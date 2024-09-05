In che modo IBM sta plasmando la governance dell'AI nella formazione con Smarter Balanced

Le valutazioni tradizionali delle competenze per gli studenti K-12, inclusi test standardizzati e quiz strutturati, sono criticate per vari motivi legati all'equità. Se implementata in modo responsabile, l'AI ha il potenziale trasformativo di offrire esperienze personalizzate di apprendimento e valutazione, per migliorare l'equità nelle valutazioni tra le popolazioni di studenti che includono gruppi emarginati. Pertanto, la sfida centrale è definire l'implementazione e la governance responsabili dell'AI in un ambiente scolastico.

Come primo passo, Smarter Balanced e IBM Consulting hanno creato un gruppo consultivo multidisciplinare che comprende esperti di misurazione educativa, intelligenza artificiale, etica e politica dell'AI ed educatori. L'obiettivo del panel è sviluppare principi guida per integrare accuratezza ed equità nell'uso dell'AI per la misurazione educativa e le risorse di apprendimento. Alcune delle considerazioni del comitato consultivo sono illustrate di seguito.