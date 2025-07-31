Automazione PRD multi-agente con MetaGPT, Ollama e DeepSeek

Scopri come creare uno strumento basato su AI con MetaGPT, DeepSeek e Ollama che aiuta i product manager a creare rapidamente documenti completi sui requisiti di prodotto (PRD) utilizzando un team di agenti AI specializzati.

MetaGPT è un framework sviluppato da DeepWisdom, una startup tecnologica focalizzata sullo sviluppo di strumenti open source che automatizzano il lavoro utilizzando intelligenza artificiale, sistemi multiagente e workflow.

A differenza di un approccio a singolo agente, in cui un modello tenta di gestire tutti gli aspetti del compito, questo sistema multiagente assegna a ciascun agente un ruolo specifico e responsabilità chiaramente definite. Seguendo workflow strutturati ed esaminando l'output reciproco, il team genera collettivamente un PRD di alta qualità che è più in linea con gli obiettivi degli stakeholder, meglio organizzato e meno incline alla supervisione.

Prima di iniziare, ecco alcuni termini per familiarizzare con lo stack tecnologico dell'applicazione:

MetaGPT: Un framework che struttura gli agenti di un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) in ruoli collaborativi, consentendo loro di lavorare insieme come un team coordinato.
Ollama: un tempo di esecuzione locale per l'esecuzione e la gestione di LLM open source direttamente su personal computer o workstation.
DeepSeek: un modello linguistico open source ottimizzato per attività come ricerca, ragionamento e scrittura tecnica.

Automatizzare i PRD con la collaborazione multiagente

La creazione di un PRD può richiedere molto tempo, ma l'intelligenza artificiale può essere d'aiuto accelerando il processo di completamento.

La collaborazione multiagente è implementata in framework come MetaGPT, uno strumento AI che orchestra il coordinamento di più agenti di ruolo per completare un'attività complessa. Un'attività complessa può essere considerata qualsiasi cosa che richieda più di un passaggio per essere completata.

La creazione di un PRD con l'AI è un ottimo caso d'uso per la collaborazione tra più agenti perché rispecchia un processo di sviluppo del prodotto reale, in cui più stakeholder contribuiscono a fasi come la ricerca, la pianificazione, la recensione e il perfezionamento. Per utilizzare al meglio i contenuti generati dall'AI, si dovrebbe prendere in considerazione l'impiego di un sistema multiagente rispetto a un singolo chatbot come ChatGPT di OpenAI o Copilot di Microsoft.

Perché utilizzare un sistema multiagente come MetaGPT?

MetaGPT utilizza gli agenti AI specializzati con ruoli distinti in cui ogni ruolo diverso può essere personalizzato per adattarsi a quasi ogni workflow con una codifica minima. Questa flessibilità è possibile grazie alla consolidata capacità dell'LLM di comprendere il linguaggio naturale. Gli utenti definiscono i comportamenti e i workflow degli agenti attraverso il prompt engineering e uno sviluppo software leggero.

L'obiettivo di MetaGPT è quello di consentire un'efficace collaborazione multiagente. Simulando un team strutturato, consente il ragionamento specifico per ruolo e la delega delle attività, producendo output più coerenti e consapevoli del contesto come i PRD di alta qualità.

Più avanti in questo tutorial mostreremo come un singolo agente genera una bozza PRD iniziale, in modo simile all'utilizzo di un chatbot autonomo. Confronteremo poi questa bozza con un PRD finale, più accurata, prodotta attraverso la collaborazione multiagente. Questo metodo dimostrerà come il lavoro di squadra possa migliorare la qualità ben oltre quanto un singolo agente possa ottenere da solo.

Perché utilizzare DeepSeek per l'automazione PRD?

DeepSeek, sviluppata da DeepSeek-AI, è una famiglia di LLM open source all'edge ottimizzati per attività di ragionamento, creazione di contenuti strutturati e workflow di sviluppo AI efficienti. In questo progetto utilizziamo deepseek-r1, un modello base performante ideale per automatizzare la documentazione del prodotto.

Ecco perché DeepSeek si distingue per la creazione di PRD con un sistema multiagente come MetaGPT:

  • Output strutturato per automazione: i modelli DeepSeek generano un output markdown coerente, che si allinea bene con i workflow che richiedono strutture documentali formali come PRD o specifiche tecniche.
  • Funzionalità di ragionamento: il modello supporta i cicli di interazione multiagente gestendo il ragionamento sequenziale e le fasi di revisione.
  • Benchmark prestazionali: secondo i benchmark pubblicati, i modelli di DeepSeek offrono prestazioni competitive con altri modelli open source nell'intervallo di parametri 7 - 13B, compresi quelli dei modelli Mistral, LLama e IBM Granite. Granite, sviluppato da IBM Research, è progettato per casi d'uso di livello aziendale, con una decisa enfasi sulla governance, sulla robustezza e sul ragionamento aziendale strutturato.
  • Inferenza locale: l'esecuzione di deepseek-r1 tramite Ollama su GPU locali consente la sperimentazione a latenza inferiore senza affidarsi a interfacce di programmazione di applicazioni (API) esterne come OpenAI o endpoint Microsoft Azure (non è necessaria una chiave API!). Questo approccio può essere utile per i workflow che richiedono la privacy dei dati o lo sviluppo offline.
  • Supporto linguistico e finestra contestuale: DeepSeek offre un solido supporto multilingue, incluso il cinese, e include una finestra di contesto ragionevolmente lunga, che supporta la memoria estesa tra le sessioni multiagente.

Sebbene DeepSeek sia utilizzato in questo tutorial, lo stesso sistema multiagente può essere configurato per funzionare con altri LLM compatibili con Ollama, Hugging Face o l'API di OpenAI. La scelta del modello dipende dal compromesso tra accuratezza del ragionamento, la struttura degli output, la disponibilità delle risorse e l'ambiente di implementazione previsto.

Come funziona MetaGPT?

MetaGPT utilizza il concetto di procedure operative standard (SOP) per allineare la collaborazione umana e AI strutturando i workflow basati su team del mondo reale (ovvero una società di software o un team di sviluppo del prodotto).

Una SOP fornisce linee guida dettagliate, passo dopo passo, per completare un compito o un processo specifico. MetaGPT applica questo concetto scomponendo attività complesse (come la creazione di un PRD) in passaggi chiari e fruibili.

Ogni azione viene assegnata a un “membro del team” designato o a un agente di AI che interpreta un ruolo.

Agente di base MetaGPT

Gli agenti MetaGPT operano all'interno di un sistema strutturato basato sui ruoli, progettato per simulare e coordinare le attività attraverso workflow collaborativi.

Ogni agente segue un workflow organizzato basato su quattro concetti fondamentali:

  1. Ruolo: Una persona specializzata per raggiungere uno scopo specifico (project manager, designer, analista).
  2. Azione: la capacità di eseguire determinate attività (scrittura, recensioni, ricerca e altro).
  3. Memoria: la memoria individuale viene memorizzata come un elenco di oggetti messaggio che includono interazioni, osservazioni e azioni passate. Questi messaggi vengono pubblicati in un pool di messaggi condiviso per la comunicazione tra gli agenti. I ricordi informano le azioni degli agenti.
  4. Ambiente: uno spazio comune (il pool globale di messaggi) per accedere alle informazioni di altri agenti senza interazione diretta. Questo spazio funge da contesto condiviso per tutti gli agenti.

Insieme, questi componenti costituiscono la base per l'autonomia degli agenti e l'esecuzione delle attività in MetaGPT. Successivamente, esploreremo come questi agenti comunicano e collaborano per completare attività in più fasi come la generazione di un PRD.

Come collaborano gli agenti MetaGPT

Gli agenti MetaGPT seguono un processo coordinato in cui ogni agente contribuisce a un obiettivo condiviso. Ogni agente elabora informazioni e motivazioni in base al proprio ruolo, interviene e condivide i risultati con gli altri. Questo approccio consente una collaborazione dinamica e graduale che porta al output finale

Workflow dell'agente MetaGPT:

  1. Osserva: l'agente effettua le recensioni degli stati attuali (ad esempio, l'ultima bozza del PRD).
  2. Pensa: utilizzando l'LLM, decide cosa fare successivamente in base ai suoi ruoli e alle informazioni disponibili.
  3. Agisci: l'agente svolge il compito assegnato, come scrivere, fare recensioni o fare ricerche.
  4. Condividi: l'agente registra l'output e trasmette un messaggio all'ambiente condiviso a cui possono accedere gli altri agenti del team.
  5. Agente successivo: il processo si sposta all'agente successivo che riprende da dove era stato interrotto l'ultimo e ripete il processo fino al raggiungimento del consenso.

Gli agenti iterano su questo ciclo strutturato, basandosi sul lavoro reciproco in ogni round fino a raggiungere un output finale, più completo e accurato.

Con MetaGPT, è possibile creare un team di sviluppo di prodotti AI completamente automatizzato personalizzando i ruoli degli agenti, le SOP, i modelli PRD, le priorità degli stakeholder e gli obiettivi generali del progetto. Il framework è estensibile e consente ai team di adattarlo a workflow e requisiti specifici.

Ora che abbiamo capito come operano e collaborano i singoli agenti, diamo un'occhiata a come questo processo è orchestrato a livello di applicazione nell'intero workflow di generazione PRD.

Come funziona il workflow PRD multiagente

Questa sezione funge da guida dettagliata per comprendere il workflow del team di agenti MetaGPT di questa applicazione di generazione PRD.

Definizione della procedura operativa standard (SOP)

Definiamo un workflow agentico strutturato con il nostro team MetaGPT creando una SOP. Questa SOP suddivide il complesso compito di creare un PRD in fasi chiare e fruibili, assegnandone ciascuna a un agente specializzato.

Ruoli e responsabilità

Una SOP ben definita chiarisce il ruolo e le azioni di ciascun agente. Questa struttura promuove la responsabilità e l'esecuzione regolare durante tutto il ciclo di vita del PRD: redazione, arricchimento della ricerca, recensioni tra pari e revisione.

Ruoli del team:

  • Responsabile del prodotto (responsabile del team): orchestra il workflow, redige il PRD iniziale, raccoglie ricerca e feedback, rivede il documento e salva tutte le versioni. L'agente project manager (PM) guida il processo e coordina gli altri agenti. 

  • Ricercatore: arricchisce il PRD con ricerche pertinenti e dati di supporto.

  • Revisore: esamina il PRD e fornisce un feedback attuabile per il miglioramento.

Fasi del workflow

  1. Idea dell'utente: l'utente fornisce un'idea di progetto ("Scrivere un PRD per un'applicazione bancaria per la gestione patrimoniale") tramite la riga di comando.
  2. Configurazione del team: l'app crea un team e assegna i ruoli: product manager, ricercatore, revisore.
  3. Redazione: il product manager (in qualità di responsabile del team) genera e salva il PRD iniziale come DraftPRD.MD che delinea gli obiettivi del prodotto, le persone utente, le caratteristiche principali e i requisiti funzionali.
  4. Ricerca: il ricercatore esamina la bozza e fornisce supporto alla ricerca.
  5. Recensione: il revisore esamina la bozza e fornisce un feedback.
  6. Revisione: il PM raccoglie i feedback sulla ricerca e sulle recensioni, rivede il PRD e salva il documento finale come PRD.md.
  7. Output: il PRD finale (con ricerche e revisioni) viene salvato come file markdown nella directory del progetto.

Questa SOP garantisce che il project manager guidi il team, coordinando tutti i contributi per automatizzare la creazione di un PRD sostenuto e rivisto dalla ricerca.

Requisiti di sistema

Per eseguire questo tutorial in modo efficace, gli utenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • Sistema operativo: macOS, Linux o Windows
  • Memoria (RAM): >= 16 GB
  • Spazio su disco: >= 10 GB liberi (per ambiente Python, modelli Ollama e file generati)
  • Ollama: installato e in esecuzione localmente (porta predefinita 11434)
  • Versione Python: 3.11.x

Nota: l'esecuzione di modelli più grandi o di agenti multipli potrebbe richiedere una maggiore quantità di memoria (sono consigliati più di 32 GB per ottenere le migliori prestazioni). Possono verificarsi errori di timeout intermittenti. Se riscontri errori di timeout, prova a riavviare il processo e assicurati che il tuo sistema disponga di risorse sufficienti.

Passaggi

Passaggio 1. Crea un venv

Questi passaggi possono essere seguiti qui o all'interno della cartella del progetto appropriatamente denominata su GitHub

Anzitutto, crea un ambiente virtuale per evitare problemi di dipendenza da Python. Questo progetto funziona in modo più stabile con Python 3.11.

python3.11 -m venv myvenv
source myvenv/bin/activate

Passaggio 2. Installa MetaGPT

Installa l'ultima versione di sviluppo di MetaGPT.

pip install git+https://github.com/geekan/MetaGPT

Importante: per questo tutorial devi installare MetaGPT utilizzando il comando precedente. Non installare MetaGPT da PyPI o da altre fonti, poiché qui è supportata solo l'ultima versione di sviluppo.

Passaggio 3. Installa Ollama

Installa Ollama utilizzando uno dei seguenti metodi a seconda del tuo sistema operativo:

Per macOS (utilizzando Homebrew)

brew install ollama

Scarica dal sito ufficiale di Ollama (macOS, Linux, Windows)

Passaggio 4. Avvia il server Ollama ed estrai deepseek-r1:8b

Dopo l'installazione, è possibile avviare il server Ollama ed estrarre un modello (deepseek-r1:8b) con:

ollama serve
ollama pull deepseek-r1:8b

Passaggio 5. Configura MetaGPT per l'uso di Ollama

Per configurare Ollama e Deepseek in modo che funzionino con MetaGPT, dobbiamo creare e modificare un file di configurazione.

Inizializza la configurazione di MetaGPT:

metagpt --init-config

Questa azione crea un file in~/.metagpt/config2.yaml

Modifica il file per configurare l'LM con i seguenti passaggi:

1. In una finestra di terminale, eseguire il seguente comando per aprire il file di configurazione nell'editor nano:

nano ~/.metagpt/config2.yaml

2. Modificare il file in modo che corrisponda alla configurazione di Ollama che utilizza il modello deepseek-r1:8b.

llm:
  api_type: 'ollama'
  base_url: 'http://127.0.0.1:11434/api'
  model: 'deepseek-r1:8b'

Nota: se il campoapi_key: appare nel file YAML, non lasciarlo vuoto. Fornisci una chiave valida o rimuovi completamente il campo. Il programma non verrà eseguito seapi_key: esiste ed è vuoto.

  1. Dopo aver apportato le modifiche precedenti, premi Ctrl + O  per salvare, quindi premi Enter per confermare.
  2. PremiCtrl + X per uscire da nano

Le modifiche alla configurazione LLM sono ora salvate!

Per ulteriori esempi di configurazione, consulta i due forniti nella documentazione MetaGPT qui e qui.

Passaggio 6. Scopri come funzionano gli agenti MetaGPT: azioni e ruoli

Gli agenti MetaGPT sono costituiti da due componenti principali:

  • Azioni: attività o operazioni discrete che un agente può eseguire (ad esempio, scrivere un PRD, condurre ricerche).
  • Ruoli: definisce le responsabilità dell'agente e quali azioni può intraprendere (ad esempio, project manager, ricercatore).

Azioni

UnaAction è una classe Python che definisce un'attività specifica per un agente.
Le azioni indicano a ciascun agente cosa fare e come interagire con il modello linguistico.

Ogni azione in genere include:

  •  UnPROMPT_TEMPLATE : L'istruzione o il messaggio inviato al LLM (ad esempio, "Scrivi un PRD in formato markdown").
  •  Unrun()  metodo: compila il modello di prompt, lo invia all'LLM e restituisce la risposta del modello.
  • Facoltativamente, un metodoparse_text() : elabora l'output dell'LLM per estrarre le informazioni rilevanti (come markdown, codice o JSON).

Richiedi importazioni per le azioni:

import re
import os
from metagpt.actions import Action
  • re è per le espressioni regolari (utilizzato inparse_text )
  • os è per le operazioni sui file (utilizzato inSavePRD )
  • Action è la classe base per tutte le azioni in MetaGPT

Ruoli

La classe di ruolo rappresenta un agente AI o un membro del team nel workflow. I ruoli istruiscono il modello su come agire e definiscono quale parte specifica del processo deve seguire (come la gestione, la ricerca o le revisioni).

Ogni ruolo include in genere:

  • __init__ : inizializza il ruolo, ne imposta le azioni e definisce gli eventi o i messaggi da controllare.

  •  _act : esegue una o più azioni assegnate quando è il turno degli agenti di agire. Questo metodo definisce il comportamento dell'agente nel workflow.

Importazioni necessarie per i ruoli:

from metagpt.roles import Role
from metagpt.schema import Message
from metagpt.logs import logger
  • Role è una classe base per tutti i ruoli degli agenti in MetaGPT.
  • Message viene utilizzato per restituire risultati dalle azioni.
  • logger viene utilizzato per la registrazione dell'output e delle informazioni di debug.

Panoramica del workflow

MetaGPT organizza il workflow in round, ovvero cicli iterativi in cui gli agenti collaborano per migliorare il PRD. Ogni round è composto dalle seguenti fasi:

Round 1: draft iniziale

  • Il project manager crea e salva la prima bozza del PRD in base al prompt dell'utente.
  • Il ricercatore e il revisore ricevono questa bozza per i loro compiti.

Round 2 (e oltre): revisione e feedback:

  • Il ricercatore genera una ricerca di supporto per il PRD.
  • Il revisore fornisce un feedback sulla bozza del PRD.
  • Il project manager rivede il PRD utilizzando il nuovo feedback e le revisioni, quindi salva la versione aggiornata.

Ripeti

  • Il processo può ripetersi per più cicli, consentendo di migliorare in modo incrementale il PRD ad ogni ciclo.

Diagramma del workflow di generazione PRD multiagente:

User prompt
   ↓
Team initialization
   ↓
PRD draft (Project Manager)
   ↓
Research and review (Researcher & Reviewer)
   ↓
Draft revision (Project Manager)
   ↓
Save final PRD

Nella fase successiva, potrai creare un team di agenti per l'automazione AI del PRD.
Definiremo il ruolo di ciascun agente e collegheremo le azioni del workflow pertinenti.

Passaggio 7. Creare un team PRD multiagente con MetaGPT

In questa sezione, vedrai come definire le azioni degli agenti, creare ruoli degli agenti e assemblare un team per automatizzare la generazione, la ricerca e la revisione dei PRD.

Definire le azioni dell'agente

Ecco le azioni dell'agente che eseguirà il team PRD utilizzando la classeAction :

import re
import os
from metagpt.actions import Action

def clean_response(rsp):
    # Cleans LLM output, extracting markdown and removing extra tags
    rsp = re.sub(r"<think>.*?</think>", "", rsp, flags=re.DOTALL)
    pattern = r"```(?:markdown)?(.*?)```"
    match = re.search(pattern, rsp, re.DOTALL)
    text = match.group(1) if match else rsp
    return text.strip()

class WritePRD(Action):
    PROMPT_TEMPLATE: str = """
    Write a comprehensive product requirements document (PRD) for {instruction} and provide the output in markdown format.
    **Important:**
    - Do NOT include any code, programming language, or technical implementation details.
    - Only write markdown for a PRD document (sections like Introduction, Goals, User Stories, Requirements, etc.).
    - Do NOT include code blocks, scripts, or pseudocode.
    - Limit your response to a maximum of 1,500-3,000 words and no more than 7 unique sections.
    - Ensure that no sections are repeated.
    - Ensure that each section is ordered and formatted correctly with appropriate headings and subheadings.

    Return ```your markdown text here with NO other texts, your text:
    """

    name: str = "WritePRD"

    async def run(self, instruction: str):
        prompt = self.PROMPT_TEMPLATE.format(instruction=instruction)
        rsp = await self._aask(prompt)
        prd_text = self.parse_text(rsp)
        return prd_text

    @staticmethod
    def parse_text(rsp):
        return clean_response(rsp)
   
class SavePRD(Action):
    name: str = "SavePRD"

    async def run(self, content: str, filename: str = "PRD.md"):
        filepath = os.path.join(os.getcwd(), filename)
        with open(filepath, "w", encoding="utf-8") as f:
            f.write(content)
        return f"PRD saved to {filepath}"
   
class ConductResearch(Action):
    PROMPT_TEMPLATE: str = """
   Context: {context}
    You are a research assistant working with the Project Manager to ensure that
    the PRD includes information from a detailed research report for the given PRD.
    Use the {instruction} to generate a detailed research report on relevant details
    that should be included in the PRD and provide the output in markdown format.
    Include relevant data, statistics, and references to support the PRD.
    **Important**:
    1. Return only the markdown text.
    2. Do not include any other text or explanations.
    3. Limit your response to the content that is relevant to the PRD and a maximum of 500-1,500 words.
    Return ```your markdown text here``` with NO other texts, your text:
    """

    name: str = "ConductResearch"

    async def run(self, instruction: str, context: str = ""): 
        prompt = self.PROMPT_TEMPLATE.format(instruction=instruction, context=context)
        rsp = await self._aask(prompt)
        research_content = self.parse_text(rsp)
        return research_content    
   
    @staticmethod
    def parse_text(rsp):
        return clean_response(rsp)
   
class PerformReview(Action):
    PROMPT_TEMPLATE: str = """
    You are a product reviewer. The following is a Product Requirements Document
    (PRD) generated for a project.

    Please review the PRD below and provide critical, actionable feedback to improve
    its clarity, completeness, and effectiveness. Highlight any missing sections,
    unclear requirements, or potential risks. Ensure that no sections are repeated.

    **Important**:
    1.  Return only the markdown text.
    2. Do not include any other text or explanations.
    3. Limit your response to the content that is relevant to the PRD.
    4. Limit your response to a maximum of 500-1,000 words.

    Return your feedback in markdown format only.

    PRD to review:
    {context}
    """

    name: str = "PerformReview"
    async def run(self, context: str):
        prompt = self.PROMPT_TEMPLATE.format(context=context)
        rsp = await self._aask(prompt)
        review_content = self.parse_text(rsp)
        return review_content
      
    @staticmethod
    def parse_text(rsp):
        return clean_response(rsp)
   
class RevisePRD(Action):
    PROMPT_TEMPLATE: str = """
    Revise the Product Requirements Document (PRD) based on the following review feedback.
    Revise the PRD to address all reviewer suggestions, clarifying vague terms, adding
    measurable goals, expanding on integrations, including user stories, functional requirements, and adding
    any missing sections as suggested.
    **Important**:
    1. Return only the markdown text.
    2. Do not include any other text or explanations.
    3. Include a section at the end titled "Document revision notes" that summarizes the key revisions.
    4. Limit your response to a maximum of 1,500-4,000 words and no more than unique 12 sections.
    5. Ensure that no sections are repeated.
    6. Ensure that each section is ordered and formatted correctly with appropriate headings and subheadings.

    PRD:
    {prd}

    Review Feedback:
    {review}

    Return ```your markdown text here``` with NO other texts, your text:
    """

    name: str = "RevisePRD"

    async def run(self, prd: str, review: str):
        prompt = self.PROMPT_TEMPLATE.format(prd=prd, review=review)
        rsp = await self._aask(prompt)
        revised_prd = self.parse_text(rsp)
        return revised_prd

    @staticmethod
    def parse_text(rsp):
        return clean_response(rsp)

Compiti principali

Le seguenti 5 classi d'azione definiscono le attività principali eseguite dagli agenti in questo workflow di generazione PRD basato su AI:

  1. WritePRD crea il PRD.
  2. SavePRD salva il PRD su disco.
  3. ConductResearch genera la ricerca di supporto.
  4. PerformReview rivede il PRD.
  5. RevisePRD rivede il PRD sulla base del feedback.

Definire i ruoli degli agenti

Ecco i ruoli degli agenti che rappresentano il team PRD multiagente. Di seguito è riportato il codice che specifica quali azioni eseguono.

class ProjectManager(Role):
    name: str = "Pam"
    profile: str = "Project Manager"

    def __init__(self, **kwargs):
        super().__init__(**kwargs)
        self.write_action = WritePRD()
        self.save_action = SavePRD()
        self.revise_action = RevisePRD()
        self._watch([UserRequirement, ConductResearch, PerformReview])
        self.set_actions([self.write_action, self.save_action, self.revise_action])

    async def _act(self) -> Message:
        logger.info(f"{self.profile}: Starting PRD generation process.")
        memories = self.get_memories()
        # If this is the first round, generate and save the draft PRD
        if not any(m.role == "Researcher" or m.role == "Reviewer" for m in memories):
            msg = self.get_memories(k=1)[0]
            prd_content = await self.write_action.run(msg.content)
            draft_save_result = await self.save_action.run(prd_content, filename="DraftPRD.md")
            return Message(
                content=draft_save_result,
                role=self.profile,
                cause_by=type(self.write_action)
            )
        # If this is the second round, combine revised PRD and research, then save
        else:
            research_msgs = [m for m in memories if m.role == "Researcher"]
            review_msgs = [m for m in memories if m.role == "Reviewer"]
            research_content = research_msgs[-1].content if research_msgs else "No research found."
            review_content = review_msgs[-1].content if review_msgs else "No review found."
            # Load the draft PRD from file or memory
            with open("DraftPRD.md", "r", encoding="utf-8") as f:
                prd_content = f.read()
            # Only revise if review feedback exists and is not empty
            if review_msgs and review_content.strip() and review_content.strip() != "No PRD draft found.":
                revised_prd = await self.revise_action.run(prd_content, review_content)
            else:
                logger.info(f"{self.profile}: No review feedback found, skipping revision this round.")
                revised_prd = prd_content.strip()
            final_content = (
                f"{revised_prd}\n\n"
                f"---\n\n"
                f"## Research\n{research_content}\n"
            )
            await self.save_action.run(final_content, filename="PRD.md")
            return Message(
                content=final_content,  # Only the markdown document
                role=self.profile,
                cause_by=type(self.write_action)
            )

class Reviewer(Role):
    name: str = "Rico"
    profile: str = "Reviewer"

    def __init__(self, **kwargs):
        super().__init__(**kwargs)
        self.review_action = PerformReview()
        self.set_actions([self.review_action])   
        self._watch([WritePRD])

    async def _act(self) -> Message:
        try:
            with open("DraftPRD.md", "r", encoding="utf-8") as f:
                prd_content = f.read()
        except FileNotFoundError:
            prd_content = "No PRD draft found."
        logger.info(f"{self.profile}: Reviewing PRD...")
        review_content = await self.review_action.run(prd_content)
        return Message(content=review_content, role=self.profile, cause_by=type(self.review_action))

class Researcher(Role):
    name: str = "Rita"
    profile: str = "Researcher"

    def __init__(self, **kwargs):
        super().__init__(**kwargs)
        self.research_action = ConductResearch()
        self.set_actions([self.research_action])
        self._watch([UserRequirement, WritePRD])

    async def _act(self) -> Message:
        try:
            with open("DraftPRD.md", "r", encoding="utf-8") as f:
                prd_content = f.read()
        except FileNotFoundError:
            prd_content = "No PRD draft found."
        logger.info(f"{self.profile}: Researching for PRD...")
        research_content = await self.research_action.run(
            "Provide supporting research for the following PRD.", context=prd_content
        )
        return Message(content=research_content, role=self.profile, cause_by=type(self.research_action))

Workflow principale e definizioni dei ruoli

I seguenti agenti collaborano per automatizzare ogni fase del processo di creazione del PRD:

  • ProjectManager (Pam) crea, salva e rivede il PRD.
  • Reviewer (Rico) rivede il PRD e fornisce feedback.
  • Researcher (Rita) genera ricerche di supporto per il PRD.

Passaggio 8. Assembla e gestisci il team

Utilizza la classe Team per assumere agenti ed eseguire il workflow. Questa app utilizza Typer per eseguire il processo in modo interattivo dalla riga di comando.

import typer
import asyncio
from metagpt.team import Team

app = typer.Typer()

@app.command()
def main(
    idea: str = typer.Argument(..., help="A PRD for a banking application for wealth management"),
    investment: float = typer.Option(3.0, "--investment", "-i", help="Dollar amount to invest in the project."),
    n_round: int = typer.Option(2, "--n-round", "-n", help="Number of rounds to run the simulation."),
):
    async def runner():
        team = Team(use_mgx=False)
        team.hire([
            ProjectManager(),
            Researcher(),
            Reviewer(),
        ])
        team.idea = idea
        team.invest(investment=investment)
        team.run_project(idea)
        await team.run(n_round=n_round)
    asyncio.run(runner())

if __name__ == "__main__":
    app()

Come funziona la CLI

  • @app.command() : indica a Typer che la seguente funzione (main ) è un comando che può essere eseguito dal terminale.
  • main(...) : la funzione principale che esegue il programma. Richiede tre argomenti:
    • idea : l'idea del progetto (ad esempio, "Un PRD per un'applicazione bancaria per la gestione patrimoniale").
    • investment : un importo di investimento opzionale (impostazione predefinita:3.0 ). Questa azione simula il budget del team e può influenzare il processo decisionale e la pianificazione degli agenti.
    • n_round : argomento opzionale che specifica il numero di cicli che la simulazione deve eseguire (predefinito:2 ).

Assemblaggio ed esecuzione del team

  • runner() : una funzione asincrona che esegue il workflow:
    • team = Team(use_mgx=False) : crea un nuovo oggettoTeam che rappresenta un gruppo di agenti AI. L'opzioneuse_mgx=False disabilita la modalità di comunicazione avanzata MGX utilizzando il comportamento standard del team.
    • team.hire([...]) : assume (aggiunge) gli agenti al team.
    • team.idea = idea : imposta l'idea del progetto del team dall'input della CLI.
    • team.invest(investment=investment) : alloca i "finanziamenti" del team, influenzando il modo in cui gli agenti simulano la pianificazione e l'allocazione delle risorse.
    • team.run_project(idea) : avvia il progetto con l'idea fornita.
    • await team.run(n_round=n_round) : esegue il workflow per il numero di cicli specificato, consentendo agli agenti di migliorare iterativamente il PRD.

Nota sulla variabilità dell'output

Nota importante:
i documenti e gli output generati da questo tutorial utilizzano modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), che sono probabilistici e possono occasionalmente produrre risultati incompleti, imprecisi o incoerenti.
Rivedi e convalida sempre personalmente tutti i contenuti generati.
Gli LLM sono strumenti utili, ma non possono sostituire completamente l'esperienza e il giudizio di un vero team di sviluppo del prodotto.

Comando di esempio

Per eseguire il programma con i valori predefiniti pern_round einvestment :

python metagpt_prd_generator.py "Write a PRD for a banking app for wealth managers."

Questo comando avvierà il team di agenti, automatizzerà il processo di creazione del PRD ed eseguirà l'iterazione per il numero di round specificato.

Riepilogo del processo di creazione del team

  • Le azioni definiscono ciò che ogni agente può fare.
  • I ruoli rappresentano gli agenti e li collegano alle azioni.
  • La classe Team riunisce gli agenti per automatizzare il workflow PRD.

Questo approccio modulare consente di mettere a punto il processo di automazione delle complesse attività di sviluppo dei prodotti.

Esempio di bozza di output rispetto al PRD finale

Quando esegui l'applicazione, gli agenti collaborano per produrre e perfezionare un PRD.

  • Progetto di PRD (DraftPRD.md ): il PRD iniziale creato dall'agente del project manager.
  • Feedback delle revisioni: suggerimenti e critiche dell'agente revisore.
  • Rapporto di ricerca: supporto alla ricerca tecnica e di mercato da parte dell'agente ricercatore.
  • PRD finale (PRD.md ): il PRD rivisto, che incorpora revisione e ricerca.

Progetto di PRD (estratto)

# Product Requirements Document: Wealth Manager Banking App

## 1. Introduction & Overview
*   **Product Name:** [Proposed Name - e.g., "WealthBank Pro", "Portfolio Navigator"]
*   **Version:** v0.1 (Initial Draft)
*   **Author:** [Your Team/Name]
*   **Date:** October 26, 2
*   **Status:** Draft

## 2. Purpose & Goals
The purpose of this app is to solve key pain points faced by wealth managers and
their clients with a seamless, integrated digital platform for managing assets,
monitoring portfolio performance, accessing banking services, and facilitating
communication within the financial advisory context.

... (see full draft (`example_DraftPRD.md`) for more sections)

PRD finale (estratto)

# Product Requirements Document: Wealth Manager Banking App

## 1. Introduction & Overview
*   **Product Name:** WealthBank Pro (or Portfolio Navigator - to be confirmed)
*   **Version:** v0.2
*   **Author:** [Your Team/Name]
*   **Date:** October 26, 2023
*   **Status:** Draft
*   **Document Revision Notes:** Addressed reviewer suggestions by clarifying
terms, adding measurable goals, expanding integrations, including user stories,
and added missing sections (User Roles, Data Flow).

## 2. Purpose & Goals
This app provides a secure digital platform for financial advisors to manage client
portfolios and offers clients an intuitive interface to monitor their investments
alongside core banking services.

### Measurable Key Goals:
1.  **Enhance Advisor Efficiency:** Reduce investment monitoring time by
[Specify %]%,decrease report generation time by [Specify %]%.
2.  **Improve Client Experience:** Achieve a Net Promoter Score (NPS) of
[Target NPS score], increase client engagement via app to [Target percentage]%.
3.  **Secure Collaboration:** Reduce email inquiries between advisor and clients
by [Target reduction %]%, ensure all messages are traceable within the platform.

## 3. User Roles
*   **Wealth Manager/Financial Advisor:** Full access to assigned portfolios,
    reporting, and communication.
*   **High-Net-Worth Client:** View-only access to their own portfolio and
    account information.
*   **Administrative Staff (Optional):** Read-only access for reporting/client onboarding.

... (see full final PRD (`example_PRD.md`)for more sections)

Miglioramenti apportati dagli agenti

Il file PRD.md finale include una sezione intitolata note di revisione del documento che riassume le principali modifiche apportate durante il processo di revisione e feedback. Questa sezione aiuta gli stakeholder a capire rapidamente cosa è stato aggiornato nel documento.

Ecco i principali miglioramenti riscontrati nel PRD finale per l'applicazione del gestore patrimoniale:

  • Obiettivi misurabili aggiunti: sono state aggiunte delle metriche di successo come KPI chiari, tra cui punteggi NPS e riduzioni di tempo per informare MVP e ottimizzazione.
  • Ruoli utente: ruoli e autorizzazioni definiti per consulenti, clienti e personale.
  • Integrazioni: API e protocolli di sicurezza specificati per il flusso di dati.
  • Note di revisione del documento: riassume le modifiche chiave per un facile monitoraggio.
  • Storie di utenti: scenari ampliati e chiariti per requisiti fruibili.
  • Ricerca: strategia go-to-market incorporata come modelli di prezzo e dati tecnici a supporto delle decisioni.

Esempio di file di output

  • DraftPRD.md : documento dei requisiti iniziali.
  • PRD.md : documento finale e rivisto sui requisiti.
  • (Opzionale) Research.md : ricerche di mercato e tecniche a supporto del PRD.

Conclusione

Seguendo questo tutorial, hai imparato ad automatizzare la creazione e il perfezionamento di un documento sui requisiti del prodotto utilizzando MetaGPT e Ollama. Hai creato un team multiagente, hai definito azioni e ruoli personalizzati e hai eseguito un workflow iterativo che produce PRD attuabili di alta qualità. Questo approccio modulare può essere adattato ad altri compiti di AI collaborativa, rendendolo così uno strumento potente per semplificare la gestione dei prodotti di AI.

Risorse

