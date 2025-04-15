Casi d'uso degli agenti AI 

Gli agenti AI trovano molteplici applicazioni nel marketing, soprattutto considerando l'enorme quantità di dati che i dipartimenti di marketing acquisiscono quotidianamente e il gran numero di offerte concorrenti che i clienti incontrano. Oggi, alcuni strumenti di agentic AI stanno trasformando il processo di scoperta dei prodotti, poiché i consumatori chiedono agli agenti consigli sugli acquisti anziché effettuare ricerche online in autonomia.
Nel marketing e nell'e-commerce, gli agenti AI possono svolgere autonomamente una serie di attività di comunicazione e pubblicità. Ciò potrebbe comportare la gestione delle campagne, la creazione del profilo dei clienti, la personalizzazione dei contenuti e l'ottimizzazione delle prestazioni degli annunci in tempo reale. Sebbene le precedenti tecnologie di automazione e AI potessero gestire queste attività, dipendevano da molta più supervisione e da frequenti input da parte degli utenti per essere eseguite in modo efficace.
Utilizzando l'analytics predittiva, gli agenti AI possono analizzare il comportamento dei clienti per identificare automaticamente i momenti o le strategie di messaggistica migliori per una determinata campagna, quindi trasmettere tali informazioni agli agenti che potrebbero pianificare autonomamente le comunicazioni. Inoltre, grazie all'analisi proattiva, queste tecnologie creano continuamente profili dei clienti basati su vaste quantità di dati, fornendo ulteriori insight per le campagne di marketing.
Gli AI chatbot per i social media possono monitorare le menzioni di un marchio, interagire con gli utenti e generare risposte pertinenti in modo più accurato rispetto ai loro predecessori non-agentic. Inoltre, l'agentic AI che fornisce ai clienti consigli sui prodotti può attingere a una serie di strumenti, set di dati o comportamenti precedenti degli utenti per identificare con maggiore precisione le loro esigenze: ad esempio, suggerendo prenotazioni per le vacanze su misura in base alle preferenze di viaggio di più persone e a fattori esterni come il clima.