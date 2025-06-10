Che cos'è il protocollo di comunicazione degli agenti (ACP)?

Con il protocollo ACP, originariamente introdotto da BeeAI di IBM, gli agenti AI possono collaborare liberamente tra team, framework, tecnologie e organizzazioni. È un protocollo universale che trasforma gli agenti AI del panorama frammentato di oggi in compagni di team interconnessi, e questo standard aperto sblocca nuovi livelli di interoperabilità, riutilizzo e scalabilità. Come passo successivo al protocollo di contesto del modello (MCP), uno standard aperto per l'accesso ai dati, il protocollo ACP definisce il modo in cui gli agenti operano e comunicano.1



Per contestualizzare, un agente AI è un sistema o programma in grado di eseguire autonomamente attività per conto di un utente o di un altro sistema. Le esegue progettando il suo workflow e utilizzando gli strumenti disponibili. I sistemi multiagente sono costituiti da più agenti AI che lavorano collettivamente per eseguire attività per conto di un utente o di un altro sistema.



Come standard di comunicazione per gli agenti AI con governance aperta, il protocollo ACP consente agli agenti di intelligenza artificiale di comunicare tra diversi framework e stack tecnologici. Dalla ricezione delle query degli utenti in linguaggio naturale all'esecuzione di una serie di azioni, gli agenti AI offrono prestazioni migliori se dotati di protocolli di comunicazione. Questi protocolli trasmettono queste informazioni tra strumenti, altri agenti e, in ultima analisi, all'utente.

Con comunicazione degli agenti AI si fa riferimento al modo in cui gli agenti di intelligenza artificiale interagiscono tra loro, con esseri umani o con sistemi esterni per scambiare informazioni, prendere decisioni e completare attività. Questa comunicazione è particolarmente importante nei sistemi multiagente, in cui ci sono più agenti AI che collaborano, e nell'interazione uomo-AI.

Il protocollo ACP fa parte di un ecosistema in crescita, in cui è incluso BeeAI. Di seguito sono riportate alcune caratteristiche principali, e puoi leggere degli approfondimenti sui concetti fondamentali e sui dettagli nella documentazione ufficiale.