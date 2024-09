Il focus di RSBN è sulle operazioni minerarie su larga scala per una gamma di materie prime utilizzate per le batterie. Un obiettivo complementare è quello di collegarsi a processi di successo, come Better Mining, che si concentrano sulla promozione di buone pratiche nel settore ASM. Solo in cobalto, ASM produce circa il 15-30% di tutto il cobalto prodotto nel DRC. Indipendentemente dai minerali, Better Mining opera su oltre 40 siti minerari ASM. “I pacchetti di dati di tracciabilità e garanzia digitale esistenti nell’ambito di Better Mining possono essere collegati alle blockchain”, afferma Garrett. Ciò garantisce che gli operatori più piccoli che aderiscono agli standard internazionali non siano esclusi dai progressi tecnologici e dalle reti responsabili verificate”.

Alimentata da Hyperledger Fabric della Linux® Foundation, un framework blockchain modulare progettato per le piattaforme blockchain aziendali, la piattaforma IBM Blockchain consentirà a RCS Global di espandere RSBN al di là dei metalli per batterie in altre materie prime che servono alle aziende nelle catene di valore in qualsiasi settore globale.

"Incorporiamo costantemente gli insegnamenti tratti dal nostro lavoro con la tecnologia IBM Blockchain", afferma Garrett. “Il nostro prossimo passo evolutivo sarà quello di esaminare come possiamo incorporare efficacemente l’intelligenza artificiale nei nostri processi, esaminando in particolare il potenziale valore che può aggiungere nel contesto di economie più informali”.