Casi d'uso degli agenti AI 

I tutor e le piattaforme di apprendimento basati su AI forniscono percorsi di apprendimento personalizzati e scalabili per i singoli studenti. Gli agenti di mentoring basati su AI valutano il livello di conoscenza di uno studente, ne monitorano i progressi e adattano i contenuti in tempo reale, assicurando che tutti gli studenti ricevano istruzioni con ritmi adeguati. Gli agenti possono generare esercizi e fornire feedback in modo indipendente, oltre a spiegare il contesto quando gli studenti hanno difficoltà con determinati concetti. Sono utili anche nel rispondere e imparare dai diversi stili di apprendimento degli studenti.

Nel caso dell'istruzione superiore, gli assistenti alla ricerca AI possono aiutare gli studenti a esplorare gli argomenti raccogliendo fonti o sintetizzando informazioni.

Inoltre, le app per l'apprendimento delle lingue e le piattaforme di formazione professionale integrano sempre più agenti autonomi che simulano interazioni nel mondo reale come colloqui di lavoro o conversazioni in lingua straniera. Queste esperienze personalizzate possono ridurre i limiti alla creazione di simulazioni coinvolgenti e offrire a un numero maggiore di studenti l'opportunità di mettere in pratica competenze reali.3 Insieme, questi strumenti hanno il potenziale per trasformare la formazione in un'esperienza più interattiva e in continua evoluzione, con conseguente maggiore coinvolgimento degli studenti e migliori risultati di apprendimento.