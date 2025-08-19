I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) sono incredibilmente potenti, ma la loro conoscenza è limitata ai set di dati di addestramento. Quando rispondono a domande, in particolare su informazioni specifiche, in evoluzione o proprietarie, gli LLM possono avere allucinazioni o fornire risposte generali e irrilevanti. La retrieval-augmented generation (RAG) aiuta fornendo all'LLM informazioni rilevanti recuperate da fonti di dati esterne.

Tuttavia, non tutte le RAG sono uguali. La retrieval-augmented generation correttiva (cRAG) non si basa semplicemente sulla RAG più tradizionale, ma rappresenta un miglioramento significativo. È stata concepita per essere più affidabile attraverso la valutazione della qualità e della pertinenza dei risultati recuperati. Se il contesto è debole, irrilevante o proviene da una fonte inaffidabile, la cRAG tenta di trovare informazioni migliori attraverso azioni correttive o si rifiuta esplicitamente di rispondere piuttosto che inventare una risposta. Questa tecnica rende i sistemi cRAG più affidabili e sicuri per applicazioni critiche, come rispondere a domande relative alle polizze.