L'implementazione dell'SCRM può essere difficile per le aziende a causa di diversi fattori. Le moderne supply chain globali sono estremamente complesse, il che rende difficile seguire da vicino i dettagli in ogni fase, dall'inizio alla fine.

Inoltre, se un'azienda non ha accesso a dati affidabili sui propri fornitori, non sarà in grado di valutare in modo completo e accurato i rischi. Alcuni fornitori potrebbero essere riluttanti a fornire dati a causa di problemi di privacy o per paura di perdere un vantaggio competitivo. E anche se forniscono dati sufficienti per identificare i rischi, potrebbero non essere disposti ad adottare nuove pratiche o modificare quelle esistenti.

Ci sono anche dei costi: le nuove tecnologie, la formazione e il monitoraggio pratico richiedono investimenti finanziari che a volte possono rivelarsi eccessivi da sostenere per le piccole imprese. Maggiore è il numero di stakeholder coinvolti, maggiore è il budget necessario per mantenere la due diligence tra tutti.