Gli agenti AI emergenti rappresentano un punto di svolta fondamentale nella rivoluzione dell'AI, passando da un'AI che può chattare con te a un'AI che può fare il lavoro per te, con un'autonomia senza precedenti.

Per decenni, l'interazione con potenti sistemi aziendali ha richiesto conoscenze specialistiche per orientarsi in una vasta rete di interfacce complesse. Gli agenti AI abbasseranno la barriera all'accesso alla potenza dell'AI. Consentendo l'interazione tramite interfacce conversazionali, gli utenti possono semplicemente dichiarare i propri obiettivi, mentre le reti di agenti intraprendono le azioni necessarie nei sistemi di back-end. Questa democratizzazione significa che ogni persona, indipendentemente dalle proprie competenze tecniche, può utilizzare l'AI per automatizzare attività complesse, acquisire insight e aumentare la produttività in funzioni come risorse umane, finanza, IT e servizio clienti.

Riteniamo che questo nuovo modello operativo sarà il catalizzatore che innescherà l'enorme potenziale economico previsto per l'AI generativa, che, secondo le stime di McKinsey, è in grado di generare fino a 4,4 trilioni di dollari di valore economico all'anno nei diversi settori.

Ma per trasformare tutto questo in realtà, gli agenti devono essere in grado di lavorare senza soluzione di continuità sulla vasta rete di applicazioni, dati e sistemi che sono alla base dei complessi stack tecnologici aziendali odierni. Ciò significa che l'orchestrazione, l'integrazione e l'automazione sono le armi segrete che sposteranno gli agenti dalla novità alle operazioni.

Ecco perché IBM non sta solo creando agenti: sta reinventando lo stack che sarà alla base dell'era degli agenti.

La strategia di IBM consiste nell'aiutare i clienti a far lavorare gli agenti con tutte le loro tecnologie, su qualsiasi infrastruttura, con tutti i loro dati.Il nostro portfolio consente alle aziende di orchestrare agenti di qualsiasi fornitore e piattaforma come Salesforce Agentforce, sfruttando al contempo la potenza del loro patrimonio IT esistente, comprese tecnologie come Adobe, Microsoft, Oracle, ServiceNow, Workday e altro ancora. E per farlo rapidamente, con agenti, precostituiti e integrazioni precostituiti.

Oggi presentiamo il set più completo di funzionalità per gli agenti del settore, che aiuterà le aziende a creare, eseguire e gestire gli agenti, fornito tramite IBM® watsonx Orchestrate.

Agenti precostituiti: per domini e casi d'uso aziendali specifici, con abilità e integrazioni pronte all'uso; aree specializzate come HR, vendite e approvvigionamento, con piani per ulteriori domini nei mesi successivi.

per domini e casi d'uso aziendali specifici, con abilità e integrazioni pronte all'uso; aree specializzate come HR, vendite e approvvigionamento, con piani per ulteriori domini nei mesi successivi. Crea i tuoi agenti: semplifica il processo di creazione, personalizzazione e distribuzione degli agenti; da strumenti no-code che consentono di creare un agente in 5 minuti, a strumenti pro-code per sviluppatori.

semplifica il processo di creazione, personalizzazione e distribuzione degli agenti; da strumenti no-code che consentono di creare un agente in 5 minuti, a strumenti pro-code per sviluppatori. Orchestrazione degli agenti: integra e automatizza gli agenti per affrontare progetti complessi, consentendo ad agenti e assistenti di lavorare insieme su qualsiasi strumento, fonte di dati o infrastruttura.

integra e automatizza gli agenti per affrontare progetti complessi, consentendo ad agenti e assistenti di lavorare insieme su qualsiasi strumento, fonte di dati o infrastruttura. Observability degli agenti: scopri, monitora e ottimizza l'uso degli agenti in tutta l'azienda per aumentare la fiducia, le prestazioni e l'efficienza.

Il fulcro di questa strategia è IBM watsonx Orchestrate, la nostra soluzione unificata per orchestrare il lavoro nell'intero landscape aziendale. Funziona come supervisore, router e pianificatore multiagente, consentendo agli agenti, che siano di IBM, piattaforme di terze parti o open source, di collaborare efficacemente tra loro e con gli asset già presenti (automazioni tradizionali, assistenti AI, API, storage dei dati e applicazioni). È preintegrato con oltre 80 applicazioni aziendali leader e questo lo rende il gateway ideale per integrare gli agenti in tutto lo stack, senza blocco da fornitore.