Che cos'è LangGraph?

Utilizzando un'architettura basata su grafi, LangGraph consente agli utenti di scalare workflow AI senza rallentare o sacrificare l'efficienza. LangGraph utilizza un processo decisionale ottimizzato modellando relazioni complesse tra i nodi, il che significa che utilizza gli agenti AI per analizzare le loro azioni e i loro feedback passati. Nel mondo degli LLM questo processo è definito riflessione.
Processo decisionale ottimizzato: modellando relazioni complesse tra i nodi, LangGraph fornisce un framework per la creazione di sistemi decisionali più efficaci.
Maggiore flessibilità: natura open source e design modulare per consentire agli sviluppatori di integrare nuovi componenti e adattare i workflow esistenti.
Flussi di lavoro multiagente: le attività complesse possono essere affrontate tramite workflow multiagente. Questo approccio prevede la creazione di agenti LangChain dedicati per attività o ambiti specifici. L'indirizzamento delle attività agli agenti LangChain appropriati consente l'esecuzione parallela e la gestione efficiente di diversi workload. Tale architettura di rete multiagente esemplifica il coordinamento decentralizzato dell'automazione degli agenti.
Un ottimo esempio, creato da Joao Moura, è l'utilizzo di crewAI con LangChain e LangGraph. Il controllo delle e-mail e la creazione delle bozze sono automatizzati, con crewAI che orchestra agenti AI autonomi, consentendo loro di collaborare ed eseguire attività complesse in modo efficiente.