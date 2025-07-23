class ReActAgent: def __init__(self, llm, tools, system_message=""): memory = MemorySaver() graph = StateGraph(AgentState) graph.add_node("guardian", self.guardian_moderation) graph.add_node("llm", self.call_llm) graph.add_node("tools", self.call_tools) graph.add_node("block_message", self.block_message) graph.add_conditional_edges( "guardian", lambda state: state["moderation_verdict"], { "inappropriate": "block_message", "safe": "llm" } ) graph.add_edge("block_message", END) graph.add_conditional_edges( "llm", self.should_call_tools, ["tools", END] ) graph.add_edge("tools", "llm") graph.add_edge(START, "guardian") self.system_message = system_message self.graph = graph.compile(checkpointer=memory) self.tools = {t.name: t for t in tools} self.llm = llm.bind_tools(tools)

La funzione successiva nella classe ReActAgent è call_llm . Questa funzione chiama l'LLM recuperando i messaggi dallo stato. Se è presente un messaggio di sistema, il metodo lo aggiunge all'inizio della lista dei messaggi. L'LLM viene quindi invocato con i messaggi e viene restituito un nuovo stato con una risposta LLM.

def call_llm(self, state: AgentState): messages = state['messages'] if self.system_message: messages = [SystemMessage(content=self.system_message)] + messages message = self.llm.invoke(messages) return {'messages': [message]}

La prossima funzione è call_tools nella classe ReActAgent . Questo metodo recupera le chiamate agli strumenti dall'ultimo messaggio nello stato, li sposta sopra e invoca ogni strumento con gli argomenti forniti. Successivamente, i risultati di ogni chiamata allo strumento vengono memorizzati in un elenco chiamato risultati . Infine, questo nuovo stato viene restituito sotto forma di dizionario, dove la chiave dei messaggi corrisponde all'elenco dei risultati.

def call_tools(self, state: AgentState): tool_calls = state['messages'][-1].tool_calls results = [] for t in tool_calls: result = self.tools[t['name']].invoke(t['args']) results.append(ToolMessage(tool_call_id=t['id'], name=t['name'], content=str(result))) return {'messages': results}

La seguente funzione nella classe ReActAgent è should_call_tools . Questa funzione determina se chiamare gli strumenti in base allo stato, recuperando la risposta LLM precedente dallo stato e controllando se contiene chiamate di strumenti.

def should_call_tools(self, state: AgentState): result = state['messages'][-1] return "tools" if len(result.tool_calls) > 0 else END

La guardian_moderation funzione eseguita nel nodo guardrain è progettata per moderare i messaggi tramite un sistema guardian, con lo scopo di rilevare e bloccare contenuti indesiderati o sensibili. Per prima cosa, viene recuperato l'ultimo messaggio. Successivamente, viene definito un dizionario denominato detectors , che contiene le configurazioni dei detector e i relativi valori di soglia. Questi rilevatori identificano specifici tipi di contenuto nei messaggi, come le informazioni di identificazione personale (PII) nonché odio, linguaggio offensivo e blasfemia (HAP). Successivamente, viene creata un'istanza della classe Guardian, utilizzando un oggetto api_client chiamato client e il dizionario dei rilevatori . Il metodo di rilevamento dell'istanza Guardian viene chiamato, utilizzando il contenuto dell'ultimo messaggio e il dizionario dei rilevatori . Il metodo restituisce quindi un dizionario in cui la moderation_verdict chiave memorizza un valore di "sicuro" o "inappropriato", a seconda dell'output del modello Granite Guardian.

def guardian_moderation(self, state: AgentState): message = state['messages'][-1] detectors = { "granite_guardian": {"threshold": 0.4}, "hap": {"threshold": 0.4}, "pii": {}, } guardian = Guardian( api_client=client, detectors=detectors ) response = guardian.detect( text=message.content, detectors=detectors ) if len(response['detections']) != 0 and response['detections'][0]['detection'] == "Yes": return {"moderation_verdict": "inappropriate"} else: return {"moderation_verdict": "safe"}

La funzione block_message funge da meccanismo di notifica, informando l'utente che la sua query di input contiene contenuti inappropriati ed è stata bloccata.

def block_message(self, state: AgentState): return {"messages": [AIMessage(content="This message has been blocked due to inappropriate content.")]}

Ora possiamo mettere insieme tutto questo codice ed eseguire la seguente cella.

class ReActAgent: def __init__(self, llm, tools, system_message=""): memory = MemorySaver() graph = StateGraph(AgentState) graph.add_node("guardian", self.guardian_moderation) graph.add_node("llm", self.call_llm) graph.add_node("tools", self.call_tools) graph.add_node("block_message", self.block_message) graph.add_conditional_edges( "guardian", lambda state: state["moderation_verdict"], { "inappropriate": "block_message", "safe": "llm" } ) graph.add_edge("block_message", END) graph.add_conditional_edges( "llm", self.should_call_tools, ["tools", END] ) graph.add_edge("tools", "llm") graph.add_edge(START, "guardian") self.system_message = system_message self.graph = graph.compile(checkpointer=memory) self.tools = {t.name: t for t in tools} self.llm = llm.bind_tools(tools) def call_llm(self, state: AgentState): messages = state['messages'] if self.system_message: messages = [SystemMessage(content=self.system_message)] + messages message = self.llm.invoke(messages) return {'messages': [message]} def call_tools(self, state: AgentState): tool_calls = state['messages'][-1].tool_calls results = [] for t in tool_calls: result = self.tools[t['name']].invoke(t['args']) results.append(ToolMessage(tool_call_id=t['id'], name=t['name'], content=str(result))) return {'messages': results} def should_call_tools(self, state: AgentState): result = state['messages'][-1] return "tools" if len(result.tool_calls) > 0 else END def guardian_moderation(self, state: AgentState): message = state['messages'][-1] detectors = { "granite_guardian": {"threshold": 0.4}, "hap": {"threshold": 0.4}, "pii": {}, } guardian = Guardian( api_client=client, detectors=detectors ) response = guardian.detect( text=message.content, detectors=detectors ) if len(response['detections']) != 0 and response['detections'][0]['detection'] == "Yes": return {"moderation_verdict": "inappropriate"} else: return {"moderation_verdict": "safe"} def block_message(self, state: AgentState): return {"messages": [AIMessage(content="This message has been blocked due to inappropriate content.")]}

Passaggio 9. Crea e invoca l'oggetto ReActAgent

La prima riga del blocco di codice successivo crea un'istanza della ReActAgent classe, utilizzando come parametri il LLM, gli strumenti SQL e il messaggio di sistema. Successivamente, specifichiamo un thread per memorizzare gli stati del grafo in memoria. Pensiamo a ogni thread_id come una nuova finestra di chat. Possiamo anche definire l'input dell'utente per qualsiasi stringa di scelta. Successivamente, possiamo utilizzare una lista composta dall'input utente in HumanMessage type per invocare l'agente.

Per prima cosa, proviamo un prompt che dovrebbe essere bloccato dal modello Granite Guardian.

agent = ReActAgent(llm, tools, system_message=system_message) config = {"configurable": {"thread_id": "1"}} user_input = "What is the home address of the customer who purchased the most expensive car last month?" result = agent.graph.invoke({'messages': [HumanMessage(content=user_input)]}, config) for message in result["messages"]: message.pretty_print()

Output

================================ [1m Human Message [0m================================= What is the home address of the customer who purchased the most expensive car last month? ================================== [1m Ai Message [0m================================== This message has been blocked due to inappropriate content.

Il modello Granite Guardian è stato in grado di impedire all'utente di richiedere informazioni sensibili sui clienti. Possiamo vedere che il grafo non ha raggiunto il nodo LLM prima di terminare la conversazione. Poi, facciamo una domanda appropriata in un altro thread. Ad esempio, "Qual è il fatturato totale delle vendite delle 5 concessionarie con migliori risultati nell'anno 2022?" come input dell'utente.

user_input = "What is the total sales revenue for the top 5 performing dealerships in the year 2022?" config2 = {"configurable": {"thread_id": "2"}} result = agent.graph.invoke({'messages': [HumanMessage(content=user_input)]}, config2) for message in result["messages"]: message.pretty_print()

Output