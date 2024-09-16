Cos'è ChatDev?

Gli agenti di ChatDev utilizzano il gioco di ruolo e l'inception prompting come guide per completare i loro compiti. L'inception prompting è un metodo di auto-prompt LLM conversazionale che consente agli agenti di inviarsi prompt l'un l'altro per completare le attività tramite giochi di ruolo.8
All'inizio di ogni fase delle sottoattività, ChatDev applica il prompt engineering. Sebbene ChatChain sia efficace nel definire il processo di completamento delle attività, il semplice scambio di risposte tra agenti senza ulteriori prompt o linee guida non è efficace per una comunicazione orientata alle attività e articolata in più fasi. Per promuovere lo sviluppo di comunicazioni produttive ed evitare problemi quali l'inversione dei ruoli, la ripetizione delle istruzioni e le risposte non pertinenti, ChatDev utilizza un meccanismo di inception prompting.
Il meccanismo di inception prompting funziona con l'ipnosi degli LLM con il prompt dell'istruttore e del sistema assistente al momento della loro istanziazione. L'ipnosi degli LLM può avere una connotazione negativa (può essere usata in modo dannoso per manipolare un modello), ma in questo caso è un modo per inviare prompt in modo efficace gli agenti che interpretano i ruoli. Nel prompt, le attività e i ruoli sono specificati per garantire che l'LLM istruisca gli agenti su come svolgere il loro ruolo collaborativo e seguire le istruzioni.
Questi prompt iniziali per ciascun ruolo guidano gli agenti a fornire risposte appropriate senza invertire i ruoli. I prompt per entrambi i ruoli nel sistema sono quasi identici, riguardano la panoramica e gli obiettivi dell'attuale sottoattività, i ruoli specializzati, gli strumenti esterni disponibili, i protocolli di comunicazione, le condizioni di conclusione e i vincoli o i requisiti per prevenire comportamenti indesiderati.9 Questo meccanismo funziona come un guardrail LLM, migliorando la qualità delle risposte e riducendo la necessità dell'intervento umano.