD. Le variazioni maggiori riguardano gli stipendi dei dipendenti (-5000 USD), la pubblicità online (-3000 USD), la pubblicità su carta stampata (-2000 USD) e la manutenzione e le riparazioni (-1000 USD). Ci sono anche variazioni minori riguardanti affitto, elettricità, acqua, paesaggistica e servizi di pulizia. -> La fase "Sintetizzatore di contratti" è stata completata con il seguente risultato.
Il contratto tra l'azienda A e B riguarda i servizi paesaggistici presso la proprietà del cliente nel Delaware. Il pagamento totale che l'azienda A dovrà effettuare è di 5.500 USD al termine dei lavori. Entrambe le parti hanno accettato di rispettare le leggi e i regolamenti applicabili nel Delaware.
-> La fase "Ricerca sul Web" è stata completata con il seguente risultato.
Oggetto: Proposta di negoziazione per servizi di paesaggistica
Gentile team dell'azienda B,
spero vada tutto bene.
Dopo un'attenta analisi dei nostri dati sul bilancio interno e delle tendenze del mercato nel settore del paesaggio, abbiamo identificato le aree in cui riteniamo sia possibile apportare modifiche per allinearci meglio ai nostri vincoli finanziari, pur mantenendo standard di servizio di alta qualità.
Portata del lavoro: proponiamo una riduzione della portata del lavoro, concentrandoci sui servizi essenziali che hanno un impatto diretto sull'attrattiva e sul valore della proprietà. Ciò può includere la potatura degli alberi, degli arbusti e la manutenzione dei prati, con qualche piantumazione colorata per aumentare l'interesse visivo.
Termini di pagamento: alla luce delle attuali tendenze del mercato, che indicano una leggera diminuzione dei costi paesaggistici dovuta all'aumento della concorrenza, chiediamo gentilmente di riconsiderare l'importo totale del pagamento. Proponiamo un pagamento totale rivisto di 4.800 USD al termine dei lavori, che riflette una riduzione del 12%.
Tempistica: per ottimizzare l'allocazione delle risorse e ridurre al minimo le interruzioni delle nostre operazioni, suggeriamo di allungare i tempi del progetto di due settimane. Questo adeguamento ci consentirà di gestire meglio i nostri vincoli di bilancio interni senza compromettere la qualità del servizio.
Riteniamo che questi adeguamenti consentiranno a entrambe le parti di ottenere un risultato reciprocamente vantaggioso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili nel Delaware. Apprezziamo la vostra comprensione e siamo aperti a ulteriori discussioni per raggiungere un accordo in linea con le attuali tendenze del mercato e i nostri vincoli di bilancio interni.
Grazie per l'attenzione prestata alla questione. Vi preghiamo di farci sapere se le modifiche da noi proposte sono accettabili o se avete delle controproposte.
Cordiali saluti.
[Nome]
Azienda A
-> La fase "Consulente per gli approvvigionamenti" è stata completata con il seguente risultato.
La risposta finale è stata inviata alla società B, proponendo un pagamento totale rivisto di 4.800 USD al termine dei lavori, con una riduzione del 12%. La proposta include anche una riduzione della portata del lavoro e un'estensione della tempistica del progetto.
E-mail finale: la risposta finale è stata inviata all'azienda B, proponendo un pagamento totale rivisto di 4.800 USD al termine dei lavori, con una riduzione del 12%. La proposta include anche una riduzione della portata del lavoro e un'estensione della tempistica del progetto.
Com'è evidente, gli agenti hanno correttamente richiamato gli strumenti disponibili per leggere e sintetizzare i dati del contratto e del bilancio per poi formulare un'e-mail efficace in cui i termini del contratto sono negoziati a favore del cliente. Possiamo vedere l'output di ogni agente all'interno del workflow e l'importanza del ruolo di ognuno di loro. I dettagli chiave come l'ambito dei lavori paesaggistici, i termini di pagamento e la tempistica del contratto sono evidenziati nell'e-mail. Possiamo anche notare che la negoziazione sfrutta le tendenze del mercato nel settore paesaggistico a beneficio del cliente. Infine, il pagamento totale rivisto di 4.800 USD proposto nell'e-mail rientra nel bilancio paesaggistico del cliente di 5.200 USD. Sembra fantastico!
Con questo tutorial, hai creato diversi agenti BeeAI, ognuno con strumenti personalizzati. Ogni agente ha svolto un ruolo critico nel caso d'uso del sistema di gestione dei contratti. Alcuni prossimi passaggi possono includere l'esplorazione dei vari repository GitHub disponibili nella organizzazione GitHub i-am-bee e la creazione di altri strumenti personalizzati. Nei repository troverai anche notebook Python di base per comprendere meglio i componenti principali di BeeAI, come ad esempio
Scopri come sbloccare il pieno potenziale della gen AI con gli agenti AI.
Immergiti in questa guida completa che analizza i principali casi d'uso, le funzionalità di base e i consigli dettagliati per aiutarti a scegliere le soluzioni giuste per la tua attività.
Dai forma all'AI generativa contribuendo agli LLM in modo aperto e accessibile.
Unisciti alla community di architect e builder AI per imparare, condividere idee e interagire con gli altri.
Esplora la differenza tra agenti e assistenti AI e scopri come possono essere un punto di svolta per la produttività aziendale.
Il 2025 sarà l'anno degli agenti AI? Nell'episodio di oggi di Mixture of Experts, esaminiamo i modelli, gli agenti, l'hardware e le release dei prodotti AI con alcuni dei principali esperti del settore.
Consenti agli sviluppatori di creare, distribuire e monitorare agenti AI con lo studio IBM watsonx.ai.
Migliora la produttività con uno dei set di funzionalità più completi del settore che aiuta le aziende a creare, personalizzare e gestire agenti e assistenti AI.
Ottieni un risparmio sui costi di oltre il 90% con i modelli più piccoli e aperti di Granite, progettati per l'efficienza degli sviluppatori. Questi modelli pensati per le imprese offrono prestazioni eccellenti rispetto ai benchmark di sicurezza e in un'ampia gamma di attività aziendali, dalla cybersecurity alla RAG.
Automatizza i tuoi workflow complessi e migliora la produttività con uno dei set di funzionalità più completi del settore che aiuta le aziende a creare, personalizzare e gestire agenti e assistenti AI.