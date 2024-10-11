Agentic AI: 4 motivi per cui è la prossima grande novità nella ricerca sull'AI

Negli ultimi anni l'AI generativa , o gen AI, è stata la novità tra i tecnologi, ma recentemente un nuovo termine si è fatto strada nelle comunità di sviluppo dell' intelligenza artificiale (AI). "Agentico" è l'ultima parola d'ordine nell'ambito dell'AI e, in questo caso, è giusto crederci. L'agentic AI unisce la versatilità e la flessibilità dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e la precisione della programmazione tradizionale.

L'agentic AI si riferisce a un sistema o programma in grado di eseguire autonomamente attività per conto di un utente o di un altro sistema, progettando il proprio workflow e utilizzando gli strumenti disponibili. Il sistema ha "la capacità" per prendere decisioni, intraprendere azioni, risolvere problemi complessi e interagire con ambienti esterni al di là dei dati su cui sono stati addestrati i modelli di machine learning (ML) del sistema.

Gli agenti AI non solo attingono da database e reti, ma possono anche apprendere dal comportamento degli utenti, migliorando nel tempo. L'adattabilità degli agenti consente loro di gestire applicazioni AI complesse e in più fasi che l'AI tradizionale non sarebbe in grado di gestire, rendendoli una parte fondamentale della strategia di automazione dei processi dell'organizzazione moderna.