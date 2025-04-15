Questo tutorial utilizza il framework LangGraph, un framework di agenti AI open source progettato per creare, implementare e gestire complessi workflow di agenti di AI generativa. La funzione predefinita create_react_agent fornita da LangGraph consente di creare facilmente un agente semplice e personalizzato. Gli agenti ReACT semplici, come quello di questo tutorial illustrato nella Figura 1, sono composti da due nodi. Un nodo è responsabile della chiamata del modello e l'altro nodo è responsabile dell'utilizzo degli strumenti. Gli strumenti comuni includono lo strumento predefinito LangChain Wikipedia, lo strumento DuckDuckGoSearchRun e persino la retrieval-augmented-generation (RAG). In caso di input di azioni complesse, è possibile aggiungere un altro nodo, come mostrato nella Figura 2. Questo nodo aggiuntivo avrebbe lo scopo di contribuire a garantire che l'agente restituisca un output strutturato.