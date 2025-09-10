Che cos'è ReWOO?

Oltre all'efficienza dei token, ReWOO dimostra un ulteriore beneficio: la robustezza in caso di guasto degli strumenti. Se uno strumento non funziona in ReACT, ad esempio, il sistema può rimanere bloccato in un ciclo infinito (poiché l'LLM interroga ripetutamente un database danneggiato per il meteo di Chicago, ad esempio).

ReWOO è più agile. Anche se uno strumento non riesce a restituire una determinata prova, il piano generale iniziale è ancora valido: il modulo Worker può progredire e il modulo Solver sarà in grado di fornire almeno una risposta parziale. Nell'esempio del meteo, invece di rimanere intrappolato in un ciclo infinito o eccessivo di interrogazione di un database per il meteo di Chicago, il modulo Solver restituirebbe almeno una risposta che informa l'utente del meteo di New York e di Milwaukee (supponendo che il modulo Worker sia in grado di recuperare queste prove), che in definitiva potrebbe essere sufficientemente utile per le esigenze di pianificazione dell'utente.

Nonostante i benefici di ReWOO, non è un framework universalmente superiore; è semplicemente migliore per determinati tipi di lavori, in particolare quando i tipi e le quantità di prove necessarie sono regolari e prevedibili. Dove ReWOO non è all'altezza, tuttavia, sono i problemi meno prevedibili o strutturati che possono richiedere creatività, esplorazione o improvvisazione. Con le incognite note, ReWOO eccelle, ma con le incognite sconosciute, annaspa.

Ad esempio, ReWoo non sarebbe ottimale per il debug del codice Python, un processo esplorativo e iterativo in cui ogni correzione potrebbe produrre nuovi errori e indizi, con i piani migliori che vengono rapidamente ovviati. Un framework più adattabile come ReACT, anche se meno efficiente in termini di token in astratto, alla fine sarebbe una soluzione migliore per un problema del genere.