Agenti AI nell'approvvigionamento

Gli agenti AI autonomi, alimentati da modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), sono progettati per eseguire compiti che richiedono in genere l'intelligenza umana, inclusi il linguaggio naturale, il riconoscimento delle immagini e la presa di decisioni. Vanno oltre l'automazione dei processi aziendali preesistenti, lavorando invece a fianco degli umani mentre creano i propri motori di memoria e imparano dagli errori.
Le funzionalità degli agenti AI sono radicate nelle grandi quantità di dati che ingeriscono. Sono in grado di interagire con altre fonti di dati, importare dati e persino altri agenti per prendere decisioni ancora più informate.
Nel mondo degli acquisti e delle operazioni della supply chain, gli agenti AI possono gestire una serie di responsabilità, tra cui la gestione dei fornitori, la definizione dei prezzi, la cronologia degli ordini di acquisto, la gestione della supply chain e l'analisi di mercato.
Gli agenti AI possono essere implementati utilizzando una varietà di linguaggi e framework di programmazione, come Python, Java e TensorFlow. Possono anche essere integrati con altri sistemi e tecnologie di approvvigionamento, come database, API, sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP), piattaforme di approvvigionamento e portali per i fornitori.
Ad esempio, IBM® watsonx Orchestrate si integra con i principali strumenti che le organizzazioni utilizzano quotidianamente per portare a termine attività comuni come la creazione di richieste per i fornitori, il recupero delle righe di ordine e la gestione dei contratti.