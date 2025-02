Cos'è crewAI?

Il termine "crew" si riferisce ad agenti AI che lavorano insieme per delegare autonomamente attività e porsi domande tra di loro, proprio come una vera squadra di lavoro. Ogni squadra multiagente è composta da agenti AI complementari che svolgono un ruolo e utilizzano strumenti esistenti e personalizzati per completare una serie di attività assegnate. I modelli linguistici agiscono come un motore di ragionamento per gli agenti selezionando una serie di azioni.2 Gli agenti di crewAI possono essere configurati per utilizzare qualsiasi modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) open source o application programming interface (API).

Recenti ricerche ampliano l'ambito dei modelli LLM oltre la semplice generazione di testo, dimostrando che possono fungere da agenti versatili per le interazioni conversazionali, i processi decisionali e il completamento delle attività.3 Nel campo fiorente dell'AI e della ricerca che circonda gli agenti AI e i framework di agenti, i framework multiagente, tra cui crewAI, sono entrati in scena nella gen AI.

La prossima generazione di applicazioni di AI utilizzerà l'architettura degli agenti per creare sistemi autonomi basati su agenti.4 Questi framework di agenti affrontano attività complesse per una serie di soluzioni di AI migliorando le attività di AI generativa. Ad esempio, gli AI chatbot possono essere una modalità per implementare i framework di agentic AI. I chatbot agenti, a differenza di quelli non agenti, possono utilizzare gli strumenti disponibili, pianificare le azioni prima di eseguirle e memorizzare le informazioni. Queste funzionalità producono conversazioni più sofisticate e significative.