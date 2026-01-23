Come costruire un server MCP

Alcuni vantaggi dell'utilizzo di MCP rispetto a queste altre soluzioni includono:

- Scalabilità: i server MCP possono essere definiti e ospitati una sola volta e utilizzati da molti sistemi AI. Questa capacità limita la necessità di definire l'accesso agli stessi dati di origine, risorse e strumenti di AI per più sistemi di AI generativa.

- Recupero dei dati: a differenza dei RAG, in cui il recupero dei dati richiede la pre-elaborazione e la vettorializzazione prima della query, l'MCP è dinamico e consente fluttuazioni e aggiornamenti dalle fonti di informazioni in tempo reale.

- Complessità: l'MCP è abbastanza semplice da configurare e incorporare nelle applicazioni AI, come dimostriamo qui. È possibile utilizzare facilmente i file di configurazione per rendere portabile un server MCP in tutti gli ambienti.

- Indipendenza dalla piattaforma: oltre al fatto che è possibile creare server MCP con Python, TypeScript o altri linguaggi, non sono nemmeno accoppiati a una soluzione LLM specifica.

- Debug tramite un modello client/server: il client MCP invia richieste al server MCP, che quindi recupera i dati necessari da vari sistemi e fonti esterne, che si tratti di API, database o file locali. Questo approccio strutturato garantisce che il modello AI riceva un contesto coerente e pertinente, portando a output più precisi e affidabili. MCP utilizza JSON-RPC per codificare i messaggi e supporta 2 meccanismi di trasporto, stdio e HTTP in streaming. Nelle precedenti iterazioni del protocollo, supportava anche HTTP con eventi inviati dal server (SSE)

La necessità di tenersi costantemente aggiornati con le informazioni più recenti di cui la tua azienda ha bisogno può essere scoraggiante. MCP può aiutare a creare un contesto e incorporare nuove informazioni per i contratti man mano che vengono eseguiti, informazioni legacy che vengono digitalizzate ma non necessariamente rese digeribili e altro ancora. Queste informazioni possono essere sia interne che esterne, ma l'aggiunta del contesto evita la lunga necessità di riqualificare un LLM per essere utile.

Sono disponibili molti server MCP remoti e numerose implementazioni di riferimento da github.com