Cos'è la gestione dei fornitori?

Per le aziende che si occupano della fornitura di prodotti, il successo dipende dalla capacità di acquisire, fidelizzare e collaborare efficacemente con i fornitori per soddisfare le aspettative dei clienti in termini di prodotti di qualità, che devono essere consegnati in tempo e in perfette condizioni. Fino al 50% del valore di un'azienda può dipendere dal suo rapporto con il fornitore (PDF).

Tuttavia, poiché le supply chain sono diventate reti globali di reti, i processi di gestione dei fornitori sono sempre più complessi, dispendiosi in termini di tempo e costosi. La forte dipendenza dai processi manuali e cartacei, la doppia immissione di eventi digitali e la compilazione di moduli hanno esacerbato queste sfide, rallentando l'esecuzione, favorendo l'errore umano e ostacolando l'agilità.

Queste difficoltà sono notevolmente aggravate dai tempi turbolenti. Gli eventi recenti hanno messo in luce l'importanza critica delle relazioni costanti tra un'azienda,le sue partnership e i suoi fornitori. Queste relazioni sono fondamentali per mantenere l'agilità e la resilienza all'interno delle supply chain.

I leader delle supply chain hanno risposto a queste sfide aumentando il proprio impegno nella digitalizzazione e nella modernizzazione dei processi di gestione dei fornitori. I numerosi benefici includono la migliore verifica dei fornitori, il migliore onboarding e il monitoraggio più efficace del ciclo di vita. Il risultato? Una gestione più efficace delle relazioni con la supply chain.