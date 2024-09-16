Cos'è ChatDev?

ChatChain segue un modello di comunicazione a doppio agente che semplifica il processo di completamento delle attività lungo il workflow agentico. Il modello di progettazione agentica inizia segmentando il processo di sviluppo software in tre fasi sequenziali: progettazione, codifica e test. Le fasi di codifica e test sono ulteriormente suddivise in sottoattività: scrittura e completamento del codice, e revisione del codice (test statici) e test di sistema (test dinamici).

Ogni fase di comunicazione all'interno di una ChatChain è composta da un agente istruttore e un agente assistente. In ogni sottoattività, due agenti con ruoli specializzati distinti (come un revisore e un programmatore GUI) svolgono le funzioni di istruttore e assistente. L'agente istruttore istruisce il discorso verso il completamento di un'attività, mentre l'agente assistente riceve e segue queste istruzioni e risponde con soluzioni appropriate.11 Gli agenti avviano un dialogo a più turni fino al completamento dell'attività o al raggiungimento del consenso. Le soluzioni estratte dalla fase di comunicazione ampliano dal testo (ad esempio, una descrizione della funzionalità desiderata dell'applicazione) al codice (ad esempio, il codice sorgente iniziale).

Questo workflow semplifica le comunicazioni evitando complicate topologie multiagente e semplificando efficacemente il processo di consenso.12 Questo approccio offre una transizione graduale tra le varie sottoattività, poiché le soluzioni delle attività precedenti fungono da ponte verso la fase successiva. Questo workflow continua fino al completamento di tutte le sottoattività, guidando gli agenti lungo il percorso. La struttura a catena del workflow collega le sottoattività in linguaggio naturale e linguaggio di programmazione, guidando efficacemente gli agenti in merito a cosa comunicare. ChatChain è una soluzione al problema più complesso della progettazione MAS: la cooperazione tra agenti.

Utilizzando le impostazioni predefinite, la ChatChain produce i software nel seguente ordine: