Creazione di workflow agentici con LangGraph e Granite

1. Genere e tono. Il workflow inizia interpretando il prompt dell'utente: Voglio scrivere una storia fantasy per bambini su un drago perduto che trova la sua casa. Sulla base di questo input, select_genre_node classifica correttamente la narrazione come fantasy stravagante e identifica il tono incantevole e commovente appropriato. Questo risultato è accurato e contestualmente allineato, poiché l'uso di frasi come "stravagante", "per bambini" e "drago perduto che trova la sua casa" segnala chiaramente uno stile narrativo magico ma delicato. Il genere e il tono agiscono come parametri fondamentali che modellano ogni fase di generazione successiva nel workflow.