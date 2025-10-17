Immagina di trasformare le prestazioni del tuo negozio retail semplicemente con uno smartphone e la potenza dell'intelligenza artificiale (AI). Non si tratta di uno scenario futuro lontano, ma di una realtà che i negozi retail di piccole e medie dimensioni possono implementare subito. In questo tutorial, esploreremo un interessante caso d'uso reale in cui proprietari e gestori di negozi possono utilizzare l'AI per ottimizzare le disposizioni degli scaffali, aumentare le vendite e migliorare l'esperienza del cliente. Utilizzeremo sia l'ultimo modello IBM Granite che il modello di visione Llama 3.2 di Meta.
Con l'avvento dell'AI generativa basata su agenti, i negozi retail di piccole e medie dimensioni hanno ora accesso ad analisi di livello esperto e raccomandazioni che un tempo erano di competenza delle grandi aziende con team di data science dedicati. Questa democratizzazione della tecnologia AI può rivelarsi rivoluzionaria per il tuo negozio di alimentari locale, la tua piccola catena o la tua catena regionale.
Ecco cosa rende questo approccio così rivoluzionario:
Entriamo nei dettagli tecnici e vediamo come funziona questa ottimizzazione per il retail basata sull'AI, passo dopo passo. Alla fine di questo tutorial, avrai una chiara comprensione di come implementare questo sistema nel tuo negozio, potenzialmente rivoluzionando il tuo spazio retail con la potenza dell'AI.
Sarah è la proprietaria di un negozio di alimentari locale che faceva fatica a competere con le catene più grandi. Nonostante i suoi sforzi, aveva notato che alcuni prodotti non si vendevano come avrebbero dovuto, mentre altri erano costantemente esauriti. Un giorno, mentre riorganizzava il suo reparto dei prodotti freschi per la terza volta di quel mese, si è chiesta se ci fosse un modo migliore per farlo.
È qui che entra in gioco la nostra soluzione basata sull'AI. Utilizzando solo il suo smartphone e il nostro sistema intelligente, Sarah è riuscita a trasformare le prestazioni del suo punto vendita. Vediamo nel dettaglio come realizzare un sistema di questo tipo.
Possiamo usare crewAI, un framework di agenti open source che orchestra le interazioni tra agenti in crew. Il termine "crew" si riferisce a un "equipaggio" di sistemi multiagente. Il nostro team è composto da agenti che interpretano il ruolo di esperti retail, disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ognuno con la propria specializzazione. Le attività possono essere assegnate direttamente a un agente o gestite attraverso il processo gerarchico di crewAI che valuta ruoli e disponibilità specifici.
Per chi è alle prime armi con crewAI, consigliamo di consultare l'articolo esplicativo su crewAI insieme ai documenti ufficiali. Nel repository GitHub di crewAI ufficiale, puoi anche trovare degli esempi di crew che eseguono analisi dei titoli azionari, analisi dei dati, RAG, integrazioni con LangGraph e molto altro ancora.
Diamo un'occhiata al team di esperti del retail agentici che utilizzeremo in questo tutorial.
Il workflow delle attività è il seguente.
Puoi trovare questo progetto su Github.
Per prima cosa, dobbiamo configurare il nostro ambiente. Puoi trovare questi passaggi nel file Markdown su GitHub oppure seguendo le istruzioni qui.
La struttura del progetto della directory
src/my_retail_advisor/ ├── config/ │ ├── agents.yaml # Agent configurations │ └── tasks.yaml # Task definitions ├── tool/ │ ├── custom_tool.py # Custom crewAI tool implementations │ └── tool_helper.py # Vision helper functions ├── crew.py # Crew orchestration └── main.py # Application entry point
Genera e prendi nota della tua chiave API Serper gratuita. Serper è un'API di Google Search che utilizzeremo in questo progetto.
Dobbiamo installare il framework crewAI per questo tutorial e configurare le credenziali watsonx.ai generate nel passaggio 2.
Per installare crewAI, esegui il seguente comando nel tuo terminale.
In un file
crewAI può essere configurato per utilizzare qualsiasi modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) open source. Gli LLM possono essere connessi tramite Ollama e diverse altre API come IBM watsonx e OpenAI. Gli utenti possono anche utilizzare gli strumenti precostituiti disponibili tramite crewAI Toolkit e LangChain Tools.
Il nostro strumento di ricerca visiva personalizzato è alimentato dal
Ci sono molti modi per personalizzare il tuo equipaggio:
Assicurati di essere nella directory di lavoro corretta di questo progetto. Puoi cambiare directory eseguendo il seguente comando nel tuo terminale.
Per dare il via al tuo equipaggio di agenti AI e iniziare l'esecuzione delle attività, esegui questo comando dalla cartella principale del tuo progetto. Nota: l'equipaggio può richiedere diversi minuti di esecuzione di restituire un risultato finale.
Questo comando inizializza l'equipaggio my-retail-advisor, riunendo gli agenti e assegnando loro i compiti definiti nella configurazione. Questo esempio, non modificato, utilizzerà Granite su watsonx.ai per creare un file report.mdcon l'output. crewAI può restituire JSON, modelli Pydantic e stringhe grezze come output. Ecco un esempio dell'output prodotto dall'equipaggio.
Piano d'azione per riorganizzare e ottimizzale lo scaffale di ortaggi e verdura
Obiettivo:
creare una sezione di prodotti visivamente accattivante e organizzata che metta in mostra le verdure e gli ortaggi più acquistati, generi un aumento delle vendite e migliori la soddisfazione dei clienti.
Raccomandazioni dell'analista di mercato:
Piano d'azione per il responsabile del punto vendita e il responsabile acquisti:
...
Passaggio 1: esposizione che deve fungere da punto focale
...
Passaggio 4: espositori a tema e caratteristiche aggiuntive
Come si vede nell'output di esempio, il sistema multiagente è in grado di eseguire il processo sequenziale di elaborazione degli input, lanciare gli strumenti e formulare i risultati.
Ricordi il problema del corridoio dei prodotti freschi di Sarah? Ecco come il sistema l'ha aiutata:
In sintesi, la Crew
Grazie agli strumenti basati su AI come questo, retailer di piccole e medie dimensioni possono semplificare il loro processo decisionale. Proprio come Sarah, puoi trasformare le prestazioni del tuo punto vendita con una tecnologia accessibile, conveniente ed efficace. Questa architettura sblocca anche altre opportunità di AI in vari campi, come la progettazione del prodotto e una migliore esperienza del cliente. La sua flessibilità la rende preziosa anche al di là del settore retail, in quanto permette alle aziende di innovare ed eccellere in attività specifiche del loro settore.
