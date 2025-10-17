Sarah è la proprietaria di un negozio di alimentari locale che faceva fatica a competere con le catene più grandi. Nonostante i suoi sforzi, aveva notato che alcuni prodotti non si vendevano come avrebbero dovuto, mentre altri erano costantemente esauriti. Un giorno, mentre riorganizzava il suo reparto dei prodotti freschi per la terza volta di quel mese, si è chiesta se ci fosse un modo migliore per farlo.

È qui che entra in gioco la nostra soluzione basata sull'AI. Utilizzando solo il suo smartphone e il nostro sistema intelligente, Sarah è riuscita a trasformare le prestazioni del suo punto vendita. Vediamo nel dettaglio come realizzare un sistema di questo tipo.