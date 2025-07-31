Automazione PRD multi-agente con MetaGPT, Ollama e DeepSeek

Gli agenti MetaGPT seguono un processo coordinato in cui ogni agente contribuisce a un obiettivo condiviso. Ogni agente elabora informazioni e motivazioni in base al proprio ruolo, interviene e condivide i risultati con gli altri. Questo approccio consente una collaborazione dinamica e graduale che porta al output finale

Workflow dell'agente MetaGPT:

Osserva: l'agente effettua le recensioni degli stati attuali (ad esempio, l'ultima bozza del PRD). Pensa: utilizzando l'LLM, decide cosa fare successivamente in base ai suoi ruoli e alle informazioni disponibili. Agisci: l'agente svolge il compito assegnato, come scrivere, fare recensioni o fare ricerche. Condividi: l'agente registra l'output e trasmette un messaggio all'ambiente condiviso a cui possono accedere gli altri agenti del team. Agente successivo: il processo si sposta all'agente successivo che riprende da dove era stato interrotto l'ultimo e ripete il processo fino al raggiungimento del consenso.

Gli agenti iterano su questo ciclo strutturato, basandosi sul lavoro reciproco in ogni round fino a raggiungere un output finale, più completo e accurato.

Con MetaGPT, è possibile creare un team di sviluppo di prodotti AI completamente automatizzato personalizzando i ruoli degli agenti, le SOP, i modelli PRD, le priorità degli stakeholder e gli obiettivi generali del progetto. Il framework è estensibile e consente ai team di adattarlo a workflow e requisiti specifici.

Ora che abbiamo capito come operano e collaborano i singoli agenti, diamo un'occhiata a come questo processo è orchestrato a livello di applicazione nell'intero workflow di generazione PRD.