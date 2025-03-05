La valutazione degli agenti AI è il processo di misurazione e comprensione delle prestazioni di un agente AI nell'eseguire compiti, nel prendere decisioni e nell'interagire con gli utenti. Data la loro autonomia intrinseca, la valutazione degli agenti è essenziale per promuoverne un corretto funzionamento. Gli agenti AI devono comportarsi secondo le intenzioni dei loro progettisti, essere efficienti e aderire a determinati principi etici di intelligenza artificiale per soddisfare le esigenze dell'organizzazione. La valutazione aiuta a verificare che gli agenti soddisfino tali requisiti e aiuta anche a migliorare la qualità dell'agente identificando le aree di perfezionamento e ottimizzazione.

Gli agenti di AI generativa (gen AI) vengono spesso valutati in base alle tradizionali attività da testo a testo, simili ai benchmark standard dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), in cui vengono comunemente utilizzate metriche come la coerenza, la pertinenza e la fedeltà del testo generato. Tuttavia, gli agenti GenAI in genere eseguono operazioni più ampie e complesse, tra cui ragionamento multi-fasi, chiamata di strumenti e interazione con sistemi esterni, che richiedono una valutazione più completa. Anche quando l'output finale è testo, può essere il risultato di azioni intermedie come interrogare un database o richiamare un'API, ognuna delle quali deve essere valutata separatamente.

In altri casi, l'agente potrebbe non produrre affatto un output testuale, ma completare un'attività come l'aggiornamento di un record o l'invio di un messaggio, in cui il successo è misurato dalla corretta esecuzione. Pertanto, la valutazione deve andare oltre la qualità del testo a livello superficiale e valutare il comportamento complessivo dell'agente, il successo dell'attività e l'allineamento con l'intento dell'utente. Inoltre, per evitare lo sviluppo di agenti altamente capaci ma ad alta intensità di risorse, che limitano la loro distribuzione pratica, le misurazioni dei costi e dell'efficienza devono essere incluse come parte della valutazione.

Oltre a misurare le prestazioni delle attività, la valutazione degli agenti AI deve dare priorità a dimensioni critiche come sicurezza, affidabilità, conformità alle politiche e mitigazione dei pregiudizi. Questi fattori sono essenziali per distribuire agenti in ambienti reali e ad alto rischio. La valutazione aiuta a garantire che gli agenti evitino comportamenti dannosi o non sicuri, mantengano la fiducia degli utenti attraverso output prevedibili e verificabili e resistano a manipolazioni o usi impropri.

Per raggiungere questi obiettivi funzionali (qualità, costi) e non funzionali (sicurezza), i metodi di valutazione possono includere test di benchmark, valutazioni umane, test A/B e simulazioni nel mondo reale. Valutando sistematicamente gli agenti AI, le organizzazioni possono migliorare le proprie funzionalità AI, ottimizzare gli sforzi di automazione e migliorare le funzioni aziendali riducendo al minimo i rischi associati a un'agentic AI non sicura, inaffidabile o distorta.