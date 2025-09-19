Che cos'è un agente con riflessi semplici?

Un agente con riflessi semplici funziona seguendo una mappatura diretta e basata su regole tra ciò che percepisce e l'azione che intraprende. Il suo funzionamento è guidato dalle regole condizione-azione: "se condizione, allora azione". Il comportamento dell'agente è determinato dalla sua percezione dello stato attuale di un sistema.

Il meccanismo chiave di un agente con riflessi semplici è il suo elemento prestazionale, che elabora l'input dai sensori e avvia l'azione dell'agente attraverso un attuatore. Esempi di tali azioni includono l'attivazione di un semaforo, l'emissione di un allarme di sicurezza o la pubblicazione di un annuncio pubblicitario su un sito web. A differenza degli agenti intelligenti più avanzati, non ha uno stato interno, quindi può funzionare solo in ambienti osservabili in cui sono disponibili tutte le informazioni necessarie. Questo design rende li agenti con riflessi semplici veloci e prevedibili, poiché non hanno bisogno di calcolare più risultati o archiviare informazioni.

Grazie alla loro natura basata su regole, gli agenti con riflessi semplici sono adatti ad ambienti con regole chiare e immutabili. Un agente aspirapolvere è un esempio comune: "se viene rilevata della sporcizia, allora pulisce; se l'area è libera, si sposta". Sebbene questi agenti siano limitati nella loro flessibilità e adattabilità, eccellono in attività ripetitive e ben definite in cui le risposte rapide contano più dei processi decisionali avanzati.