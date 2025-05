Agenti AI per l'approvvigionamento

Gli agenti per l'approvvigionamento IBM watsonx aiutano i professionisti dell'approvvigionamento a ridurre i costi, eliminare le inefficienze e migliorare la gestione dei fornitori. Puoi iniziare con agenti predefiniti per ottenere risultati più rapidi o creare le tue automazioni in modalità no-code. Nel tempo, tutti i tuoi agenti possono essere integrati in un'unica esperienza conversazionale. Collegandosi facilmente ai sistemi esistenti, Orchestrate migliora il sourcing strategico e trasforma l'approvvigionamento in un vantaggio competitivo.