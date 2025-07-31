Automazione PRD multi-agente con MetaGPT, Ollama e DeepSeek

Scopri come creare uno strumento basato su AI con MetaGPT, DeepSeek e Ollama che aiuta i product manager a creare rapidamente documenti completi sui requisiti di prodotto (PRD) utilizzando un team di agenti AI specializzati.
MetaGPT è un framework sviluppato da DeepWisdom, una startup tecnologica focalizzata sullo sviluppo di strumenti open source che automatizzano il lavoro utilizzando intelligenza artificiale, sistemi multiagente e workflow.
A differenza di un approccio a singolo agente, in cui un modello tenta di gestire tutti gli aspetti del compito, questo sistema multiagente assegna a ciascun agente un ruolo specifico e responsabilità chiaramente definite. Seguendo workflow strutturati ed esaminando l'output reciproco, il team genera collettivamente un PRD di alta qualità che è più in linea con gli obiettivi degli stakeholder, meglio organizzato e meno incline alla supervisione.
Prima di iniziare, ecco alcuni termini per familiarizzare con lo stack tecnologico dell'applicazione:
MetaGPT: Un framework che struttura gli agenti di un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) in ruoli collaborativi, consentendo loro di lavorare insieme come un team coordinato.
Ollama: un tempo di esecuzione locale per l'esecuzione e la gestione di LLM open source direttamente su personal computer o workstation.
DeepSeek: un modello linguistico open source ottimizzato per attività come ricerca, ragionamento e scrittura tecnica.
La creazione di un PRD può richiedere molto tempo, ma l'intelligenza artificiale può essere d'aiuto accelerando il processo di completamento.
La collaborazione multiagente è implementata in framework come MetaGPT, uno strumento AI che orchestra il coordinamento di più agenti di ruolo per completare un'attività complessa. Un'attività complessa può essere considerata qualsiasi cosa che richieda più di un passaggio per essere completata.
La creazione di un PRD con l'AI è un ottimo caso d'uso per la collaborazione tra più agenti perché rispecchia un processo di sviluppo del prodotto reale, in cui più stakeholder contribuiscono a fasi come la ricerca, la pianificazione, la recensione e il perfezionamento. Per utilizzare al meglio i contenuti generati dall'AI, si dovrebbe prendere in considerazione l'impiego di un sistema multiagente rispetto a un singolo chatbot come ChatGPT di OpenAI o Copilot di Microsoft.
MetaGPT utilizza gli agenti AI specializzati con ruoli distinti in cui ogni ruolo diverso può essere personalizzato per adattarsi a quasi ogni workflow con una codifica minima. Questa flessibilità è possibile grazie alla consolidata capacità dell'LLM di comprendere il linguaggio naturale. Gli utenti definiscono i comportamenti e i workflow degli agenti attraverso il prompt engineering e uno sviluppo software leggero.
L'obiettivo di MetaGPT è quello di consentire un'efficace collaborazione multiagente. Simulando un team strutturato, consente il ragionamento specifico per ruolo e la delega delle attività, producendo output più coerenti e consapevoli del contesto come i PRD di alta qualità.
Più avanti in questo tutorial mostreremo come un singolo agente genera una bozza PRD iniziale, in modo simile all'utilizzo di un chatbot autonomo. Confronteremo poi questa bozza con un PRD finale, più accurata, prodotta attraverso la collaborazione multiagente. Questo metodo dimostrerà come il lavoro di squadra possa migliorare la qualità ben oltre quanto un singolo agente possa ottenere da solo.
DeepSeek, sviluppata da DeepSeek-AI, è una famiglia di LLM open source all'edge ottimizzati per attività di ragionamento, creazione di contenuti strutturati e workflow di sviluppo AI efficienti. In questo progetto utilizziamo deepseek-r1, un modello base performante ideale per automatizzare la documentazione del prodotto.
Ecco perché DeepSeek si distingue per la creazione di PRD con un sistema multiagente come MetaGPT:
Sebbene DeepSeek sia utilizzato in questo tutorial, lo stesso sistema multiagente può essere configurato per funzionare con altri LLM compatibili con Ollama, Hugging Face o l'API di OpenAI. La scelta del modello dipende dal compromesso tra accuratezza del ragionamento, la struttura degli output, la disponibilità delle risorse e l'ambiente di implementazione previsto.
MetaGPT utilizza il concetto di procedure operative standard (SOP) per allineare la collaborazione umana e AI strutturando i workflow basati su team del mondo reale (ovvero una società di software o un team di sviluppo del prodotto).
Una SOP fornisce linee guida dettagliate, passo dopo passo, per completare un compito o un processo specifico. MetaGPT applica questo concetto scomponendo attività complesse (come la creazione di un PRD) in passaggi chiari e fruibili.
Ogni azione viene assegnata a un “membro del team” designato o a un agente di AI che interpreta un ruolo.
Gli agenti MetaGPT operano all'interno di un sistema strutturato basato sui ruoli, progettato per simulare e coordinare le attività attraverso workflow collaborativi.
Ogni agente segue un workflow organizzato basato su quattro concetti fondamentali:
Insieme, questi componenti costituiscono la base per l'autonomia degli agenti e l'esecuzione delle attività in MetaGPT. Successivamente, esploreremo come questi agenti comunicano e collaborano per completare attività in più fasi come la generazione di un PRD.
Gli agenti MetaGPT seguono un processo coordinato in cui ogni agente contribuisce a un obiettivo condiviso. Ogni agente elabora informazioni e motivazioni in base al proprio ruolo, interviene e condivide i risultati con gli altri. Questo approccio consente una collaborazione dinamica e graduale che porta al output finale
Workflow dell'agente MetaGPT:
Gli agenti iterano su questo ciclo strutturato, basandosi sul lavoro reciproco in ogni round fino a raggiungere un output finale, più completo e accurato.
Con MetaGPT, è possibile creare un team di sviluppo di prodotti AI completamente automatizzato personalizzando i ruoli degli agenti, le SOP, i modelli PRD, le priorità degli stakeholder e gli obiettivi generali del progetto. Il framework è estensibile e consente ai team di adattarlo a workflow e requisiti specifici.
Ora che abbiamo capito come operano e collaborano i singoli agenti, diamo un'occhiata a come questo processo è orchestrato a livello di applicazione nell'intero workflow di generazione PRD.
Questa sezione funge da guida dettagliata per comprendere il workflow del team di agenti MetaGPT di questa applicazione di generazione PRD.
Definiamo un workflow agentico strutturato con il nostro team MetaGPT creando una SOP. Questa SOP suddivide il complesso compito di creare un PRD in fasi chiare e fruibili, assegnandone ciascuna a un agente specializzato.
Una SOP ben definita chiarisce il ruolo e le azioni di ciascun agente. Questa struttura promuove la responsabilità e l'esecuzione regolare durante tutto il ciclo di vita del PRD: redazione, arricchimento della ricerca, recensioni tra pari e revisione.
Ruoli del team:
Questa SOP garantisce che il project manager guidi il team, coordinando tutti i contributi per automatizzare la creazione di un PRD sostenuto e rivisto dalla ricerca.
Per eseguire questo tutorial in modo efficace, gli utenti devono soddisfare i seguenti requisiti:
Nota: l'esecuzione di modelli più grandi o di agenti multipli potrebbe richiedere una maggiore quantità di memoria (sono consigliati più di 32 GB per ottenere le migliori prestazioni). Possono verificarsi errori di timeout intermittenti. Se riscontri errori di timeout, prova a riavviare il processo e assicurati che il tuo sistema disponga di risorse sufficienti.
Questi passaggi possono essere seguiti qui o all'interno della cartella del progetto appropriatamente denominata su GitHub.
Anzitutto, crea un ambiente virtuale per evitare problemi di dipendenza da Python. Questo progetto funziona in modo più stabile con Python 3.11.
Installa l'ultima versione di sviluppo di MetaGPT.
Importante: per questo tutorial devi installare MetaGPT utilizzando il comando precedente. Non installare MetaGPT da PyPI o da altre fonti, poiché qui è supportata solo l'ultima versione di sviluppo.
Installa Ollama utilizzando uno dei seguenti metodi a seconda del tuo sistema operativo:
Per macOS (utilizzando Homebrew)
Scarica dal sito ufficiale di Ollama (macOS, Linux, Windows)
Dopo l'installazione, è possibile avviare il server Ollama ed estrarre un modello (deepseek-r1:8b) con:
Per configurare Ollama e Deepseek in modo che funzionino con MetaGPT, dobbiamo creare e modificare un file di configurazione.
Inizializza la configurazione di MetaGPT:
Questa azione crea un file in
Modifica il file per configurare l'LM con i seguenti passaggi:
1. In una finestra di terminale, eseguire il seguente comando per aprire il file di configurazione nell'editor nano:
2. Modificare il file in modo che corrisponda alla configurazione di Ollama che utilizza il modello deepseek-r1:8b.
Nota: se il campo
Le modifiche alla configurazione LLM sono ora salvate!
Per ulteriori esempi di configurazione, consulta i due forniti nella documentazione MetaGPT qui e qui.
Gli agenti MetaGPT sono costituiti da due componenti principali:
Una
Le azioni indicano a ciascun agente cosa fare e come interagire con il modello linguistico.
Ogni azione in genere include:
Richiedi importazioni per le azioni:
La classe di ruolo rappresenta un agente AI o un membro del team nel workflow. I ruoli istruiscono il modello su come agire e definiscono quale parte specifica del processo deve seguire (come la gestione, la ricerca o le revisioni).
Ogni ruolo include in genere:
Importazioni necessarie per i ruoli:
MetaGPT organizza il workflow in round, ovvero cicli iterativi in cui gli agenti collaborano per migliorare il PRD. Ogni round è composto dalle seguenti fasi:
Round 1: draft iniziale
Round 2 (e oltre): revisione e feedback:
Ripeti
Diagramma del workflow di generazione PRD multiagente:
Nella fase successiva, potrai creare un team di agenti per l'automazione AI del PRD.
Definiremo il ruolo di ciascun agente e collegheremo le azioni del workflow pertinenti.
In questa sezione, vedrai come definire le azioni degli agenti, creare ruoli degli agenti e assemblare un team per automatizzare la generazione, la ricerca e la revisione dei PRD.
Ecco le azioni dell'agente che eseguirà il team PRD utilizzando la classe
Compiti principali
Le seguenti 5 classi d'azione definiscono le attività principali eseguite dagli agenti in questo workflow di generazione PRD basato su AI:
Ecco i ruoli degli agenti che rappresentano il team PRD multiagente. Di seguito è riportato il codice che specifica quali azioni eseguono.
Workflow principale e definizioni dei ruoli
I seguenti agenti collaborano per automatizzare ogni fase del processo di creazione del PRD:
Utilizza la classe
Nota importante:
i documenti e gli output generati da questo tutorial utilizzano modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), che sono probabilistici e possono occasionalmente produrre risultati incompleti, imprecisi o incoerenti.
Rivedi e convalida sempre personalmente tutti i contenuti generati.
Gli LLM sono strumenti utili, ma non possono sostituire completamente l'esperienza e il giudizio di un vero team di sviluppo del prodotto.
Per eseguire il programma con i valori predefiniti per
Questo comando avvierà il team di agenti, automatizzerà il processo di creazione del PRD ed eseguirà l'iterazione per il numero di round specificato.
Questo approccio modulare consente di mettere a punto il processo di automazione delle complesse attività di sviluppo dei prodotti.
Quando esegui l'applicazione, gli agenti collaborano per produrre e perfezionare un PRD.
Il file PRD.md finale include una sezione intitolata note di revisione del documento che riassume le principali modifiche apportate durante il processo di revisione e feedback. Questa sezione aiuta gli stakeholder a capire rapidamente cosa è stato aggiornato nel documento.
Ecco i principali miglioramenti riscontrati nel PRD finale per l'applicazione del gestore patrimoniale:
Seguendo questo tutorial, hai imparato ad automatizzare la creazione e il perfezionamento di un documento sui requisiti del prodotto utilizzando MetaGPT e Ollama. Hai creato un team multiagente, hai definito azioni e ruoli personalizzati e hai eseguito un workflow iterativo che produce PRD attuabili di alta qualità. Questo approccio modulare può essere adattato ad altri compiti di AI collaborativa, rendendolo così uno strumento potente per semplificare la gestione dei prodotti di AI.
