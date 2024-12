Mentre le scelte sbagliate possono dare vita alle storie più belle, la scelta di un fornitore rischioso può trasformarsi in un incubo per gli ignari addetti agli approvvigionamenti e per le organizzazioni che supportano. È qui che entra in scena Dun & Bradstreet.

Dun & Bradstreet è riconosciuta come una fonte affidabile di informazioni aziendali accurate e obiettive. In qualità di leader mondiale nella fornitura di analytics e dati a supporto delle decisioni aziendali, Dun & Bradstreet svolge un ruolo critico nell'aiutare le aziende a valutare e a gestire il rischio, poiché i dati e gli insight dell'azienda sono utilizzati da governi, grandi aziende e altre entità in tutto il mondo. Grazie alla sua reputazione costruita nel corso di quasi due secoli, le competenze, gli insight e i dati di Dun & Bradstreet sono ritenuti affidabili al fine di prendere decisioni aziendali strategiche, e ciò fa di questa società una pietra miliare dell'ecosistema aziendale globale.

Il costante successo di Dun & Bradstreet è dovuto alla sua capacità di fornire continuamente valutazioni equilibrate, trasparenti e affidabili circa i rischi aziendali, al fine di soddisfare le crescenti esigenze dei suoi clienti. Dun & Bradstreet fornisce alle aziende i dati e le capacità necessari per avere trasparenza e visibilità all'interno della loro supply chain. I rischi associati ai fornitori e la loro visibilità sono sempre una priorità. Isabel Gomez Vidal, Chief Revenue Officer di Dun & Bradstreet, descrive il processo. "Abbiamo preso in esame aspetti quali: qual è la reputazione del fornitore che stai scegliendo? Possiede le caratteristiche ESG che desideri? Come possiamo automatizzare i processi per l'onboarding più rapido dei fornitori? Pensavamo di avere dati pertinenti per quel caso d'uso."

Per mantenere la sua vasta gamma di punteggi analitici e predittori, Dun & Bradstreet si è affidata a una tecnologia all'avanguardia per la sua iterazione successiva. IBM è stata la scelta logica, in quanto l'organizzazione è un cliente di Dun & Bradstreet e un fornitore fidato di funzionalità avanzate di consulenza, dati e analytics, oltre che di tecnologia di intelligenza artificiale (AI). Inoltre, i vasti archivi di informazioni sui fornitori e la tecnologia AI leader di settore di IBM hanno integrato i dati aziendali globali di alto livello di Dun & Bradstreet Data Cloud, rendendo IBM il partner ideale per il progetto.

Secondo Vidal, c'erano ulteriori motivi per collaborare con IBM. "Abbiamo scelto IBM per il nostro caso d'uso iniziale perché dispone di migliaia di fornitori, di enormi quantità di dati correlati e di funzionalità di AI generativa per automatizzare i processi di analytics. Insieme, i nostri storage dei dati rappresenterebbero un grande vantaggio per i processi di sviluppo e analisi dei prodotti necessari per affrontare le sfide aziendali e di approvvigionamento che si presentano alle organizzazioni durante la selezione di fornitori esterni" afferma Vidal.