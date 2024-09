Il principio che ci ha spinto a intraprendere questo percorso è stato quello di rispondere alla domanda: "Qual è il modo migliore per reagire alle interruzioni e gestire la resilienza e l'esperienza dei nostri clienti?"", afferma Castro. "Avevamo bisogno di individuare rapidamente le interruzioni, analizzare i dati, ottenere informazioni approfondite e decidere la migliore linea di azione".

La gestione della supply chain IBM ha definito una visione audace per costruire la sua prima supply chain cognitiva. L'obiettivo era quello di avere una supply chain agile che utilizzasse ampiamente i dati e l'AI per ridurre i costi, superare le aspettative dei clienti, eliminare o automatizzare in modo spietato il lavoro non a valore aggiunto e migliorare esponenzialmente l'esperienza dei colleghi della supply chain.

IBM Consulting® è stato introdotto inizialmente per supportare lo sviluppo di processi atti a gestire la trasformazione. "Ci consideriamo il "cliente zero" di IBM Consulting", afferma Debbie Powell, IBM Digital Supply Chain Transformation Leader. "Disponevamo già della tecnologia per fare ciò che dobbiamo fare. Il cambiamento serviva a livello di cultura e di processo. Ci siamo anche resi conto che molte delle nostre conoscenze erano "tribali", e spesso erano custodite da una sola persona. Avevamo bisogno di digitalizzare e democratizzare la conoscenza per supportare il processo decisionale in tutta l’organizzazione".

IBM Consulting ha aiutato il team della supply chain IBM a utilizzare i metodi Design Thinking per pianificare la trasformazione digitale e passare dalla pianificazione sequenziale a quella continua. "Abbiamo puntato molto sull'agilità e su un cambiamento culturale per responsabilizzare le persone e adattare i workflow in modo controllato", afferma Matthias Gräfe, Director of IBM Supply Chain Transformation. "Siamo passati da un approccio dall'alto verso il basso all'individuazione di personas dal basso verso l'alto, le persone che prendono effettivamente le decisioni".

"Il successo della trasformazione digitale ci ha richiesto di mettere in discussione i tradizionali modi di lavorare, ritenuti intoccabili per decenni e di conquistare testa e cuore dei colleghi della supply chain per far sì che il cambiamento si consolidi", afferma Takshay Aggarwal, Partner, IBM Supply Chain Transformation.

Ad alto livello, la trasformazione digitale della supply chain IBM ruota attorno alla creazione di funzionalità di rilevamento e risposta. Ciò è stato possibile grazie alla democratizzazione dei dati e all'automatizzazione e all'aumento delle decisioni ottenute combinando la torre di controllo cognitiva, il consulente cognitivo, la pianificazione della domanda e dell'offerta e le soluzioni di resilienza al rischio. "Consideriamo la torre di controllo cognitiva come la singola fonte affidabile in cui si ha accesso a tutti i dati e aiuta a consigliare la migliore linea d'azione", afferma Castro. "Aiuta inoltre a raccogliere rapidamente informazioni approfondite lungo tutta la supply chain end-to-end".

La torre di controllo cognitiva è alimentata dalla soluzione IBM Cognitive Supply Chain Advisor 360, che viene eseguita su IBM Hybrid Cloud e sul software Red Hat OpenShift® su IBM Cloud . Cognitive Advisor 360 consente visibilità e trasparenza intelligenti e in tempo reale della supply chain. Inoltre, rileva e risponde alle variazioni della domanda nel momento stesso in cui si verificano e semplifica l'automazione nella gestione dei fornitori.

Il sistema utilizza la tecnologia IBM Watson per abilitare query e risposte in linguaggio naturale, accelerando la velocità del processo decisionale e offrendo più opzioni per correggere i problemi. "Posso chiedere— in linguaggio naturale—informazioni sulla carenza di parti, sull'impatto degli ordini, sui rischi per i ricavi e sui compromessi", dice Cushman. "C'è un pulsante che suggerisce azioni per risolvere i problemi — questo è ciò che fa Watson. È un'intelligenza aumentata che consente alle persone di disporre di informazioni migliori per prendere decisioni basate sui dati molto rapidamente".

"Con la supply chain cognitiva, abbiamo il vantaggio di trasferire tutti questi dati da sistemi legacy e fonti interne ed esterne, nonché da dati non strutturati, per applicare analisi avanzate ed elementi diversi dell'AI", afferma Castro. "E poiché il sistema risponde al linguaggio naturale, pensa al potere di poter estrarre dati e ottenere informazioni approfondite e consigli senza dover essere un esperto di un sistema legacy o di una piattaforma ERP".

L'architettura della tecnologia della supply chain cognitiva IBM include anche IBM Edge Application Manager, IBM Maximo Visual Inspection e IBM Track and Trace IoT—uno stack integrato di soluzioni che collegano i dati end-to-end in tutta la supply chain. "I nostri dati di approvvigionamento, pianificazione, produzione e logistica si collegano quasi in tempo reale", afferma Cushman. "In questo modo possiamo condividere le informazioni in entrata dai fornitori, gli aggiornamenti sullo stato della produzione con i nostri partner di produzione esterni e le informazioni sulla consegna con i nostri clienti".

“Abbiamo aggiunto il rilevamento della domanda, in modo che la soluzione stimoli il mercato per i cambiamenti della domanda, prevedendo il futuro. Abbiamo anche integrato uno strumento di gestione del rischio basato sul cloud, chiamato Resilinc, nel nostro processo di approvvigionamento e di gestione delle parti in entrata", spiega Cushman. "Utilizza essenzialmente l'AI per analizzare il web e, in caso di interruzione, possiamo intervenire rapidamente per assicurarci una seconda fonte di approvvigionamento".