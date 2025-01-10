Che cos'è LangGraph?

LangGraph illumina i processi all'interno di un workflow AI, contribuendo alla piena trasparenza dello stato dell'agente. All'interno di LangGraph, la funzione "stato" funge da banca di memoria che registra e tiene traccia di tutte le informazioni preziose elaborate dal sistema di AI. È simile a un taccuino digitale in cui il sistema acquisisce e aggiorna i dati mentre si sposta tra le varie fasi di un workflow o di un'analisi grafica.

Ad esempio, se gestissi degli agenti per monitorare il tempo meteorologico, questa funzione potrebbe tenere traccia del numero di volte in cui ha nevicato e fornire suggerimenti in base alle mutevoli tendenze delle nevicate. Questa observability del funzionamento del sistema nel completamento di attività complesse è utile per aiutare a chi è alle prime armi a comprendere meglio la gestione dello stato. La gestione dello stato è utile quando si parla di eseguire debug, in quanto consente di centralizzare lo stato dell'applicazione, spesso abbreviando il processo complessivo.

Questo approccio favorisce un processo decisionale più efficace, una migliore scalabilità e prestazioni complessive migliorate. Ciò consente inoltre un maggiore coinvolgimento delle persone che potrebbero non avere familiarità con questi processi o che preferiscono avere un quadro più chiaro di ciò che accade dietro le quinte.