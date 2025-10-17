Creazione di un agente di ragionamento ReWOO utilizzando IBM Granite

I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e le loro varianti avanzate, i modelli linguistici aumentati (ALM), sono diventati la spina dorsale dei moderni sistemi di intelligenza artificiale. Combinando una potente generazione di linguaggio con tecniche esterne di recupero della conoscenza come la retrieval-augmented generation (RAG), consentono il ragionamento avanzato, la risposta alle domande e l'automazione delle attività in diversi domini. Tuttavia, nonostante le loro notevoli capacità, questi modelli devono spesso affrontare sfide come la robustezza incoerente tra i sistemi, l'elevato utilizzo di token, i tempi di risposta lenti e le inefficienze causate da prompt ripetitivi e da un contesto ridondante, quando affrontano attività complesse. Tali limitazioni aumentano i costi operativi e ostacolano la scalabilità e le prestazioni in tempo reale.