Utilizzare il protocollo A2A per la comunicazione con l'agente AI

Autori

Vanna Winland

AI Advocate & Technology Writer

Il protocollo A2A, o Agent2Agent, è uno standard aperto che consente la comunicazione strutturata tra agenti AI, client e strumenti. In questo tutorial, è possibile creare un sistema di agenti in cui un client di chat elabora le query degli utenti e le invia a un agente AI in esecuzione su un server compatibile con A2A.

La maggior parte delle applicazioni di agentic AI implementa una comunicazione personalizzata tra i componenti (ad esempio, ChatChain di ChatDev), rendendo difficile il riutilizzo dello stesso agente in diverse applicazioni o l'integrazione di strumenti esterni. Questa mancanza di standardizzazione impedisce l'interoperabilità e limita lo sviluppo di un ecosistema di agenti più ampio.

A2A risolve questa limitazione separando il livello di comunicazione dalla logica dell'agente attraverso un protocollo standardizzato basato su HTTP, JSON-RPC 2.0 e Server-Sent Events (SSE). Questo disaccoppiamento consente agli agenti di collaborare con altri agenti, soddisfare le richieste dei clienti e accedere a strumenti esterni senza codice di integrazione personalizzato.

A2A supporta architetture decentralizzate che consentono ai team di far evolvere i propri sistemi di AI in modo incrementale senza violare il codice del cliente. I team possono aggiornare gli strumenti, scambiare modelli o modificare il comportamento degli agenti mantenendo un'interfaccia coerente attraverso i workflow complessi.

Gli agenti si scambiano informazioni in messaggi strutturati nel formato JSON-RPC che includono metadati che arricchiscono le interazioni degli agenti con chiarezza e coerenza. Ogni server A2A espone una AgentCard a un endpoint noto (.well-known/agent-card.json) che descrive le funzionalità dell'agente come dati JSON strutturati. Pertanto, consente ai clienti di scoprire dinamicamente cosa può fare un agente, in modo simile a come la documentazione dell'API descrive gli endpoint disponibili.

Segui la creazione e l'esecuzione di un sistema di agenti A2A e acquisisci esperienza pratica con:

  • BeeAI: un framework agentico open source per la creazione di agenti AI.
  • Protocollo A2A: un protocollo di comunicazione standardizzato per l'interoperabilità degli agenti.
  • Ollama: uno strumento per l'esecuzione di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) in locale.
  • Strumenti per agenti: funzionalità specializzate tra cui ricerca web (DuckDuckGo), dati meteorologici (OpenMeteo), accesso a Wikipedia (WikipediaTool) e ragionamento (ThinkTool)

Nota: se hai lavorato con ACP (Agent Communication Protocol), puoi riconoscere le somiglianze. ACP, originariamente sviluppato da BeeAI di IBM, ha unito le forze con Google A2A nell'ambito della Linux Foundation. BeeAI ora utilizza gli adattatori A2A (A2AServer e A2AAgent) per fornire comunicazioni conformi allo standard A2A. A2A collabora anche con MCP (Model Context Protocol) per consentire agli agenti di interagire con fonti e strumenti di dati, creando ecosistemi di agenti interoperabili.

Come funziona il sistema di chat di A2A

Questo progetto dimostra come l'A2A consenta una separazione netta tra l'interfaccia client e la logica dell'agente.

Il workflow segue questa sequenza:

  1. Input dell'utente: il client acquisisce gli input dell'utente tramite l'interfaccia del terminale.
  2. Richiesta A2A: il client formatta l'input come payload di messaggi JSON-RPC e lo invia al server dell'agente.
  3. Elaborazione dell'agente: il server inoltra la richiesta alRequirementAgent , che analizza l'attività ed esegue gli strumenti appropriati in base alle esigenze.
  4. Risposta A2A : il server restituisce la risposta dell'agente come dati strutturati in formato JSON-RPC, trasmettendo i risultati in tempo reale man mano che vengono generati.
  5. Visualizza: il client estrae e visualizza il testo della risposta nel terminale.

Questo workflow dimostra un modello riutilizzabile applicabile ai casi d'uso che richiedono una comunicazione strutturata client-agente come chatbot, sistemi di automazione, agenti di supporto clienti e assistenti di ricerca con orchestrazione degli strumenti.

Agente A2A

Questo progetto utilizza un singolo Agente AI con molteplici funzionalità di strumenti. Nei sistemi più complessi, è possibile implementare più agenti specializzati, ciascuno focalizzato su domini o attività specifici.

RequirementAgent (BeeAI): un agente dichiarativo che seleziona e coordina dinamicamente più strumenti in base alla richiesta dell'utente. Utilizza:

  • ThinkTool per il ragionamento e le operazioni logiche
  • DuckDuckGoSearchTool per ricerche web
  • OpenMeteoTool  per i dati meteo
  • WikipediaTool per il reperimento di informazioni

Il server A2A

Il server A2A (beeai-a2a-server/beeai_chat_server.py ) espone la funzionalità dell'agente tramite un'API HTTP. Gestisce tre responsabilità chiave:

  1. Inizializzazione LLM: carica un modello linguistico locale attraverso Ollama
llm = ChatModel.from_name(os.environ.get(“BEEAI_MODEL”, “ollama:granite3.3:8b”))

 

2. Configurazione dell'agente: crea un RequirementAgent con strumenti e memoria per gestire il ciclo di vita dell'agente.

    agent = RequirementAgent(
        llm=llm,
        tools=[ThinkTool(), DuckDuckGoSearchTool(), OpenMeteoTool(), WikipediaTool()],
        memory=UnconstrainedMemory(),
        description=”An agent that can search the web, check the weather, and think through problems step-by-step.”,

 

3. Configurazione del server: espone l'agente tramite endpoint HTTP conformi a A2A

A2AServer(
    config=A2AServerConfig(port=int(os.environ.get(“A2A_PORT”, 9999))),
    memory_manager=LRUMemoryManager(maxsize=100)
).register(agent).serve()

 

Il server espone automaticamente una AgentCard all'indirizzo /.well-known/agent-card.json che descrive le funzionalità dell'agente e aiuta a convalidarne le configurazioni.

Il client A2A

Il client A2A (beeai-a2a-client/beeai_chat_client.py ) fornisce l'interfaccia utente e gestisce la comunicazione con il server utilizzando l'SDK A2A e la libreria asyncio di Python per la gestione asincrona dei messaggi.

Configurazione della connessione: crea una scheda client A2A

agent = A2AAgent(
    url=os.environ.get(“BEEAI_AGENT_URL”, “http://127.0.0.1:9999”),
    memory=UnconstrainedMemory()
)

Ilurl specifica l'endpoint del server conforme ad A2A (impostazione predefinita:http://127.0.0.1:9999 ). Thememory memorizza la cronologia delle conversazioni localmente, consentendo al client di mantenere il contesto durante le interazioni e supportare attività di lunga durata.

Scambio di messaggi: invia prompt asincroni ed elabora le risposte:

for prompt in reader:
    response = await agent.run(prompt)
    # Extract and display response text

IlA2AAgent è un adattatore lato client che astrae i dettagli della comunicazione JSON-RPC. Non è un agente autonomo: converte semplicemente l'input degli utenti in messaggi conformi ad A2A e gestisce le risposte del server, consentendo lo scambio di dati e l'observability senza interruzioni.

Prerequisiti per eseguire questo progetto

Requisiti di sistema

Ecco i requisiti di sistema per eseguire questo progetto:

  • Sistema operativo: macOS, Linux o Windows
  • Memoria (RAM): >= 8 GB (consigliato: 16 GB o più per l'esecuzione di LLM locali)
  • Spazio su disco: >= 5 GB di spazio libero (consigliato: 10 GB o più per adattarsi all'ambiente Python e ai modelli locali)
  • Versione Python: >= 3.11

Requisiti dello strumento e del provider

Prima di iniziare, ecco una panoramica degli strumenti necessari per questo progetto:

  • BeeAI: un kit di sviluppo di agenti open source per la creazione di agenti AI. BeeAI supporta diversi provider LLM, tra cui Ollama (utilizzato in questo tutorial), OpenAI e Anthropic.
  • Ollama: per gestire LLM locali per potenziare l'agente AI.
  • Protocollo A2A: integrato nel framework BeeAI per consentire una comunicazione strutturata tra client e server.
  • Terminale o IDE: un terminale o un IDE come Visual Studio Code (suggerito per la gestione di più terminali e la visualizzazione dei log).
  • Ambiente virtuale Python: per isolare le dipendenze tra client e server.

Requisiti del provider LLM

Questo progetto utilizza Ollama come fornitore di modelli per l'agente AI. Segui questi passaggi per configurare Ollama:

  1. Scarica e installa Ollama:
    - Visita Ollama e installa l'applicazione per il tuo sistema operativo
  2. Avvia il server Ollama 
    -   Apri un terminale ed esegui:
    ollama serve
  3. Estrai il modello predefinito (richiede circa 5 GB di spazio su disco):

    ollama pull granite3.3:8b

Nota: puoi utilizzare qualsiasi modello compatibile con Ollama, impostando la variabile d'ambienteBEEAI_MODEL . Controlla la libreria dei modelli Ollama per i modelli disponibili e le loro dimensioni.

Passaggi

Passaggio 1. Clonare il repository GitHub

Per eseguire questo progetto, clona il repository GitHub utilizzando https://github.com/IBM/ibmdotcom-tutorials.git come URL HTTPS. Per i passaggi dettagliati su come clonare un repository, consulta la documentazione di GitHub.

Questo tutorial è reperibile all'interno della directory projects del repository.

All'interno di un terminale, vai alla directory di questo tutorial:

cd docs/tutorials/projects/a2a_tutorial

Passaggio 2. Configurare l'ambiente di sviluppo

Questo progetto richiede due script Python separati per l'esecuzione simultanea, uno per il server e l'altro per il client. È necessario aprire due finestre o schede del terminale.

Tieni aperto il suo terminale attuale, poi apri un secondo terminale e assicurati che entrambi siano indirizzati nella directory di progetto corretta (la directory principalea2a_tutorial ).

Utilizzi un IDE?

Se stai usando un IDE come Visual Studio Code, puoi utilizzare la funzionalità di suddivisione del terminale per gestire più terminali fianco a fianco.

In alternativa, apri due finestre di terminale autonome e accedi in ciascuna alla directory del progetto.

Passaggio 3. Creare e attivare ambienti virtuali

Gli ambienti virtuali aiutano a mantenere separate e mantenute le dipendenze. Per mantenere separate le dipendenze tra server e client, crea un ambiente virtuale per ogni componente.

Per il server:

Vai alla directorybeeai-a2a-server :

cd beeai-a2a-server

Crea un ambiente virtuale con Python 3.11:

python3.11 -m venv venv

Attiva l'ambiente virtuale:

source venv/bin/activate

Nota per gli utenti Windows: usa venv\ Scripts\ activate per attivare l'ambiente virtuale.

Per il client:

Vai alla directorybeeai-a2a-client :

cd beeai-a2a-client

Crea e attiva un ambiente virtuale:

python3.11 -m venv venv
source venv/bin/activate

Passaggio 4. Installare le dipendenze

Installa le dipendenze richieste per ogni componente eseguendo questo codice in ogni terminale:

pip install -r requirements.txt

Puoi eseguirepip freeze nel terminale per verificare che l'ambiente sia aggiornato con le dipendenze.

Passaggio 5. Avviare il server dell'agente A2A

Nel primo terminale, avvia il server dell'agente A2A:

python beeai_chat_server.py

Dovresti vedere:

INFO:     Started server process [88159]
INFO:     Waiting for application startup.
INFO:     Application startup complete.
INFO:     Uvicorn running on http://0.0.0.0:9999 (Press CTRL+C to quit)

Il server è ora in ascolto delle richieste in ingresso dall'applicazione client, pronto a supportare la comunicazione da agente ad agente.

Passaggio 6. Avviare il client A2A

Nell'altro terminale, avvia il client A2A:  

python beeai_chat_client.py

Questo dovrebbe richiedere l'input:

Type your message (Ctrl+C to exit):
You:

Passaggio 7. Interagire con l'agente

Digita un messaggio nel terminale client e premiEnter . L'agente elabora la query e risponde:

You: What is the capital of France?
Agent 🤖 : The capital of France is Paris.

Nel terminale del server, puoi vedere i log del protocollo A2A che mostrano la comunicazione con le notifiche push:

INFO:     127.0.0.1:49292 - “GET /.well-known/agent-card.json HTTP/1.1” 200 OK
INFO:     127.0.0.1:49294 - “POST / HTTP/1.1” 200 OK

La prima richiesta recupera l'oggetto AgentCard che descrive le funzionalità dell'agente. La seconda richiesta invia il tuo messaggio comeTextPart (un'unità di contenuto testuale all'interno del messaggio A2A) e riceve la risposta.

Nota: gli output degli LLM sono probabilistici e possono variare ogni volta che esegui il workflow, anche con lo stesso input.

Prova diverse query

Sperimenta con diversi tipi di query per testare i vari strumenti dell'agente:

  • Ricerca sul web: "Cerca notizie recenti sull'intelligenza artificiale"
  • Dati meteo: "Che tempo fa a Tokyo?".
  • Wikipedia: "Parlami di quantum computing"
  • Ragionamento: "Quali sono tre motivi per cui il cielo è blu?"

Visualizza la AgentCard

Accedi a https://0.0.0.0:9999/.well-known/agent-card.json nel tuo browser per visualizzareRequirementAgent di AgentCard.

{
    “capabilities”: {
        “streaming”: true
    },
    “defaultInputModes”: [
        “text”
    ],
    “defaultOutputModes”: [
        “text”
    ],
    “description”: “An agent that can search the web, check the weather, and think through problems step-by-step.”,
    “name”: “RequirementAgent”,
    “preferredTransport”: “JSONRPC”,
    “protocolVersion”: “0.3.0”,
    “skills”: [
        {
            “description”: “An agent that can search the web, check the weather, and think through problems step-by-step.”,
            “id”: “RequirementAgent”,
            “name”: “RequirementAgent”,
            “tags”: []
        }
    ],
    “url”: “http://localhost:9999”,
    “version”: “1.0.0”
}

Questo documento JSON descrive:

  • Il nome dell'agente (RequirementAgent) e una breve descrizione delle sue funzionalità.
  • I protocolli di comunicazione e i formati dei messaggi supportati
  • Eventuali requisiti o vincoli

Questa AgentCard consente a qualsiasi cliente conforme ad A2A di scoprire e interagire con l'agente senza conoscere preventivamente i dettagli di implementazione.

Conclusione

In questo tutorial, hai creato un sistema di chat utilizzando un server di reclamo A2A che esponeva un'interfaccia strutturata per la comunicazione tra il client e l'agente. Separando il livello di messaggistica dalla logica interna, il protocollo Agent2Agent consente ai team di aggiornare le funzionalità degli agenti, scambiare modelli o modificare le configurazioni degli strumenti senza modificare il codice del client. Questa flessibilità è particolarmente utile quando si coordinano le attività che richiedono input, si monitora lo stato delle attività o si tratta di ogni operazione come un'unità di lavoro discreta.

L'A2A funziona definendo un formato di messaggio comune che qualsiasi componente conforme può comprendere, consentendo agli agenti autonomi di collaborare con altri agenti. La specifica del protocollo definisce il modo in cui i messaggi sono strutturati in formato JSON-RPC e arricchiti con metadati per garantire coerenza e chiarezza tra le interazioni.

Questo tutorial si basa sugli esempi fondamentali forniti dal repository di campioni A2A. Per ulteriori informazioni sull'implementazione originale, fai riferimento al file readme nel repository, che fornisce più contesto ed esempi per la creazione di sistemi conformi ad A2A.

Per le distribuzioni nel mondo reale, i server A2A possono implementare meccanismi di autenticazione per proteggere gli endpoint, utilizzare gli eventi inviati dal server per lo streaming delle risposte e scalare per gestire i workflow. Seguendo questo workflow, hai visto come un client a riga di comando può interagire con un agente AI attraverso un protocollo standardizzato, che consente all'agente AI di coordinare più strumenti e fornire risposte contestuali. Questo approccio dimostra la potenza dell'A2A nell'abilitare sistemi AI manutenibili, scalabili e flessibili.

Spegnimento del sistema

Una volta terminati gli esperimenti con il sistema, segui questi passaggi per arrestare correttamente tutti i componenti in esecuzione:

Arresta ogni server in esecuzione

In ogni finestra del terminale, premi Ctrl+C per interrompere il processo in esecuzione.

Dovresti vedere un output simile a questo:

INFO:     Shutting down
INFO:     Finished server process

Se il server si blocca durante un arresto

Se il server non risponde o si blocca durante l'arresto, è possibile arrestarlo forzatamente:

Trova l'ID del processo (PID):

ps aux | grep python

Identifica il PID del processo che stai tentando di interrompere.

Termina il processo:

kill -9 <PID>

Se necessario, ripeti questa procedura per ogni server.

Questo è tutto. Hai eseguito con successo un sistema di chat completo conforme ad A2A.

Risorse

