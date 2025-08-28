Cosa sono gli agenti watsonx?

Autori

Ivan Belcic

Staff writer

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

Gli agenti IBM watsonx sono agenti di intelligenza artificiale (AI) disponibili in IBM watsonx Orchestrate progettati per automatizzare le attività aziendali. Gli agenti AI sono basati su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) che consentono loro di agire in modo autonomo senza essere avviati da un utente.

Gli agenti watsonx possono svolgere molte funzioni aziendali senza input, come automatizzare workflow, integrarsi con gli strumenti e comunicare con i clienti in tempo reale.

Vantaggi degli agenti IBM watsonx

Le aziende possono potenzialmente trarre diversi vantaggi fondamentali dall'utilizzo di IBM watsonx Orchestrate per le loro operazioni di agentic AI. Tra questi benefici ci sono:

  • Distribuzione rapida: integra agenti predefiniti completi di competenze di dominio e logica di livello aziendale pronti per l'uso immediato.

  • Gestione centralizzata: semplifica la gestione agentica delle operazioni di AI con un'unica interfaccia.

  • Integrazione del workflow: trasforma i workflow preesistenti in agentic workflow con il supporto per numerose app, strumenti e sistemi.

  • Efficienza e scalabilità migliorate: implementa soluzioni di agentic AI per automatizzare le attività senza bisogno di istruzioni dettagliate.

  • Sicurezza di livello aziendale: imposta linee guida e guardrail per controllare il comportamento degli agenti watsonx.

Agenti AI

5 tipi di agenti AI: funzioni autonome e applicazioni nel mondo reale

Scopri come l'AI basata sugli obiettivi e sulle utilità si adatta ai workflow e agli ambienti complessi.
Sviluppa, distribuisci e monitora gli agenti AI

Tipi di agenti watsonx

IBM watsonx offre agenti di livello aziendale predefiniti e personalizzabili per casi d'uso che riguardano numerose operazioni aziendali. L'Agent Builder no-code e la suite del kit di sviluppo software (SDK) inclusa consentono entrambi agli utenti di creare agenti e applicazioni AI personalizzati.

Agenti di dominio predefiniti

Gli agenti predefiniti di watsonx Orchestrate coprono quattro domini:

Ogni agente dispone delle competenze di dominio, della logica aziendale e delle integrazioni di app necessarie per il rispettivo ruolo.

Agente di procurement

I modelli AI disponibili come agenti di procurement ne automatizzano il ciclo di vita in modo che i dipendenti possano concentrarsi sull'impatto strategico che ottimizza i guadagni aziendali. Gli agenti addetti al procurement possono fornire assistenza per:

  • Gestione dei fornitori: integrando gli insight di Dun & Bradstreet, gli agenti di gestione dei fornitori possono segnalare in modo proattivo potenziali problemi di conformità e gestione del rischio. L'onboarding automatico dei fornitori migliora l'accuratezza dei dati e la manutenzione del profilo.

  • Acquisti: gli agenti abbreviano i cicli di procurement e ottimizzano le operazioni dell'helpdesk consentendo ai dipendenti di controllare le richieste di acquisto, gli ordini e le ricevute delle merci. I benefici self-service per i dipendenti coprono anche la creazione e la modifica delle richieste di acquisto e la risoluzione dei problemi operativi.

  • Approvvigionamento e contratti: gli agenti di AI generativa (gen AI) possono aiutare nella creazione di eventi, nella redazione delle richieste di proposta (RFP), nella raccomandazione dei fornitori e nella gestione del workflow. Gli agenti watsonx generano contenuti in linea con i modelli e le politiche organizzative.

  • Gestione delle fatture: gli agenti aiutano a migliorare l'accuratezza delle fatture controllando errori e discrepanze, risolvendo le fatture bloccate e semplificando la collaborazione tra gli stakeholder per la relativa elaborazione.

Agente di vendita

Gli agenti di vendita del watsonx Orchestrate Agent Catalog sono progettati per aiutare i team di vendita ad automatizzare le attività di routine e generare insight da utilizzare per massimizzare la crescita. Gli agenti di vendita sono di aiuto con:

  • Contatto con i clienti: gli agenti di gen redigono e inviano e-mail personalizzate ai clienti verificati per una comunicazione scalabile e più rapida.[CS1] 

  • Ricerca client: l'integrazione con Dun & Bradstreet fornisce dati aziendali e di contatto arricchiti per potenziali clienti mirati.

  • Gestione delle relazioni con i clienti (CRM): gli agenti si connettono a Salesforce per visualizzare e gestire account, opportunità, lead e registri dei contatti, contribuendo a garantire che i team di vendita abbiano sempre a disposizione dati aggiornati.

  • Abilitazione del prodotto: i contenuti resi accurati dalla piattaforma di abilitazione alle vendite Seismic aiutano gli agenti a rispondere alle domande dei venditori con la messaggistica, gli USP (unique selling points) e il materiale di vendita giusti.

  • Potenziale cliente di vendita e conversione: l'agentic AI sposta i lead in fase iniziale attraverso il funnel, rispondendo alle domande e aiutando i team di vendita a interagire.

  • Ricerca sulle vendite: gli agenti raccolgono dati da più fonti per fornire al personale di vendita i dati necessari per proporre in modo efficace e chiudere i lead.

Agente delle risorse umane

Gli agenti HR predefiniti di watsonx Orchestrate automatizzano attività complesse per fornire ai dipendenti e al personale delle risorse umane i servizi e le funzionalità di cui hanno bisogno. Gli agenti delle risorse umane contribuiscono con:

  • Assistenza ai dipendenti: gli agenti delle risorse umane si occupano di attività banali, tra cui richieste di ferie, recupero delle buste paga, formazione sui benefit e onboarding, liberando il personale delle risorse umane per incarichi più impegnativi.

  • Acquisizione di talenti: Il reclutamento è una corsa agli armamenti dell'AI su entrambi i lati dell'equazione. Gli agenti aiutano ad automatizzare la pubblicazione di offerte di lavoro, la ricerca dei candidati, lo screening dei curriculum, la pianificazione dei colloqui e la redazione delle offerte.

  • Apprendimento e sviluppo: gli agenti migliorano ulteriormente le competenze e il progresso identificando le lacune nelle competenze, emettendo consigli di formazione personalizzati e automatizzando i workflow di apprendimento.

  • Gestione delle prestazioni: i manager possono utilizzare gli agenti per aiutare a fissare obiettivi personalizzati per i singoli dipendenti, fornire un feedback continuo e semplificare le revisioni delle prestazioni.

Agente dell'assistenza clienti

Gli agenti dell'assistenza clienti di watsonx Orchestrate aiutano i clienti a risolvere le domande senza dover coinvolgere il personale di supporto, utilizzando i dati aziendali di prima parte e rivolgendosi al personale di supporto solo quando necessario. Gli agenti dell'assistenza clienti possono fornire:

  • Self-service omnicanale per i clienti: gli agenti possono aiutare i clienti in tutta la gamma di punti di contatto dell'assistenza, tra cui chat web, telefono, SMS e app social. I foundation model su cui si basano questi agenti utilizzano l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per la consapevolezza contestuale e il ragionamento per risolvere autonomamente le attività in più fasi.

  • Modernizzazione del call center: gli agenti di AI vocale utilizzano la Natural Language Understanding (NLU) per potenziare il riconoscimento vocale e chattare con i clienti al telefono.

  • Assistenza da parte degli agenti: gli agenti di AI supportano il personale umano con risposte pertinenti e suggeriscono le azioni successive per semplificare il processo decisionale e aumentare l'efficienza.

Agenti personalizzati

Oltre alla suite di agenti predefiniti, watsonx Orchestrate offre due soluzioni alle organizzazioni che necessitano di agenti personalizzati. L'Agent Builder no-code fornisce un framework di agenti intuitivo per lo sviluppo dell'AI. Gli utenti con esperienza di sviluppo possono utilizzare l'Agent Development Kit (ADK) per progettare e creare agenti con Python, YAML e JSON.

Agent Builder

Agent Builder è un'interfaccia no-code per la creazione, il test e l'implementazione di agenti AI. Gli agenti personalizzati possono integrarsi con i sistemi e gli strumenti che le organizzazioni già utilizzano tramite chiavi API. Gli utenti possono combinare agenti di terze parti, come quelli creati con i framework open source LangChain e LangGraph, con agenti Orchestrate per workflow unificati.

Kit di sviluppo agenti (ADK)

Con il supporto per la codifica, l'ADK offre agli sviluppatori lo spazio e gli strumenti necessari per la creazione e l'implementazione degli agenti. Le sue utilità di interfaccia a riga di comando (CLI) e i moduli Python possono essere utilizzati per creare agenti e strumenti per WatsonX Orchestrate AWS, IBM Cloud e altre implementazioni.

Orchestrazione degli agenti in watsonx Orchestrate

watsonx Orchestrate semplifica il processo di progettazione di workflow multiagente. L'orchestrazione degli agenti li collega in modo che possano collaborare, condividendo il contesto e gestendo le dipendenze. Ogni agente lavora in modo modulare per ragionare, integrarsi con altri sistemi o delegare compiti ad altri agenti.

L'orchestrazione in watsonx si basa sulle seguenti caratteristiche:

  • Chiamate di agenti annidati: gli agenti di alto livello suddividono i compiti in compiti secondari e li delegano ad altri agenti.

  • Sequenziamento e flusso di controllo: gli agenti multi-fase possono eseguire le attività in ordine, utilizzando l'output di un agente come input per il successivo o procedendo lungo percorsi adattivi.

  • Propagazione del contesto: gli agenti orchestrati condividono il contesto dell'area di lavoro per una collaborazione senza intoppi.

  • Catalogo di agenti riutilizzabili: gli agenti precostituiti di watsonx possono essere inseriti nei workflow o servire come modelli per un'ulteriore personalizzazione.

