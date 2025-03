Applica un'architettura grafica, in cui le attività o le azioni specifiche degli agenti AI sono rappresentate come nodi, mentre le transizioni tra tali azioni sono rappresentate come edge.

Un componente di stato mantiene l'elenco delle attività in tutte le interazioni. Questo tipo di architettura è adatto per workflow ciclici, condizionali o non lineari.

Ad esempio, una compagnia aerea potrebbe voler creare un agente AI di viaggio che aiuti gli utenti a trovare e prenotare i voli. Utilizzando LangGraph, ognuna di queste azioni sarà rappresentata come nodi e quei nodi possono avere più agenti che eseguono attività particolari.

È possibile aggiungere una fase Human In The Loop (HITL), in modo che gli utenti possano scegliere un volo dall'elenco di ricerca e, se nulla si adatta alle loro preferenze, l'assistente di viaggio può facilmente tornare al nodo "trova voli" ed eseguire nuovamente la ricerca.

LangGraph è disponibile per l'accesso su GitHub.