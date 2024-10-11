Agentic AI: 4 motivi per cui è la prossima grande novità nella ricerca sull'AI

Si possono immaginare molte funzioni aziendali attualmente svolte con
prodotti software as a service (SaaS) sostituiti o ampliati da
sistemi agentici, che consentono ai lavoratori di interagire con i dati ed eseguire
attività in modo più efficiente con input in linguaggio naturale e interfacce utente
semplificate.
Ad esempio, immaginiamo un sistema di ticketing Utilizzato dagli sviluppatori software
per seguire i progressi dei progetti. Un sistema del genere richiede
molte tabelle, schede e workflow non sempre facili da capire
a prima vista. Per trovare informazioni utili, gli utenti devono cercare
i dati giusti, navigando in una serie complessa di menu per ottenere
le informazioni di cui hanno bisogno. Quindi, potrebbero aver bisogno di usare tali informazioni per
creare una presentazione.
E se, invece di disporre tutti quei dati
in tabelle e schede, l'utente dovesse solo chiedere le informazioni di cui
ha bisogno in un linguaggio umano e semplice?
Ad esempio, immagina
di generare la slide di una presentazione con 5 grafici a barre che rappresentano
ogni ticket completato per dipendente per il mese in corso, a partire da 5
anni, il tutto senza dover ordinare manualmente set di dati complessi.
Potrebbe
esserci voluta mezz'ora per recuperare quei dati manualmente e un'altra
mezz'ora per visualizzarli in un formato ordinato per una presentazione fluida,
ma gli agenti potrebbero risolvere il problema in pochi secondi.
Per le organizzazioni
che fanno fatica a vedere i benefici della gen AI, gli agenti AI potrebbero essere la chiave per
individuare un valore aziendale tangibile. Gli LLM monolitici sono impressionanti ma
hanno casi d'uso limitati nel campo dell'AI aziendale. Resta da vedere
se le ingenti somme di denaro attualmente versate in una
manciata di enormi LLM verranno recuperate in casi d'uso reali, ma
l'agentic AI rappresenta un framework promettente che porta gli LLM nel mondo reale, indicando la strada verso un futuro basato sull'AI.