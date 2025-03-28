Agenti AI nell'approvvigionamento

La supply chain di un'organizzazione è complessa e i team di approvvigionamento devono gestire centinaia e talvolta migliaia di fornitori in tutto il mondo. Ci sono anche diversi fattori da tenere in considerazione, tra cui geopolitica, politiche commerciali, tariffe e interruzioni della supply chain che sfuggono al controllo dell'organizzazione, come le condizioni meteorologiche e di mercato.

È qui che gli agenti AI possono intervenire e offrire una soluzione in grado di alleggerire parte del carico di lavoro dei dipendenti umani, in particolare nella gestione delle categorie, durante un periodo di difficoltà. Se, ad esempio, le condizioni meteorologiche causano più ritardi sulla rotta di un fornitore, un agente AI può reindirizzare le spedizioni o modificare le strategie in tempo reale con insight basate sui dati. Gli agenti effettuano rapidamente le valutazioni dei rischi e agiscono rapidamente per essere proattivi e strategici, anziché reattivi.