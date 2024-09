Blog

Leggi i punti di vista degli esperti sugli argomenti di tendenza in materia di automazione aziendale, risorse umane e altro ancora.

Cos’è un lavoratore con competenza e cosa fa? Scopri come i lavoratori con competenza, tipicamente quelli con una formazione avanzata e anni di esperienza, siano diventati una risorsa preziosa per le aziende di tutto il mondo. AI per le assunzioni Costruire un processo di assunzione efficiente ed efficace, è particolarmente importante in mercati del lavoro difficili o competitivi. Cos’è la produttività lenta? Scopri come la tendenza della produttività lenta per le aziende e i dipendenti rielabora il concetto di produttività e crea un ambiente in cui la qualità è più importante della quantità di lavoro. Come migliorare l’esperienza dei dipendenti (e i risultati economici finali) Scopri come le costanti esperienze dei dipendenti, positive e negative, possano plasmare la cultura complessiva di un’organizzazione.