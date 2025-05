L'Agent Builder di IBM watsonx Orchestrate sblocca la possibilità di creare agenti di AI generativa senza scrivere alcun codice. Crea facilmente agenti in grado di rispondere a domande basate sui tuoi contenuti e di lavorare nei sistemi che già utilizzi. Combina i tuoi agenti per ottenere risultati più efficaci, mantenendo gli utenti in un unico luogo e impostando guardrail per garantire che gli agenti si comportino come previsto.