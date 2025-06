L'AI non fa concorrenza al potenziale umano, bensì lo amplifica. L'AI può far risparmiare tempo, energia e capacità mentali ai lavoratori qualificati, consentendo loro di operare al massimo del potenziale e rendendo il loro lavoro non solo più facile, ma anche più significativo.



I principali strumenti per aumentare la produttività sono gli agenti e gli assistenti AI, che si occupano in svariati modi delle parti monotone e dispendiose in termini di tempo del lavoro qualificato. In questo episodio di AI Academy, Parul Mishra spiega la differenza tra agenti e assistenti AI, quindi esplora come possano rivoluzionare la produttività aziendale.