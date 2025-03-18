Il modo in cui i modelli linguistici elaborano e segmentano il testo sta cambiando dal tradizionale approccio statico a un processo migliore e più reattivo. A differenza del tradizionale chunking a dimensione fissa, che suddivide documenti di grandi dimensioni in punti fissi, l'agentic chunking utilizza tecniche basate sull'AI per analizzare i contenuti in un processo dinamico e per determinare il modo migliore per segmentare il testo.

L'agentic chunking utilizza metodi di suddivisione del testo basati sull'AI, suddivisione in blocchi ricorsiva e metodi di sovrapposizione dei blocchi, che funzionano contemporaneamente per perfezionare la capacità di suddivisione in blocchi, preservando i collegamenti tra idee importanti e ottimizzando le finestre contestuali in tempo reale. Con l'agentic chunking, ogni chunk è arricchito con metadati per migliorare la precisione del recupero e l'efficienza complessiva del modello. Ciò è particolarmente importante nelle applicazioni RAG, dove la segmentazione dei dati può impattare direttamente sulla qualità del recupero e sulla coerenza della risposta. Il contesto significativo viene preservato in tutte le parti più piccole, il che rende questo approccio incredibilmente importante per i chatbot, le basi di conoscenza e i casi d'uso dell'AI generativa (gen AI). Framework come Langchain o LlamaIndex migliorano ulteriormente l'efficienza del recupero, rendendo questo metodo altamente efficace.